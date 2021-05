Tra due settimane, le zone dovranno essere nuovamente valutate sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia. Ancora nessuna zona bianca

Nessuna regione rossa, arancione solo la Valle d’Aosta – che venerdì prossimo, se i dati lo consentiranno, potrà passare alla fascia di rischio inferiore – tutte le altre regioni sono gialle. Questa la situazione delle aree di rischio Covid-19 in Italia a partire da oggi, lunedì 17 maggio. L’ordinanza del ministero della Salute pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dello scorso sabato ha infatti disposto il passaggio al giallo di Sicilia e Sardegna, che erano arancioni, mentre la regione a minoranza linguistica francese dovrà attendere ancora una settimana per sperare di cambiare fascia. Anche questa settimana nessuna zona è bianca, area a cui si approda con 50 casi ogni 100mila abitanti e un Rt sotto 1 per 3 settimane di fila.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.