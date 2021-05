Nel frattempo da lunedì al via le somministrazioni per cittadini over 50. Resta priorità a persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica.

Ad oggi sono 23.349.402 le dosi di vaccino somministrate, 7.001.872 i cittadini che hanno completato il ciclo e 26.916.650 le fiale distribuite: i dati aggiornati, disponibili sul sito del governo, mostrano che la Lombardia è al primo posto per somministrazioni effettuate rispetto al numero di abitanti (3.998.640, l’89,2% delle dosi consegnate), seguita dal Lazio (2.218.571, l’83,6%), Campania (2.061.321, l’86,5%) e Veneto (1.971.690, l’89,9%). Quanto alla somministrazione per fasce di età, il report settimanale aggiornato a venerdì 7 maggio chiarisce che sono 4.532.890 le dosi somministrate agli over-80, 6.032.659 quelle relative alla fascia d’età 70-79 anni. Se si guarda invece ai numeri dei vaccini distribuiti, il Pfizer-Biontech continua a detenere il primato con oltre 17.796.870 di dosi consegnate, a seguire AstraZeneca (Vaxzevria) con oltre 6,5 milioni, e il Moderna con 2,217 milioni.

A dimostrazione della velocità con la quale sta procedendo la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia, da lunedì prossimo sono aperte le prenotazioni per le persone over-50 (nati fino al 1971). Il giro di boa della fascia di età era già stato anticipato da alcuni grandi regioni come il Lazio, la Lombardia e il Veneto, che da sole coprono circa un terzo della popolazione nazionale. “L’ulteriore balzo in avanti, fino ai nati nel 1971, è consentito “dal buon andamento della campagna di somministrazione delle categorie prioritarie, over 80 e fragili“, secondo il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo. Le prenotazioni per gli over-50, specifica la nota diffusa dal governo, verranno effettuate dando comunque priorità alle persone affette da patologie o da compromissione immunologica, le categorie più esposte al rischio di sviluppare forme acute di infezione.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.