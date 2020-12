Tra i molti trabocchetti che ingannano le nostre capacità di pensiero, l’effetto Dunning-Kruger è uno dei più famosi. Un recente studio ha gettato le basi per comprendere i suoi meccanismi fisiologici. Ne parliamo oggi su Medical Facts.

Anche se non ce ne accorgiamo, persino quando non lo vogliamo, noi esseri umani impariamo di continuo. La nostra quotidianità, anche quando ci sembra monotona e scarna, è in realtà un processo cognitivo senza fine. Attraverso il pensiero e le percezioni sensoriali facciamo continuamente esperienza del mondo, acquisiamo informazioni nuove e le elaboriamo a livello di conoscenze.

I processi cognitivi, ovvero quei meccanismi che ci consentono di apprendere, sono da sempre oggetto di studio. Filosofi, psicologi, medici si sono interrogati per secoli sui meccanismi che sottendono questa straordinaria capacità. Grazie ai loro studi e alle scoperte scientifiche, oggi sappiamo che il cervello umano riesce a fare cose che vanno ben al di là dei meri processi intenzionali: riceve informazioni dall’esterno attraverso i sensi, le elabora, le codifica, le assimila, le archivia, le richiama alla memoria, se necessario le modifica e integra. Sebbene molti meccanismi siano stati indagati e chiariti, molti altri rimangono tuttora oscuri. Tra i molti fenomeni cognitivi osservati, l’effetto Dunning-Kruger merita una menzione. Più che un processo conoscitivo, si tratta di una distorsione, ovvero una percezione anomala della propria conoscenza.

Un fenomeno ipotizzato da secoli

Di che cosa si tratta? L’effetto Dunning-Kruger è l’illusione di una superiorità presunta e paradossale: rispetto a un determinato compito o competenza, gli individui meno esperti o che hanno eseguito una performance peggiore credono di essere stati più abili rispetto al reale; viceversa, le persone più qualificate o che hanno eseguito meglio il compito reputano le proprie abilità inferiori rispetto a quanto oggettivamente verificato. In altre parole, i meno esperti tendono a sovrastimare le proprie abilità, mentre i più esperti tendono a sottostimarle.

Sebbene l’effetto Dunning-Kruger sia stato postulato in questi termini solo recentemente, in passato molti eminenti pensatori hanno ipotizzato questo processo. Nel IV secolo a.C. il filosofo greco Platone scrive l’Apologia di Socrate, testo in cui raccoglie i pensieri e discorsi del celebre pensatore. Uno dei passi più famosi è senz’altro quello in cui Socrate afferma di «sapere di non sapere». In riferimento ad una discussione con un altro uomo, sembra che le sue parole (riportate da Platone) siano state le seguenti: «Dovetti concludere con me stesso che ero più sapiente di quell’uomo: costui credeva di sapere e non sapeva, io invece, come non sapevo, neanche credevo di sapere». William Shakespeare, nella commedia intitolata As you like it, scrive: «Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio». Si attribuisce invece a Charles Darwin, vissuto nel XIX secolo, la frase «L’ignoranza genera confidenza più spesso di quanto faccia la conoscenza».

La descrizione

La descrizione vera e propria del fenomeno è stata però proposta solo nel 1999. In quell’anno, gli psicologi statunitensi David Dunning e Justin Kruger hanno pubblicato i risultati di diversi studi in cui avevano messo alla prova degli studenti frequentanti i corsi di psicologia della Cornell University. Gli studenti furono invitati a svolgere compiti relativi al ragionamento logico, umoristico e alle competenze grammaticali, e ad ognuno di loro fu richiesta un’autovalutazione della propria performance, sia prima sia dopo aver conosciuto i punteggi conseguiti nei test. I risultati delle prove furono suddivisi in quartili ed analizzati: i partecipanti che avevano ottenuto punteggi più bassi (appartenenti al quartile inferiore) tendevano a sovrastimare il proprio livello di abilità; al contrario, chi aveva riportato punteggi migliori (nel quartile più alto) tendeva a sottovalutare la propria competenza. Dopo aver visualizzato l’esito oggettivo dei compiti eseguiti, i partecipanti migliori stimavano correttamente il proprio livello di preparazione, mentre gli studenti meno preparati continuavano a sopravvalutare le proprie abilità.

