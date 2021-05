In merito all’estensione dell’intervallo tra prima e seconda dose, il direttore medico della casa farmaceutica ha chiarito: al momento non abbiamo dati su un range più lungo di somministrazione se non nelle osservazioni di vita reale

Il vaccino Pifzer-BioNtech è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni dalla prima dose. A ribadirlo nel corso di un’intervista a Sky Tg 24, Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, commentando il parere del Comitato tecnico-scientifico che consente di estendere a un massimo di sei settimane il richiamo per la seconda dose dei vaccini a mRna. “Dati su un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo, se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito“, ha detto Marino, secondo la quale andrebbe rispettato quanto emerso dagli studi scientifici che hanno portato all’autorizzazione e al via libera all’utilizzo del vaccino. “È una valutazione del Cts, osserveremo quello che succede“, ha concluso.

Ricordiamo che il Cts ha esteso l’intervallo tra le due dosi di vaccini a mRNA, in quanto già dalla prima inoculazione proteggono dalle forme gravi della malattia nell’80% dei casi. La Regione Lazio ha quindi deciso che dal 17 maggio tutti i richiami del vaccino Pfizer saranno estesi a cinque settimane, rassicurando che chiunque si sia finora registrato verrà avvisato in anticipo con la comunicazione della nuova data. Mentre altre regioni come Liguria, Toscana, Emilia, Piemonte, Campania stanno valutando l’ipotesi, nessuna variazione in termini di tempi è stata decisa per gli altri vaccini contro il SARS-CoV-2 oggi a disposizione.

