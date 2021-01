L’amico e collega Matteo Motterlini ci svela i meccanismi che si celano dietro alcune diffusissime trappole mentali che possono influenzare la decisione di vaccinarsi.

La madre di tutte le trappole mentali riguardo alla decisione di vaccinarsi è quella della correlazione illusoria. L’autismo è solitamente notato dai genitori nel primo anno di vita per un ritardo di linguaggio, oppure al terzo per mancanza di sviluppo cognitivo o ritardo di apprendimento. Ovvero nel periodo in cui si fanno i vaccini e i loro richiami. Allo stesso modo il 5G con le sue onde elettromagnetiche ha iniziato a diffondersi più o meno quando è arrivato il coronavirus. Di fronte a simili coincidenze, la mente umana ha un talento peculiare nel raggruppare l’informazione così da vedere una relazione anche dove non c’è.

Per certi versi la nostra naturale tendenza a tracciare collegamenti, produrre schemi, trovare una struttura, generalizzare e fare previsioni è una qualità evolutivamente utilissima per rispondere flessibilmente e dinamicamente a un ambiente complesso e in costante cambiamento. Per altri versi, tuttavia, ci può trarre drammaticamente in inganno, in particolare quando la nostra mente abusa di tale facoltà. Siamo umani, troppo umani. E la convivenza con il caso può essere psicologicamente intollerabile, per esempio quando non riusciamo a valutare con equilibrio una mera coincidenza. Lo stupore per l’occorrenza di due eventi rari, così pregnanti per la nostra immaginazione, come vaccini e autismo o 5G e coronavirus, ci induce ad abbandonare la logica e le leggi della probabilità per rintracciare una relazione di causa e effetto anche dove non ve ne è alcuna. Non possiamo farci niente, una parte della nostra mente è stata progettata proprio a questo scopo.

Succede nella vita di tutti i giorni

Mi alzo la mattina e la mia auto non parte. Sarà stato il temporale, oppure l’amico cui l’ho imprestata, oppure quel meccanico incapace; deve esserci una spiegazione del perché proprio oggi mi ha lasciato a piedi. Avete bisogno di incolpare qualcuno o qualcosa. C’è chi dà la colpa a sé stesso, chi agli altri, chi a qualche complotto. Ognuno ha il suo stile. Ma più o meno tutti hanno la tendenza a voler rintracciare una causa anche dove c’è solo lo zampino del caso. Se non ci credete, chiedetevi come sia possibile che la gente cerchi una “spiegazione” anche per i numeri ritardatari al lotto!

Ora: scientificamente non c’è alcuna relazione tra vaccini e autismo (o tra 5G e covid-19.) Noi però ne inventiamo una di sana pianta. Il mondo è pieno di “tiratori scelti”: di gente cioè che come un cowboy texano prima spara con il fucile i suoi colpi sulla porta del fienile, poi disegna attorno un bel bersaglio colorato, quindi si vanta della sua mira infallibile. Ci comportiamo esattamente così tutte le volte che isoliamo un gruppo di fatti fuori dal loro contesto, e ci costruiamo intorno un bersaglio, vale a dire li raggruppiamo in modo di ricondurre la “causa” solo a quel raggruppamento. Isolo così tutti i bambini autistici vaccinati, e ignoro tutti i bambini vaccinati non autistici (che sono ben di più!). Ma questi dati hanno lo stesso valore nell’affermare un legame causale tra vaccini e autismo di quanto i fori sulla porta del fienile ne hanno nel provare la buona mira del cow-boy.

La relazione tra causa ed effetto

Forse qualcuno si ricorderà della scena memorabile di Frankenstein Junior di Mel Brooks. Ogni volta che viene nominato il nome della misteriosa governante Frau Blücher, i cavalli nitriscono terrorizzati. Anche qui c’è contiguità spazio temporale tra i due eventi, proprio come vaccini e autismo. Ma sareste disposti a sostenere che ci sia un legame causale tra i due eventi?

Felix qui potuit rerum conoscere causas (“Felice chi delle cose è in grado di comprendere le cause”) recitava un antico adagio; ma stabilire quando occorra esattamente la particolare relazione di causa ed effetto è difficile. Per questo esiste la scienza. Per i nostri scopi è sufficiente aver compreso che non tutte le correlazioni che ogni giorno ci capitano sotto gli occhi sono di questo tipo. E quindi metterci in guardia dalla trappola della correlazione illusoria.

Un inganno di cui oggi conosciamo addirittura i correlati neurali, grazie alle affascinanti neuroscienze dell’irrazionalità umana. Che la nostra mente non traffichi efficientemente con il caso e le probabilità si è detto; ma che ciò avvenga per colpa da quelle aree più nobili del nostro cervello che ci distinguono dagli altri mammiferi è perlomeno sorprendente. È infatti la stessa corteccia prefrontale (sinistra) che ci permette di creare modelli predittivi sul mondo, a farci lo sgambetto. Il prodotto cioè di una risposta male adattiva in cui estendiamo illegittimamente la nostra peculiare capacità di cogliere regolarità anche là dove, appunto, non ce ne sono. Un errore, per così dire, di sovra-performance o di iper-razionalità. Siamo tanto ossessionati dall’ordine – in quanto ci permette di semplificare i dati e orientarci nel complesso flusso di informazioni che ci avvolge a ogni istante – che spesso finiamo per vedere ordine anche dove ordine non c’è.

Inciampiamo così in letture della realtà che sono pregiudiziali, se non perfino superstiziose, mistiche o complottiste. Il punto è che per la nostra corteccia prefrontale convivere con il caso è difficile. E quindi vorremmo che anche il caso sottostesse alle nostre regole. Ma non è così: il caso ha delle ragioni che la ragione non vuole (ri)conoscere.

Matteo Motterlini

Ordinario di Filosofia della scienza, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

Fonti:

