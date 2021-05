La lezione del Professore ha riassunto le principali criticità che hanno causato l’impennata dei casi in India: scarso rispetto delle regole e della mascherina, addirittura il governo ha consigliato gli omeopatici

Durante la puntata del 2 maggio di “Che tempo che fa” in onda ogni domenica su Rai Tre, la lezione del professor Roberto Burioni è stata preceduta da un intervento del professor Alberto Mantovani – scienziato e vicerettore per la ricerca presso Humanitas University, oltre che presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca – in merito al Covax, l’iniziativa di cooperazione internazionale, a cui partecipa anche l’Unione europea, per la vaccinazione equa e globale e per la copertura vaccinale di almeno il 20 per cento della popolazione dei paesi a basso e medio reddito.

“Questo è l’obiettivo – ha detto Mantovani -, ma fare arrivare un vaccino non basta, il vaccino si deve tradurre in vaccinazione. Per dare un’idea, noi oggi abbiamo preso un buon passo con le vaccinazioni: più o meno nei paesi ricchi, ovvero un paese su quattro, 1, 1 persona su quattro è stata vaccinata mentre nei paesi a basso reddito il rapporto è a 1 su 500“.

“Stamattina – ha proseguito il professore – ero in comunicazione con don Dante Carraro di ‘Medici con l’Africa’, sono arrivate 400.000 dosi di vaccino in Mozambico, per 30 milioni di persone. La sfida è far fare a questi vaccini l’ultimo miglio, vuol dire proprio fisicamente fare in modo che qualcuno su un mezzo di trasporto, moto, biciclette, furgoncini, ambulanze, porti fisicamente il vaccino in zone lontane”. “Per dare dei numeri, dobbiamo pensare che in sud Sudan c’è un ostetrica per 20.000 mamme che partoriscono, in Mozambico, dove è don Dante Carraro, ci sono otto medici su un territorio enorme, con 100.000 persone. Bisogna fare arrivare il vaccino a quell’ostetrica nell’ultimo villaggio, a quel medico nell’ultimo villaggio“.

“Io”, ha invece affermato Burioni, “sostengo ‘Cuamm Medici con l’Africa’ perché li ho visti sul campo, il virus non conosce frontiere, per cui in realtà questo gesto, apparentemente di generosità è quasi egoistico perché da lì il virus ritorna e quindi o si vince tutti o non si vince nessuno, il vaiolo è sparito quando è sparito nell’ultimo villaggio dell’Africa e abbiamo potuto smettere di vaccinarci anche noi”. “Se ci sono i vaccini a questo punto io sfrutterei l’entusiasmo delle persone, abbiamo messo in sicurezza quelli più a rischio, dobbiamo vaccinare più persone possibili più velocemente possibile e quindi poi gli indecisi seguiranno, vedendo che i vaccinati non si ammalano più. Quindi dobbiamo fare uno sforzo”.

Sul legame tra vaccino anti-Covid e cancro, ha detto Mantovani, “c’è una circolarità nel senso che, innanzitutto, non dobbiamo dimenticare che per arrivare ai vaccini a mRNA messaggero ci sono voluti 20 anni di ricerca, vent’anni di ricerca finalizzati alla lotta contro il cancro, a inseguire il sogno di un vaccino terapeutico contro il cancro. Ebbene, i risultati che abbiamo ottenuto che stiamo ottenendo coi vaccini a mRNA messaggero stanno alimentando la ricerca, hanno alimentato e stanno alimentando l’inseguimento di questo di questo sogno”.

Che cosa vuol dire?

Innanzitutto, ha ricordato Mantovani, ricordiamo che ci sono vaccini preventivi contro il cancro, e sono quelli contro il papilloma virus: i miei nipoti, maschi e femmine, si vaccineranno con quelli, sono preventivi, invece qui stiamo parlando di vaccinii terapeutici, cioè attraverso la tecnica dell’RNA, si potrebbe arrivare a produrre dei vaccini personalizzati per ogni paziente malato di tumore. Ci sono tre modi con cui si sta inseguendo il sogno: il primo modo è quello di avere il quadro di tutte le alterazioni genetiche di un tumore di un paziente, da disegnare anche con l’aiuto di approcci di intelligenza artificiale; ci sono risultati incoraggianti per ogni paziente, ma questo ha un problema di sostenibilità. Il secondo approccio è quello di identificare il minimo comune denominatore dal punto di vista dei bersagli fra vaccini diversi e utilizzare questo minimo comune denominatore per immunizzare tutte le persone che hanno la stessa tipologia. Il terzo livello è quello di combinare questi approcci con quello che stiamo già facendo: per esempio, gli approcci che tolgono i freni al sistema immunitario, significa cioè combinare questa tecnica con altre strategie di immunoterapia. Queste tre strategie sono in sperimentazione clinica con dati incoraggianti”.

