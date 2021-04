Finalmente è arrivato il Decreto Legge sull’obbligo vaccinale degli operatori sanitari, ma per come è scritto pone problemi di costituzionalità. Vediamo con l’avvocato Roberto Marchegiani quali sono e soprattutto come potrebbero essere superati.

Finalmente il Governo ha emanato un decreto sull’obbligo vaccinale degli operatori sanitari. E si è subito scatenato un dibattito sulla costituzionalità di questa decreto legge. Le principali obiezioni poste riguardano la compatibilità della norma con l’art. 32 della Costituzione (che garantisce la libertà del singolo di non sottoporsi a cure o terapie non scelte o accettate, salvo che ricorra uno «stato di necessità per la salute pubblica» e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e buon andamento di cui all’art. 97 cost).

Va subito evidenziato che, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate e in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».

Inoltre la Corte Costituzionale già si è pronunciata con la sentenza n. 5 del 18/01/2018, la quale ha affrontato il tema della legittimità costituzionale delle norme sui “vaccini obbligatori” di cui al d.l. n. 73 del 2017 nei confronti dei minori, le quali prevedevano sanzioni coercitive nei confronti dei genitori inadempienti e subordinavano l’iscrizione alla scuola all’effettuazione dei vaccini. E ha ribadito questi principi di diritto:

In materia di vaccinazioni, la scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive spetta alla discrezionalità del legislatore, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo;

l’ 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017)

la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’ 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

A parere di chi scrive questo decreto è quantomai necessario visto che da un lato è stata acclarata la pericolosità di infermieri e medici non vaccinati, documentata dai numerosi casi di focolai negli ospedali pubblici e nelle RSA, e dall’altro è scientificamente provato che l’inoculazione del vaccino riduce al 90% il rischio di infezione, e chi non è infettato evidentemente non può contagiare nessuno. Per cui è irricevibile la prima obiezione, pure molto diffusa, secondo cui l’obbligo vaccinale sarebbe “inutile” in quanto anche il personale vaccinato sarebbe ugualmente potenzialmente infettivo.

E conseguentemente appare irricevibile una eventuale eccezione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di “ragionevolezza” basata sul presupposto, scientificamente errato, secondo cui un sanitario “vaccinato” avrebbe una carica infettiva uguale ad uno non vaccinato. Ovviamente la discrezionalità tecnica spetta sul punto al legislatore ed in questo caso il legislatore ha ritenuto di valorizzare la posizione della scienza ufficiale sul punto.

Le contraddizioni del testo

Purtroppo, però, per come è scritto, il testo del decreto presenta, con la previsione di cui al comma 2 dell’art. 4, problemi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza e a mio avviso può dar luogo a contenziosi, e soprattutto veicola un messaggio contraddittorio e sbagliato.

Giustamente l’art. 4 del decreto, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario», anche a prescindere dall’infelice uso del termine “obblighi” vaccinali appare chiaramente orientato a prevedere non un “obbligo” ma piuttosto un principio, giusto ed inattaccabile, di “incompatibilità” tra il personale sanitario non vaccinato e lo svolgimento delle prestazioni lavorative. E infatti nel comma 1 è precisato che «La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati».

Inoltre, tutti gli altri commi dell’articolo (a eccezione del comma 2, che, come vedremo, costituisce il problema) non stabiliscono “sanzioni” nei confronti del personale sanitario che sceglie di non vaccinarsi (a differenza della legge sull’obbligo vaccinale per i minori) ma, semplicemente, che il personale sanitario è incompatibile con il lavoro e quindi va spostato anche a costo di demansionarlo e, ove non possibile, sospeso senza stipendio dal lavoro (comma 8). Però la legge parla di “obbligo” vaccinale.

Non è solo un problema di ordine terminologico

Il considerare la vaccinazione del personale sanitario come una sorta di “trattamento sanitario obbligatorio” (a differenza dell’obbligo vaccinale previsto verso i minori con il citato dl. 73 del 2017) e non come un “requisito” richiesto dal datore di lavoro per svolgere una determinata professione è fondamentale perché consente di superare tutte le possibili eccezioni di illegittimità costituzionali che dovessero riferirsi, ad esempio, alla “diversa” natura dei vaccini Covid rispetto a quelli da tempo sperimentati per cui non sarebbe soddisfatta la “condizione” di cui alle sentenza 258 del 1994 e n. 307 del 1990, (e cioè che per poter imporre un vaccino obbligatorio occorre che «esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili») in quanto, allo stato, non sono provati gli effetti a lungo termine dei vaccini. Al contrario, se si sposta (come pare sia la ratio del decreto legge) il piano dall’obbligo vaccinale ad un “requisito” valutato come essenziale per svolgere un lavoro, spostando quindi la problematica su un piano giuslavoristico questo problema viene ad essere superato.

Nessuno infatti dubita che, per esempio, la legittimità della previsione, da parte di un datore di lavoro, che l’autista dello scuolabus debba avere la patente valida. Nessuno si è mai sognato di ritenere “obbligo incostituzionale” quello del datore di lavoro di prevedere, in generale, che i dipendenti abbiano i requisiti per poter svolgere un determinato lavoro. Né certamente può sostenersi che verrebbe così “compresso” il “diritto quesito” del dipendente al proprio lavoro così come era “solo” perché si è manifestata la pandemia, perché nessuno dubita come questo diritto sia comprimibile per ragioni sanitarie, e questo è dimostrato dalle migliaia di lavoratori privati e liberi professionisti che si sono visti impediti ad esercitare il lavoro dai vari lockdown imposti senza che (ovviamente) nessuno si sia posto il problema della costituzionalità di quelle norme (addirittura imposte con DPCM).

Una svista del legislatore

Così delineato il quadro normativo, però, forse per una svista del legislatore, si è introdotta una norma incompatibile con la norma così come concepita. Infatti, il comma 2 dell’art. 4 prevede «La vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale». E dalla lettura dei successivi commi 3, 4, 5, e 6 non si evince da nessuna parte che i suddetti sanitari (con comprovata incompatibilità al vaccino) non possano svolgere «svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». L’introduzione di questo deroga appare quindi intrinsecamente contraddittoria con la legge perché da un lato sembrerebbe tornare a concepire un vero e proprio “obbligo vaccinale” e non un “requisito” richiesto dal datore di lavoro (e cosi giustificherebbe la deroga) e solo per questo presterebbe il fianco alle eccezioni di incostituzionalità sopra evidenziate, e dall’altro è contraddittoriaperché se si afferma (come si afferma) che la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, in quanto un non vaccinato è “inidoneo” a svolgere queste prestazioni perché rappresenta un pericolo poi non si possono introdurre regole pericolose sia per l’operatore sanitario che per i soggetti parimenti fragili che ne vengano a contatto.

È evidente che, con questa norma, il legislatore abbia voluto dare “maggiore tutela” a chi si trova impossibilitato a vaccinarsi per motivi inerenti la sua salute, rispetto a chi lo abbia fatto per “libera scelta”, ma così facendo cade in insanabile contraddizione, esponendo una giusta e opportuna legge a probabili censure, con il rischio anche di minarla alla base. Auspichiamo quindi che, in sede di stesura definitiva, questo art. 2 sia opportunamente emendato, con la previsione dell’incompatibilità al lavoro anche per il personale che non può vaccinarsi per comprovate esigenze mediche, magari prevedendo una diversa tutela degli stessi rispetto a chi non lo fa per scelta.

Roberto Marchegiani

Avvocato in Ancona

