Nella puntata di domenica 11 aprile di Che tempo che fa, il professore ha risposto alle domande più frequenti che gli vengono poste

“Ci sono tante cose che ci chiediamo e tante risposte che desideriamo – ha spiegato il virologo ospite di Fabio Fazio -, chiaramente la scienza fa il possibile per darle aggiornate, ma le cose si evolvono. Vediamo alcuni temi che possono essere estremamente interessanti”.

Cosa ne pensa della riapertura delle scuole?

La riapertura delle scuole è una scelta politica che io rispetto, però, ecco, la situazione è semplice semplice: noi da una parte abbiamo un virus che è pericoloso e contagioso, dall’altra parte abbiamo i vaccini che proteggono soprattutto le persone più deboli; questo è il momento in cui dobbiamo, da un lato, proteggerci il più possibile, dall’altro vaccinare il più possibile. Abbiamo scatenato tutti, dai professori agli specializzandi, e solo in un weekend sono state fatte più quasi 6000 somministrazioni: insomma, ci vogliono i vaccini, non è il momento delle scuse è il momento dei vaccini perché il virus se ne frega dei colori, se ne frega del motivo per cui i vaccini non ci sono, è quella l’unica strada per uscirne.

Le misure di sicurezza che siamo abituati a mettere in atto vanno ancora bene con questa variante inglese?

Intendiamoci su una cosa, ovvero che la variante inglese non è più una variante inglese: come avevamo detto qualche settimana fa, questo virus oramai è prevalente in Italia, quindi è il virus che abbiamo ed è un virus diverso da quello degli anni precedenti perché molto più contagioso – e già quello originale era contagioso – e purtroppo anche più letale. È vero anche che però in questo anno abbiamo appreso tante cose in più riguardo al contagio e alle sue modalità: per esempio, sappiamo che le superfici non sono particolarmente importanti, sappiamo che il virus non si trasmette molto efficientemente all’aperto – questo forse è stato il motivo del calo durante i mesi estivi, mesi nei quali si sta più nei ristoranti all’aperto e comunque si sta meno in casa – però quello che sappiamo ormai è che questo virus si trasmette in una maniera molto, molto efficiente in qualunque ambiente chiuso e non si trasmette solo con quelle goccioline che chiamavamo e chiamiamo droplets – quelle che fanno pochi centimetri – si trasmette anche con areosol. Immaginiamo l’areosol come un fumo di sigaretta, che può riempire tutta una stanza: quei 2 metri che pensavamo potessero garantire dal contagio, oramai non garantiscono più contro l’aerosol che può percorrere spazi molto più ampi. Dunque, noi abbiamo soltanto due difese: la prima sono le mascherine, che devono essere a questo punto non più quelle chirurgiche ma quando possibile le ffp2, e poi l’altra cosa è molto semplice, come ci si libera dal fumo? Si aprono le finestre: gli ambienti chiusi devono essere arieggiati, questo è molto molto importante per ostacolare il contagio.

Varianti: sono pericolose?

Oramai ogni piccola cittadina italiana la sua sagra gastronomica e anche la sua variante: beh non è così, le varianti devono preoccuparci solo quando hanno delle caratteristiche che possono rappresentare un problema; ecco quella inglese è un problema perché è più contagiosa e più letale, le due che adesso dobbiamo tenere “sotto osservazione” sono quella sudafricana e quella brasiliana perché hanno la tendenza, la capacità anzi, di infettare di nuovo le persone guarite e, come sfuggono alla risposta immune dei guariti, potrebbero sfuggire alla risposta immune dei vaccinati quindi dobbiamo tenerlo sotto controllo. Fortunatamente per ora sembra che con i vaccini più efficaci – quelli a MRNA – si era in grado di tenere a freno queste varianti per cui teniamo, però, “le antenne alzate” perché nel caso possiamo intervenire con dei nuovi vaccini più efficaci ma non è detto che ce ne sarà bisogno.

Quanto dura la protezione di questi vaccini e quanto sono protetti i guariti rispetto all’infezione?

Dobbiamo chiarire una cosa una volta per tutte: la scienza non ha la macchina del tempo che ci trasporta nel futuro, ci dice cosa succede e poi torna nel presente, noi non abbiamo altra strada se non quella di osservare cosa succede ai vaccinati nel tempo e osservare cosa succede i guariti nel tempo. Nel 2006 è stato introdotto un vaccino contro un virus chiamato “del papilloma” molto pericoloso: ebbene, l’unico modo per capire la durata della protezione è stato guardare quelli vaccinati che non si infettavano e ancora oggi non si infettano, per cui diciamo che la protezione dura almeno 15 anni e lo stesso vale sia per quelli che sono guariti sia per quelli che si sono stati vaccinati.

A proposito dei guariti, c’è una buona notizia proprio di qualche giorno fa: uno studio molto ampio inglese ha preso sotto osservazione i sanitari, alcuni che avevano contratto il Covid altri che non l’avevano contratto. Ebbene, quelli che erano guariti, è stato dimostrato, sono protetti circa dell’80% dall’infezione e sopra il 90% dalla malattia grave, quindi diciamo che chi è guarito ha una protezione forse non alta come quella che danno i vaccini ma comunque che per qualche mese dura.

Cominciamo adesso a vedere cosa succede ai primi vaccinati, dato che i primi vaccinati sono stati vaccinati circa l’estate scorsa più o meno: gli anticorpi in grado di neutralizzare il virus sembra che rimangano molto alti anche dopo 7 mesi; quindi noi non possiamo dire quanto durerà la protezione, ma questi dati ci consentono di essere mediamente ottimisti.

Dovremo convivere per sempre con questo virus?

I dati che arrivano da Israele sono veramente confortanti perché una vaccinazione a tappeto sembra essere in grado veramente di controllare in maniera notevolissima l’epidemia però il riuscire a togliere dalla faccia della terra un virus è qualcosa di molto complesso che richiede considerazioni più articolate, di cui parleremo nella prossima puntata.

Redazione Medical Facts