A guardarci intorno, l’effetto Dunning-Kruger è onnipresente e produce effetti significativi nella storia dell’uomo. La certezza che il Titanic fosse inaffondabile ha contribuito a sottovalutare i pericoli connessi alla navigazione, e ha concorso al suo disastroso naufragio. Quando individui competenti abbandonano posizioni di leadership non ritenendosi all’altezza, non è raro che tali posizioni passino a chi si ritiene (erroneamente) più dotato. Persino in tempi decisamente moderni, durante la pandemia di COVID-19, molti governi hanno sovrastimato le capacità di contenimento dell’infezione, sottostimando al tempo stesso l’impatto globale della malattia.

Uno sguardo alle basi scientifiche

Un recente articolo pubblicato su European Journal of Neuroscience prova a dare una spiegazione scientifica del fenomeno, o almeno ad indagare i meccanismi attraverso i quali si verifica. I ricercatori prendono in considerazione due processi cognitivi strettamente legati alla memoria, denominati ricordo e familiarità. Per “ricordo” si intende l’atto di richiamare alla mente informazioni riguardanti sia un oggetto specifico sia il contesto nel quale è situato. Per “familiarità”, invece, si allude alla memoria dell’oggetto ma non del contesto. Per fare un esempio: riconoscere un volto noto senza ricordare dove e quando lo si è incontrato in precedenza sarebbe inteso come familiarità; ricordare anche le circostanze in cui si è visto quel volto sarebbe inteso come ricordo. Entrambi sono processi cognitivi caratterizzati da meccanismi neuronali differenti, che sono evidenziabili attraverso specifici test come l’elettroencefalogramma (EEG).

Nello studio sono stati arruolati 61 studenti della California State University, di età media 23,5 anni. Ai partecipanti è stato chiesto di svolgere un compito di riconoscimento e memorizzazione di parole, mentre la loro attività cerebrale veniva registrata attraverso un EEG. Successivamente al test, è stato chiesto loro di stimare in quale quartile si fossero collocati i loro punteggi.

Come primo risultato, i dati estrapolati dallo studio hanno riprodotto l’effetto Dunning-Kruger: i partecipanti con i punteggi più bassi hanno sovrastimato i loro risultati, mentre gli studenti con i punteggi migliori li hanno sottostimati. Le analisi hanno però evidenziato altre peculiarità: gli studenti che si sovrastimavano impiegavano meno tempo per giudicare ottimisticamente la propria performance, e più tempo per giudicarla come scadente; al contrario, i partecipanti con buoni punteggi impiegavano poco tempo per sottovalutare la propria performance, e più tempo per riconoscerla come buona. Secondo l’interpretazione dei ricercatori, questa differenza potrebbe essere imputabile alla teoria della cosiddetta “doppia ignoranza”, postulata proprio da Dunning e Kruger: i partecipanti con punteggi bassi non solo non conoscono la risposta al quesito, ma non sanno nemmeno che la loro risposta è sbagliata. Di conseguenza, il loro processo mentale è rapido, poiché non prende in considerazione alcune opzioni. Dall’altro lato, gli studenti più competenti sono anche maggiormente consci della possibilità di aver commesso errori: il giudizio complessivo della loro performance è rapido nello scorgere i difetti, ma più lento nel contestualizzarli all’interno della performance.

I risultati degli studi elettroencefalografici confermano che i processi attuati sono diversi: chi segue un principio di “familiarità” individua i concetti senza contestualizzarli, ed è perciò più rapido ed erroneamente portato alla sovrastima delle proprie capacità; viceversa, il processo del “ricordo” consente di tener presenti anche i dettagli e le informazioni contestuali, permettendo un’analisi più bilanciata a spese di una maggior lentezza.

Questo studio è tra i primi a rintracciare le basi fisiologiche di una delle più frequenti distorsioni cognitive, ma non è che l’inizio: molte altre ricerche serviranno per caratterizzarla e comprenderla meglio. Nel frattempo, bisogna ricordare che l’effetto Dunning-Kruger esiste e agisce non solo a livello personale, ma anche socio-culturale: per evitare di cadere nel tranello sono necessarie attenzione, consapevolezza e confronto.

Giorgia Protti

