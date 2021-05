Nei prossimi giorni saranno definiti i particolari delle disposizioni e le modalità di prenotazione tramite il portale, diffuso anche un nuovo calendario di distribuzione di dosi ai medici di famiglia: dal 20 maggio arriveranno 20mila dosi settimanali di Johnson&Johnson per le fasce consentite. Il 93% degli over 80 ha ricevuto la prima dose di vaccino nel Lazio

Da fine maggio farmacie e medici di medicina generale nel Lazio partiranno con la somministrazione del vaccino anti Covid19 per la fascia d’eta under 50. Lo ha annunciato oggi l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori riunioni tecniche con la Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale del Lazio, per attivare nei particolari queste nuove disposizioni, e definire il sistema di prenotazione dal portale: sospeso lo stato di agitazione che la Federazione aveva attivato contro la Regione, in attesa che vengano rispettati gli impegni presi dall’ente. Sabato 15 e domenica 16 maggio la Regione ha annunciato anche un “Open day Atrazeneca” con ticket virtuale per gli over 40 (nati dal 1981), i dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

I medici di famiglia, secondo quanto anticipato da Fimmg Roma, saranno inseriti nel sistema di prenotazione del portale regionale dove i cittadini troveranno, oltre alla prenotazione negli hub, anche quella presso il medico di medicina generale o in farmacia; resterà comunque, ha precisato la Federazione, il sistema di chiamata attivo per fasce come avvenuto fin da marzo. Novità anche nella distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia ai quali saranno consegnati tutti i vaccini disponibili secondo queste tempistiche:

dal 17 maggio al primo giugno: due fiale di Pfizer a settimana a medico per i soggetti fragili

dal 17 maggio verrà aperta la possibilità per i soggetti ultra-quarantenni di vaccinarsi solo presso proprio medico di medicina generale con Astrazeneca o Johnson&Johnson , diversamente si dovrà aspettare l’apertura della fascia

, diversamente si dovrà aspettare l’apertura della fascia dal 20 maggio verranno consegnati ai medici di famiglia 20.000 dosi settimanali di J&J per le fasce consentite

per le fasce consentite dal primo giugno verranno ampliate le consegne di Pfizer e verranno consegnati quantitativi crescenti del nuovo vaccino mRna di produzione tedesca Curevac.

La Regione Lazio ha anche ricapitolato l’andamento delle vaccinazioni sul proprio territorio (33% vaccinato con prima dose, 16% anche con seconda):

gli over 80 sono coperti con doppia dose per l’82 per cento, al 93 per cento con la prima

degli over 70, il 92% ha prenotato la prima dose, il 39% la seconda

degli over 60, l’84% ha prenotato la prima dose, il 20% la seconda

degli over 50, il 73% ha prenotato la prima dose, il 25% la seconda

per la fascia 50-59 anni, l’obiettivo è fare entro maggio, a tutti i prenotati, almeno la prima somministrazione di vaccino.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.