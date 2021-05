Nell’ultima settimana vaccinati a quota 2.534.620, centrato l’obiettivo del commissario all’emergenza. Se dovesse confermarsi questa tendenza, a giugno prenotazioni al via per la fascia d’età tra i 40 e i 50 anni

Ad oggi sono 19.949.067 milioni le dosi di vaccino somministrate, 5.896.874 i cittadini che hanno completato il ciclo e 22.558.660 le fiale distribuite: i dati aggiornati, disponibili sul sito del governo, mostrano che la Liguria è al primo posto per somministrazioni effettuate rispetto al numero di abitanti (614.449, il 94,6% delle dosi consegnate), seguita da Umbria (305.978, il 92%), Emilia-Romagna (1.642.488, il 91,8%) e Veneto (1.669.886, il 91,2%). Quanto alla somministrazione per fasce di età, il report chiarisce che sono 6.166.088 le dosi somministrate agli over-80, 2.982.452 quelle relative alla fascia d’età 70-79 anni. Se si guarda invece ai numeri dei vaccini distribuiti, il Pfizer-Biontech continua a detenere il primato con oltre 15 milioni di dosi consegnate, a seguire AstraZeneca (Vaxzevria) con oltre 4,8 milioni, e il Moderna con 1,9 milioni.

A contribuire in modo sostanziale ai numeri raggiunti, è stato il traguardo del mezzo milione di vaccini inoculati in 24 ore raggiunto il 29 aprile, con un balzo di oltre 100mila dosi in più rispetto a quanto era stato registrato negli ultimi giorni. Centrato dunque l’obiettivo che si era prefissato il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo per quella data. “Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra”, ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto, se questo trend di somministrazione dovesse proseguire senza intoppi, anche a fronte dell’avvio di una probabile campagna massiva che dovrebbe partire tra il 15 e il 20 maggio e l’aggiunta di almeno 732 punti vaccinali, a fine giugno la fascia d’età tra i 40 e i 50 anni potrebbe cominciare a vaccinarsi.



Procedono infine spedite nel Lazio le prenotazioni per chi ha tra i 50 e 59 anni: da venerdì 30 aprile a mezzanotte è aperta la prenotazione per gli anni di nascita 1963-1962, per i quali è stata garantita l’immediata disponibilità del vaccino Johnson&Johnson.

Redazione Medical Facts

