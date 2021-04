Secondo i dati del ministero della Salute, il 60% di chi è colpito da una malattia rara attende in media due anni per ricevere una diagnosi dopo la comparsa dei primi sintomi, il 40% resta senza diagnosi

Oggi, 30 aprile 2021, si celebra la Giornata mondiale dei bambini affetti da malattie rare senza diagnosi: si tratta di patologie per le quali non esiste un test (né molecolare, biochimico o clinico) in grado di identificarle, né dare loro un nome. Non è quantificato esattamente nemmeno il numero di quanti ne sono affetti, ma si sa che la gran parte dei pazienti ha meno di 16 anni. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, viene stimato che “il 60% delle persone affette da una malattia rara attende in media 2 anni per ricevere una diagnosi dopo la comparsa dei primi sintomi di malattia e il 40% di questi resta senza diagnosi” e, citando i dati europei diffusi dall’istituto di statistica Eurordis, “il 25% dei pazienti colpiti da malattia rara può attendere per una diagnosi definitiva dai 5 ai 30 anni e che, durante questo tempo, il 40% di questi riceve almeno una diagnosi errata”.

Il Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) dell’Istituto superiore di sanità è co-fondatore del network “Undiagnosed Rare Diseases Network International (UDNI)” fondato nel 2014 e di cui fanno parte ricercatori di 32 Paesi di tutto il mondo, mentre sono 14 le associazioni di pazienti che provengono da diversi paesi e si scambiano informazioni e novità.

Obiettivo del network è quello di identificare pazienti affetti da questo tipo di malattie e migliorare la loro diagnosi attraverso lo studio del loro genoma e la messa in atto di studi funzionali. I principali risultati ottenuti, descrivono un totale di 110 casi di persone con malattia rara senza diagnosi di cui 39 (35,4%) sono stati esclusi dalle analisi in quanto non rispondevano a degli specifici criteri di inclusione definiti da un comitato scientifico designato all’interno del progetto. Un totale di 71 casi clinici sono stati quindi ben caratterizzati nel database creato ad hoc all’ISS. Le analisi genomiche WES (Whole Exome Sequencing, sequenziamento completo dell’esoma) sono state effettuate su 13 casi (18,3%) portando in due casi all’identificazione di varianti che causano una patologia, in cinque casi all’identificazione di nuovi geni/patologia (per i quali si stanno effettuando studi funzionali ad hoc); in tre casi le analisi non si sono concluse a causa della paucità del materiale biologico da impiegare e tre casi sono ad oggi ancora irrisolti. La maggior parte dei 71 casi collezionati appartiene alla famiglia di sindromi con disabilità intellettuali (34/71) e con anomalie congenite multiple (19/71).

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.