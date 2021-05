Cala a 3 il numero di regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche sopra la soglia critica: Lombardia e Toscana del 30% per le terapie intensive, la Calabria del 40% per i reparti di area medica. Nessuna regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva. In Lombardia dal 2 giugno aperte le vaccinazioni per la fascia 16-29, tutto esaurito l’open day over 40 organizzato nel Lazio

Notizie confortanti dal monitoraggio di oggi della Cabina di regia sui dati del Covid-19: l’indice Rt di contagio scende al valore di 0,86 dopo che la scorsa settimana si era attestato a 0,89. Altrettanto positivo il dato sull’incidenza che passa dai 123 casi ai 96 casi su 100 mila abitanti. Sono 3 le regioni scese sotto la soglia dei 50 malati ogni 100mila in 7 giorni, Molise, Friuli-Venezia-Giulia e Sardegna, ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro,”e sotto questa soglia recuperiamo la capacità di tracciamento sistematico di tutti i contagi”.

Scende inoltre, anche questa settimana, il numero di regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche sopra la soglia critica, che a oggi sono solo tre: Lombardia e Toscana superano la soglia delle terapie intensive del 30%, mentre la Calabria eccede del 40% l’occupazione dei reparti di area medica. Se si guarda alla fotografia nazionale, il tasso è del 23%, al di sotto della soglia critica con 2050 persone ricoverate all’11 maggio scorso. Il quadro che si presenta, quindi, riporta una situazione epidemiologica più contenuta, tanto che per la terza settimana consecutiva nessuna regione passerà in zona rossa, l’area classificata ad altro rischio. Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria presentano una classificazione di rischio moderato, mentre due regioni, Molise e Umbria, nonostante registrino un Rt puntuale rispettivamente di 1,08 e 1,03, hanno un limite inferiore sotto l’uno.

È di oggi inoltre l’annuncio del coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso, dell’apertura alle somministrazioni per la fascia 16-29. “Il 2 giugno, non casualmente il giorno della Festa della Repubblica, apriremo le vaccinazioni all’ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo da ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza”, prevista invece per il il 27 maggio l’apertura delle prenotazioni per la fascia 30-39. Nel Lazio invece ha registrato il tutto esaurito in poche ore l’open day in programma sabato e domenica prossimi per gli over 40 (con AstraZeneca), fascia che potrà comunque accedere al vaccino da lunedì 17 maggio, mentre dal 20 si attiverà la rete delle farmacie per le somministrazioni con Johnson&Johnson a tutti gli under 50.

Redazione Medical Facts

