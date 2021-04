In una conferenza stampa, lanciato un appello alle istituzioni: proteggere i volontari vuol dire tutelare persone deboli e malate, per le quali è difficile rispettare le regole anti-contagio

“Ci rendiamo conto che oggi i vaccini scarseggiano ma vogliamo sottolineare che la Regione Toscana e le istituzioni, prima del decreto del ministero della Salute del 12 marzo, avevano stabilito le categorie che dovevano avere la precedenza ma il volontariato non è rientrato tra quelle, nonostante i volontari, quotidianamente, aiutino persone deboli e ammalate per le quali è difficile rispettare le regole di comportamento virtuoso per evitare il contagio“. Questa la denuncia dell’associazione di volontariato toscana “Il Mosaico” che lo scorso 28 aprile, in conferenza stampa a Grosseto, ha rivolto un appello al sindaco del capoluogo Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ai Consiglieri Provinciali e Regionali, agli Assessori Regionali, al commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e al Ministro della Salute Roberto Speranza per denunciare il mancato riconoscimento del ruolo dei volontari nella campagna vaccinale, “di cui rivendichiamo – hanno detto – tutta l’importanza e il valore”.

“Crediamo che qualcuno alla fine di questa emergenza dovrà interrogarsi sul perché sono state prese certe decisioni – hanno spiegato i rappresentanti del Mosaico – e fare in modo che, in futuro, non abbiano a ripetersi comportamenti così poco rispettosi del lavoro del volontario che viene offerto in modo completamente spontaneo e gratuito”.

Redazione Medical Facts

