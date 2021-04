Secondo il quotidiano britannico l’iniziativa globale di condivisione dei vaccini contro il coronavirus ha fornito solo una dose su cinque di quelle previste di Oxford/AstraZeneca. Alla base dei ritardi ci sarebbero gli interessi economici di case farmaceutiche e dei paesi fornitori

Gravi insufficienze nello schema Covax di condivisione dei vaccini: titola così l’articolo del quotidiano The Guardian del 22 aprile, nel quale la testata britannica denuncia le carenze del piano di distribuzione internazionale dei vaccini contro il coronavirus che, ad oggi, ha fornito solo una dose su cinque di quelle previste di Oxford/AstraZeneca che sarebbero dovute arrivare entro maggio nei Paesi che hanno aderito al programma. L’indagine del Guardian si basa su alcuni dati forniti da Airfinity, da Unicef e Gavi, due delle organizzazioni che stanno aiutando a gestire Covax, una collaborazione che punta ad utilizzare i fondi degli enti di beneficenza e dei Paesi più ricchi per acquistare all’ingrosso i vaccini e distribuirli equamente in tutto il mondo, assicurando che almeno il 20% della popolazione di ogni Stato – concentrandosi sugli operatori sanitari e sui più vulnerabili – sia vaccinata entro la fine dell’anno.

Grandi Paesi come Indonesia e Brasile, spiega il Guardian, fino ad oggi hanno ricevuto circa una dose su 10 rispetto a quelle che attendevano entro maggio, mentre in Africa il Ruanda ha ricevuto solo il 32% della sua assegnazione, la percentuale maggiore del continente, davanti a Stati come Nigeria, Kenya, Etiopia e Repubblica Democratica del Congo, che hanno ricevuto circa il 28% delle dosi previste. Non è andata poi così male a Moldavia, Tuvalu, Nauru e Dominica, che sono riusciti ad ottenere tutte le dosi che spettavano loro, al contrario di Bangladesh, Messico, Myanmar e Pakistan, Paesi in cui non è stata mai effettuata nemmeno una consegna. Proprio in Bangladesh, spiega il Guardian, la carenza di vaccini sta creando il panico tra la popolazione, ansie aggravate da informazioni diramate da una fonte dell’industria secondo cui le forniture di AstraZeneca saranno esaurite entro quindici giorni, senza alcuna prospettiva di un rifornimento.

“I governi ricchi hanno aderito al Covax – denuncia il quotidiano – ma hanno anche stretto accordi privati direttamente con i produttori di vaccini offrendo di pagare prezzi più alti per garantire l’accesso più rapidamente”, denuncia il Guardian, sostenendo che produttori come la Pfizer hanno accettato di assegnare una quantità relativamente piccola di dosi a Covax senza scopo di lucro ma, contemporaneamente, hanno diretto la maggior parte della loro fornitura verso contratti privati più lucrativi. Altre aziende, come Moderna, non hanno ancora iniziato a distribuire dosi a Covax. Secondo Liam Sollis, capo del dipartimento di politica dell’Unicef nel Regno Unito, di fronte ad una tale carenza di forniture, i Paesi con più dosi a disposizione dovrebbero iniziare a donarne una parte a quelli meno forniti: almeno il 5% delle dosi disponibili attualmente in Inghilterra, secondo Sollis, dovrebbero continuamente essere distribuite a Covax, “ma questa quantità dovrebbe aumentare nel corso dell’anno con l’aumento della copertura vaccinale nel Regno Unito, e lo stesso impegno dovrebbe essere preso dai Paesi del G7 e da tutti quelli con un’offerta significativa al momento”.

Redazione Medical Facts

