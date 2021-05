Secondo il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti si tratta di un “riconoscimento non solo sotto il profilo medico ma anche all’alto senso civico dimostrato”. Il 22 giugno sarà lanciata la moneta da 2 euro con inciso “grazie”.

Un francobollo dedicato alle professioni socio-sanitarie e al lavoro che hanno svolto, e stanno continuando a garantire, nella lotta al Covid-19. Emesso dal ministero dello Sviluppo economico, il francobollo appartiene alla serie tematica “Il senso civico“, ed è stato presentato mercoledì 28 aprile nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il ministro Giancarlo Giorgetti, la presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina, l’amministratore delegato dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Aielli, e i rappresentati delle categorie sociosanitarie. Annunciata, per il 22 giugno prossimo, l’uscita di una moneta da 2 euro con inciso “grazie”, dedicata sempre alle professioni sanitarie.

“Questo francobollo, per altro bellissimo, fatto per rimanere nel tempo, testimonia la drammatica fase storica che viviamo ma anche tutto quello che è stato fatto nella lotta contro il Covid”, ha detto il ministro Giorgetti, “e non mi riferisco solo al profilo medico in senso stretto ma anche all’alto senso civico dimostrato, all’assistenza umana e di conforto che tutti, medici, infermieri e operatori socio sanitari, avete dato ai malati”. “L’impegno di chi lavora per la tutela della salute è quello di curare e assistere tutti, anche prevenendo per quanto più possibile la diffusione del virus”, hanno dichiarato invece i rappresentanti delle oltre 30 federazioni che rappresentano più di 1,5 milioni di professionisti della sanità.

