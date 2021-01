Il professore Matteo Motterlini continua il viaggio nelle trappole mentali che possono influenzare le persone a non volersi vaccinare contro il Covid-19.

Una trappola mentale che può subdolamente condurre a decisioni irrazionali riguardo al vaccino anti Covid-19 è quella dell’omissione. Non rendersi cioè conto che decidere di non decidere, è di per sé una decisione – e in questo caso sbagliatissima.

A ciò contribuisce certamente la disinformazione sul web e sui social network. Una persona confusa, in conflitto decisionale, tende a non agire. Se vaccinarsi è data come una possibile scelta al pari di non vaccinarsi, le persone possono più facilmente tendere a non vaccinarsi. Preferiscono cioè omettere un’azione invece di commetterla. La causa di ciò va ricercata nell’umanissima emozione del rimpianto. La cui vera forza non scaturisce solo dall’affezione dolorosa che proviamo nel contemplare un passato che avrebbe potuto essere diverso; ma soprattutto dal modo in cui lasciamo che l’anticipare quella stessa emozione determini le nostre decisioni future. E, per come funziona la nostra mente, soprattutto nel breve termine, tendiamo a dolerci maggiormente per gli atti di commissione: se solo se non avessi agito così; che per gli atti di omissione, cioè per quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto.

Infatti, se le cose vanno male perché abbiamo commesso qualcosa, non potremo mai perdonarcelo. Se invece le cose vanno male e noi non abbiamo fatto un bel niente è perciò più tollerabile. Per quanto psicologicamente comprensibile, tutto ciò è palesementeirrazionale, ed è esattamente il modo in cui la mente inganna sé stessa per rendere “giustificabile” un eventuale esito avverso. Ma nel caso del vaccino anti Covid-19 è un inganno pericolosissimo.

Trappola dell’omissione e della procrastinazione

Attenzione: se vaccinarmi deve essere una scelta attiva, cioè un atto di commissione, tenderò a concentrarmi maggiormente sui rischi della vaccinazione stessa, che sono qui e ora; piuttosto che su rischio di contrarre una malattia (anche gravissima) in futuro. Il peso dell’anticipazione dell’emozione negativa del rimpianto, in questo modo, gioca tutta a sfavore della decisione di vaccinarmi. Non potrei infatti mai perdonarmi – così “ragiona” la mente in balia del futuro rimpianto – di aver “provocato” un possibile esito avverso. Molto meglio non fare niente, non decidere (cioè di fatto decidere di non vaccinarmi subito) e procrastinare la scelta.

Una trappola, quella dell’omissione e del rimpianto, che può essere disinnescata solo attraverso un opportuno re-incorniciamento delle opzioni di scelta. Ovvero a favore di un più probabile e ben più grande rimpianto futuro per quanto io non abbia fatto: vaccinarmi. Il che tuttavia non è banale per due motivi. Innanzitutto, perché la nostra mente è miope. Capisce subito le cose che ci stanno vicino, ma vede sfuocato quelle lontane. Inoltre, perché la nostra mente non ha solo dei limiti di volontà, ma non se la cava benissimo neppure nel ragionare statisticamente. Qual è il rischio del vaccino? Infinitesimamente basso. Qual è quello di contrarre il Covid-19 se non vaccinati? Ben più alto. Peccato che questa evidenza non sia sempre così saliente per la nostra mente. Essa vede continuamente attorno a sé tantissime persone – anche colpevolmente senza mascherina – in ottima salute, ma ancora relativamente pochi suoi conoscenti che si sono gravemente malati o sono morti a causa del Covid-19 (fanno eccezione alcune aree drammaticamente colpite del nostro Paese, dove infatti si registra un’intenzione a vaccinarsi molto alta – Bergamo e a Milano, per esempio.)

Il punto è che il timore per il vaccino è qui dentro di me; mentre le statistiche, fredde e astratte, sui suoi benefici sono là fuori dalla finestra. Ecco che il presunto “rischio” emotivo associato al vaccino distorce la corretta percezione dei benefici dello stesso, arrivando al punto di sbilanciare la decisione, qui e ora, facendone pendere il peso tutto dalla parte sbagliata: così decido di procrastinare. Del resto, come è noto, i rischi che ci spaventanoe quelli che sono veramente causa di morte sono due cose spesso distinte nella nostra mente. E i rischi che crediamo di poter controllare attraverso i nostri comportamenti, fanno molto meno paura di quelli che dipendono da fattori fuori dal nostro controllo.

Matteo Motterlini

Ordinario di Filosofia della scienza Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

Fonti:

Kahneman, D.T. Miller (1986), Norm theory: Comparing reality to its alternatives, “Psychological Review”, 93, pp. 136–153; e D.T. Miller, B.R. Taylor (2002), Counterfactual Thought, Regret, and Superstition. How to avoid Kicking yourself, in T. Gilovich, D.T. Griffin, D. Kahneman (a cura di) (2002), Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, cit. cap. 21. Su come disinnescare la trappola, vedi D.T. Gilbert, C.K. Morewedge, J.L. Risen, & T.D.Wilson (2004), Looking forward to looking backward: The misprediction of regret, “Psychological Science”, 15, pp. 346-350.

