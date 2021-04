Dobbiamo vaccinarci con tranquillità e con serenità, sapendo che è un passo fondamentale per tornare alla normalità: mentre la politica ha scelto di riaprire parzialmente le attività, serve che siamo tutti giudiziosi perché stiamo vincendo la battaglia contro il virus. Nessuna variante può “bucare” i vaccini

Nella prima parte dell’intervento del Prof. Roberto Burioni alla trasmissione Che tempo che fa, in onda ogni domenica sera su Rai Tre, Fabio Fazio gli ha posto alcune domande. Nella seconda, si è tenuta la consueta “lezione” del virologo, stavolta sul tema del rapporto rischio-beneficio dei vaccini.

“Sul vaccino russo Sputnik, vorrei prima di tutto dire al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (che aveva appena concluso il proprio intervento, ndr) che il motivo per cui l’EMA non lo approva non è perché dormono in piedi, è perché approvare un farmaco è un processo molto importante e molto delicato. Quando la politica fa pressione sugli enti regolatori, succede quello che è successo con la cura “Di Bella”, con la cura Stamina”.

Chi ha fatto una dose di Astrazeneca potrà fare la seconda dose con un altro vaccino?

In realtà non abbiamo studi di cross valutazione, quello che sta facendo la Germania è proprio questo, perciò lo vedremo strada facendo.

Sarebbe stato più prudente rispetto alle riaperture?

Sono scelte politiche che io rispetto e non mi permetto di intervenire. Potrebbe però andare meglio delle altre volte perché prima di tutto sappiamo ora cose che non sapevamo tempo fa: chi è guarito ha un certo grado di protezione e si tratta di alcuni milioni di persone; abbiamo l’evidenza che la vaccinazione, anche con una sola dose, conferisce un certo grado di protezione, quindi sono molti milioni di persone coperte. E però sappiamo anche, nessuno l’ha ricordato, che c’è in giro una variante che oramai è prevalente che è molto più contagiosa, quella inglese, per cui si tratta di un rischio che si è scelto di correre. Lo rispetto, però il mio dovere è quello di invitare le persone alla prudenza, soprattutto al chiuso: oramai cominciamo a conoscere meglio questo virus e sappiamo che al chiuso è veramente molto contagioso e senza mascherina è un disastro. In questo senso anche le scuole quindi sono molto rischiose, però la scuola è più importante, nella mia visione, di quello che possono essere altre attività e poi i bambini portano sempre la mascherina, fondamentale areare sempre i locali.

L’EMA ha comunicato che i primi dati mostrerebbero che i vaccini sono efficaci anche contro la trasmissione del virus, cosa significa? Che oltre che a proteggere chi ha avuto il vaccino, impediscono che sia portatore di infezione?

Ci sono vaccini che proteggono solo contro la malattia, come per esempio il vaccino contro il tetano; ci sono invece vaccini che proteggono anche dalla trasmissione e questi sono eccezionali, perché non solo impediscono alla persona di ammalarsi, ma fanno in modo che, per il virus, quella persona non esiste più; dall’inizio chi si intende un po’ di vaccini aveva supposto che le cose potessero stare così, perché vaccini così efficaci sarebbe stato molto difficile immaginarli non protettivi, ma ora cominciamo ad averne le evidenze. Questo è molto importante.

Un’ultima domanda, cosa ci sa dire sulle varianti brasiliana e indiana?

Nessuna variante è in grado di bucare i vaccini, nemmeno i più potenti in particolare, ma anche gli altri sembrano essere efficaci. Purtroppo in India c’è una situazione catastrofica che veramente richiederebbe, secondo me, un’attenzione della comunità internazionale perché stanno veramente morendo perché non hanno più ossigeno: mandiamoglielo.

Di seguito, la “lezione del virologo”

“Questa sera parliamo del rapporto rischio-beneficio dei vaccini e partiamo da una delle più grandi vittorie della scienza contro il male, contro la sofferenza, quella che è stata la lotta contro la poliomielite. Una malattia terribile causata da un virus contagiosissimo, questo virus causava solo in Italia migliaia di casi ogni anno che, nelle situazioni più favorevoli, si traducevano in una paralisi che durava per tutta la vita, ma potevano comportare la morte o per quelli appena un poco più fortunati, la permanenza per tutta la vita in questa terribile macchina chiamata “polmone d’acciaio” che consentiva alla persona di sopravvivere, ma richiedeva di stare, per tutto il tempo che gli rimaneva, sdraiato guardando il mondo da uno specchio. La poliomielite era un incubo che pendeva come una spada di Damocle sopra tutte le famiglie, perché colpiva particolarmente i bambini, soprattutto d’estate, e quindi era veramente qualcosa che terrorizzava tutte le persone”.

