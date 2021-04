In base ai provvedimenti firmati dal ministro Speranza venerdì scorso, diventano arancioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle D’Aosta, rossa la Sardegna, gialle tutte le altre

Torna la zona gialla in Italia, sospesa dal decreto legge del 13 marzo scorso che prevedeva solo aree rosse e arancioni per contenere il numero dei contagi da coronavirus e limitare gli spostamenti durante le festività pasquali. Le ordinanze firmate venerdì sera dal ministro della Salute, Roberto Speranza, contengono le indicazioni sui nuovi colori delle regioni in vigore a partire da domani, lunedì 26 aprile: la Sardegna unica in zona rossa, a Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia e Valle d’Aosta saranno applicate le misure dell’area arancione (le ultime due erano rosse), tutte le altre regioni invece passeranno in zona gialla. A passare in giallo, e quindi a vedere un allentamento delle misure restrittive, saranno Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, e Veneto.



Le nuove colorazioni resteranno valide per due settimane, al termine delle quali dovranno essere nuovamente valutate sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Al momento non vi sono zone bianche, previste per le regioni con meno di 100 contagi su 100mila abitanti, ricordiamo che il passaggio in zona rossa è previsto per contagi superiori a 250 ogni 100mila abitanti.