“Parliamo di India e parliamo dunque di variante indiana“, ha introdotto così la sua lezione il professor Burioni.

“Perché parliamo di India? Perché purtroppo nelle ultime settimane in quel paese c’è stato un aumentare vertiginoso dei casi e purtroppo anche dei morti e il sistema sanitario è andato completamente in tilt, è stato sopraffatto dal numero dei pazienti che non riescono più a essere curati, si muore perché manca l’ossigeno, si muore perché manca un posto in ospedale. Muoiono anche tanti giovani. È giusto che di fronte a una catastrofe di questo tipo ci si ponga una domanda: c’è forse una variante in India molto più pericolosa che è in grado di provocare tutti questi problemi? Per cui, abbiamo cominciato a sentire parlare della variante indiana che, come sempre, di indiano non ha nulla perché questo virus, come appare in una parte del mondo, poche settimane dopo è ovunque. Nel caso specifico, la variante indiana è qualcosa che già conosciamo, era già apparsa in ottobre dell’anno scorso ed è una variante che viene chiamata in maniera un po’ impropria “un doppio mutante“, come se avesse due mutazioni. In realtà ne ha altre 11, oltre a queste due, ma queste due sono le più importanti e vediamo cosa sono.

La prima mutazione è una mutazione che viene chiamata “484“, cosa significa questo? Questa sigla che troviamo ogni tanto nei giornali? Beh è la proteina più importante del Coronavirus, la chiave falsa con la quale riesce a entrare nelle nostre cellule ed è fatta di tanti mattoni, tanti aminoacidi, aminoacidi che noi contiamo dal primo con dei numeri progressivi. Ecco, significa che l’aminoacido numero 484 originariamente era l’aminoacido che è la glutammina e invece nella variante indiana è diventata l’acido glutammico quindi è lo stesso, vale per tutte le altre mutazioni. Sono due lettere che indicano come è cambiato l’aminoacido.

Cosa significa questa mutazione e perché è importante e questa mutazione?

Sembra essere associata alla possibilità di evadere entro certi limiti il sistema immunitario, però, per fortuna è presente in altre varianti che vengono poi bloccate dai vaccini; un’altra mutazione, la seconda, è invece una mutazione che è stata già vista in una altra variante di cui avete sentito parlare, quella californiana, e sembra essere associata a una maggiore trasmissibilità. Beh, avete già capito, forse, che non sembrano esserci particolari motivi di allarme da questa variante che dovremmo comunque studiare. Dovremmo valutare, per carità, perché non possiamo essere superficiali, ma sicuramente al momento non c’è qualcosa che può giustificare la catastrofe indiana.

Allora da cosa può dipendere quello che succede in India?

Beh, vediamo cosa è successo nei pazienti che sono tornati a Latina dall’India. Tutti questi pazienti avevano la variante inglese che noi sappiamo essere pericolosissima perché è più contagiosa e perché in grado di causare una malattia più grande. Ecco, l’India è stato un paese molto superficiale nel gestire l’emergenza da Coronavirus, le misure prese sono state molto timide, a un certo punto, addirittura il governo si è avvicinato all’anti scienza, consigliando ai cittadini di proteggersi con l’omeopatia, sono state consentite manifestazioni sportive alle quali hanno partecipato decine di migliaia di spettatori, addirittura, partite di cricket con 130.000 spettatori, quasi tutti senza mascherina. Ci sono state delle elezioni, comizi e soprattutto c’è stata una ricorrenza religiosa che ha portato milioni di persone e in luoghi tutti insieme in condizioni igieniche molto precarie già senza covid, immaginate cosa può essere successo in presenza di una variante contagiosissima di virus come quella inglese. Ecco, questa forse è una lezione durissima, di cosa può succedere se non si prendono le dovute precauzioni e di quanto può essere grave questo virus se il sistema sanitario viene sopraffatto e ci fa anche capire perché i sacrifici da noi compiuti negli ultimi tempi hanno avuto un senso e li dobbiamo continuare a fare ancora per qualche mese perché i vaccini stanno funzionando benissimo e tra poco probabilmente ci libereranno da questa angoscia, da questo incubo però dobbiamo stare attenti perché sarebbe veramente un peccato, diciamo, rimetterci qualcosa proprio nell’ultimo miglio e nel frattempo chiaramente dobbiamo aiutare gli indiani. E perché, perché il mondo, come ha detto il professor Mantovani, dei virus non conosce frontiere e aiutare questi paesi meno fortunati significa in realtà non solo fare una cosa doverosa, ovvero aiutare loro, ma anche fare il nostro interesse, perché finché il virus non è sparito non potremmo neanche stare tranquilli”.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.