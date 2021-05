Subito dopo si è riunito il Cdm per approvare un decreto legge sulle nuove misure: centri commerciali aperti già dal prossimo fine settimana, ristoranti al chiuso aperti a pranzo e a cena dal primo giugno, consumazioni al banco, matrimoni e feste con banchetti (ma con green pass)

Novità dalla cabina di regia sul Covid che si è riunita nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 maggio, e che ha deciso l’adozione di misure di contenimento più soft, alla luce del calo dei contagi e della progressione incoraggiante della campagna di vaccinazione. Il coprifuoco sarà spostato dalle 22 attuali alle 23, subito dall’entrata in vigore del decreto-legge, dal 7 giugno sarà portato alla mezzanotte, potrà essere eliminato a partire dal 21 giugno. Il gruppo di lavoro presieduto dal premier Mario Draghi, al quale hanno partecipato per il Comitato tecnico-scientifico il portavoce Silvio Brusaferro e il coordinatore Franco Locatelli, ha raggiunto un’intesa anche su alcune date chiave per la ripresa delle attività che ancora lavorano a ranghi ridotti: dal primo giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso, via libera alle consumazioni al banco dal 24 maggio o dal 1 giugno, ripresa dell’attività delle palestre dal 24 maggio (e non dal primo giugno come già stabilito dal decreto riaperture), i centri commerciali dovrebbero aprire nel fine settimana già da sabato prossimo, mentre il via libera a matrimoni con possibilità di banchetti e feste scatterà dal 15 giugno, ma agli invitati servirà il green pass. Stessa data per la riapertura dei parchi tematici. Dal primo luglio riaprono sale gioco, sale bingo, sale scommesse e casinò.

Novità anche per la colorazione delle regioni: dal primo giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca e, se viene mantenuto questo trend di contagi, dal 7 giugno li raggiungeranno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. In zona bianca le uniche misure prescritte sono mascherina e distanziamento, salvo eventuali ulteriori ordinanze locali.

Al termine dell’incontro (per il governo erano presenti anche i ministri della Salute Roberto Speranza, dell’Economia Daniele Franco, per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, della Cultura Dario Franceschini, delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e per la Famiglia Elena Bonetti) si è riunito il Consiglio dei ministri per emanare il decreto legge con le misure che recepiscono le decisioni prese in cabina di regia, atteso sulla Gazzetta ufficiale.

Redazione Medical Facts

