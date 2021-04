Alla presentazione del volume hanno partecipato il ministro Speranza, la presidente della commissione Affari sociali della Camera Lorefice e la presidente della commissione Sanità del Senato Parente.

Pubblicato dal ministero della Salute il libro che documenta i primi 10 anni di attuazione della legge 38/2015 che sancì l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore a tutti i cittadini. Il volume, presentato lunedì in conferenza stampa, ricostruisce il percorso che ha consentito la creazione delle reti di cura che in tutta Italia si occupano di assistere adulti e bambini, fa sapere il ministero.

“Nei momenti più difficili della vita”, ha detto il ministro Roberto Speranza durante la presentazione, “è ancora più importante avere qualcuno che si prenda cura di te e dei tuoi cari. Per questo le cure palliative e la terapia del dolore rappresentano un traguardo di civiltà”. Ad oggi “tanto è stato fatto”, ha riconosciuto il titolare della Salute, “ma continuiamo a lavorare per garantire un accesso alle cure equo e uniforme sul territorio nazionale. Il futuro della sanità pubblica e del Servizio sanitario nazionale passa dall’idea di prossimità, che avvicina ogni giorno la tutela della salute ad ogni individuo”. Hanno partecipato in collegamento anche la presidente della commissione Affari sociali della Camera Marialucia Lorefice (M5S), la presidente della commissione Sanità del Senato Annamaria Parente (Italia Viva), il deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino e l’ex onorevole Livia Turco.

In 10 anni – rileva il volume – esperti della materia, rappresentanti istituzionali del ministero e delle Regioni, in collaborazione con il mondo professionale, scientifico e del volontariato, “hanno attivamente contribuito alla definizione di un quadro di provvedimenti attuativi” della legge 38 “coerenti con i principi e le disposizioni normative”.

Nell’ultimo anno, evidenzia ancora il testo, questo percorso è stato integrato con l’adozione di alcuni provvedimenti fondamentali. Tra questi, l’istituzione della scuola di specializzazione in Medicina e cure palliative, che riconosce dignità specialistica e autonoma a questo tipo di assistenza medica.

Hanno contribuito ad attuare la disciplina sulle cure palliative anche i tre accordi stipulati in sede di Conferenza Stato-Regioni sull’accreditamento delle reti di cure palliative e di terapia del dolore per adulti e per l’ambito pediatrico. Gli accordi, spiega il ministero, hanno creato un modello di riferimento per garantire servizi qualificati e il trattamento clinico dei percorsi di cura, introducendo precise responsabilità in merito al coordinamento dei percorsi assistenziali. Le intese sono servite inoltre a garantire la continuità delle cure, la sicurezza e la qualità degli interventi – aggiunge il documento – nonché un’organizzazione modulata sui bisogni del paziente.

Redazione Medical Facts

