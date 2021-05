Tra due settimane, le zone dovranno essere nuovamente valutate sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia. Nessuna zona bianca all’orizzonte.

Dal 10 maggio nessuna regione rossa. Puglia, Basilicata e Calabria passano in zona gialla, Valle d’Aosta di nuovo arancione insieme alla Sicilia. Invariate tutte le altre regioni. Questo quanto previsto dalle ordinanze firmate venerdì 7 maggio dal ministro della Salute Roberto Speranza, che colorano quasi tutta l’Italia di giallo nonostante si registri ancora un rialzo dell’indice Rt di trasmissione del contagio a 0,89, dopo la risalita a 0,85 della settimana scorsa settimana.

Anche questa settimana nessuna zona è bianca, area a cui si approda con 50 casi ogni 100mila abitanti e un Rt sotto 1 per 3 settimane di fila. Solo la Sardegna è riuscita il mese scorso a raggiungere questo obiettivo, dove cadono i divieti e le limitazioni per bar e ristoranti, e possono riaprire, nel rispetto di specifici protocolli, le attività rimaste chiuse come musei, teatri, cinema, palestre, piscine e scuole

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.