“Però questo virus fece un errore: quello di colpire la persona sbagliata ovvero il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, che era stato paralizzato proprio dalla poliomielite e stava, a causa della malattia, su una sedia a rotelle. Il presidente Roosevelt fece partire un’azione senza precedenti per la ricerca di fondi che ebbe un successo fantastico che è stato poi tradotto in uno dei più grandi trionfi della medicina: la disponibilità del vaccino contro la poliomielite. Il primo vaccino contro la poliomielite – il cosiddetto Salk – era un vaccino molto, molto sicuro e anche molto efficace che riuscì a fare crollare i casi di malattia quando la gente cominciò a usarlo; però aveva un problema, ovvero non riusciva a interrompere in maniera completa la trasmissione del virus, quindi spariva la malattia, ma il virus continua circolare. La scienza andò avanti e riuscì a mettere a punto un altro vaccino chiamato vaccino Sabin, quello che tutti i nati nella mia generazione hanno fatto: lo zuccherino che ci veniva dato con delle gocce sopra. Era un vaccino fantastico sia per efficacia contro la malattia sia nel bloccare la trasmissione ma aveva un problema, aveva degli effetti collaterali rarissimi ma estremamente gravi. In un caso su 700.000 causava proprio la poliomielite, dunque causava la malattia che doveva evitare: quando in Italia c’erano sei-7000 casi di poliomielite all’anno andava benissimo usare questo vaccino, per fortuna proprio grazie al suo uso massiccio i casi cominciarono a calare perché si bloccava la trasmissione, fino a quando nel 1982 ci fu l’ultimo caso di poliomielite in Italia. A quel punto ci si trovò in una situazione paradossale, ovvero che la poliomielite non causava più paralisi e le uniche, pochissime paralisi che si vedevano erano causate dal vaccino. Ecco, un vaccino con un rapporto rischio-beneficio fantastico era diventato un vaccino con un rapporto rischio-beneficio inaccettabile. E infatti siamo tornati indietro e il vaccino che ora usiamo non è più il Sabin, ma è quello iniziale, un pochino meno efficace ma molto più sicuro”.

“Dunque torniamo ai giorni nostri: quando parliamo di un vaccino il rapporto rischio-beneficio è fondamentale. Prendiamo l’esempio del Covid, il rischio di infettarsi non è uguale per chi lavora a contatto del pubblico o dei malati, e chi sta magari a lavorare a casa da solo; se una persona si infetta, il rischio di avere una sindrome grave non è uguale in una persona anziana e magari con altre malattie rispetto a un giovane in buona salute; allo stesso tempo, il rischio che alcuni vaccini comportano è differenziato nelle classi dei pazienti”.

“Decidere di farsi vaccinare non è come scegliere il colore della cravatta o appassionarsi per la squadra del cuore: è una scelta che deve essere fatta sulla base di elementi razionali e di calcoli precisi che le autorità regolatorie fanno e delle quali dobbiamo fidarci, lasciandole lavorare in tranquillità perché è meglio non fare pressioni politiche, è meglio per noi ed è meglio per tutti. Quindi siccome i vaccini che sono stati approvati hanno un profilo rischio-beneficio estremamente favorevole, noi dobbiamo vaccinarci con tranquillità e con serenità, sapendo che è un passo fondamentale per tornare alla normalità. Però ancora alla normalità non ci siamo proprio arrivati, per cui è importante che in questo momento in cui la politica ha deciso di riaprire parzialmente le attività, tutti quanti si sia molto giudiziosi nel fare di tutto, comunque, per impedire il contagio, perché il virus è ancora presente, sarebbe veramente un peccato dover assistere a una crescita dei casi proprio mentre stiamo vincendo questa difficilissima battaglia“.

Redazione Medical Facts

