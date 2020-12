I geloni sono lesioni infiammatorie che spesso ci tormentano nei mesi più freddi e umidi. Riassumiamo in cinque punti le caratteristiche principali di questo disturbo.

1) Si tratta di un’infiammazione che coinvolge le estremità esposte al freddo

Si presentano come lesioni cutanee di colore rosso-violaceo, piane (cosiddette macule) o rilevate (papule o noduli), situate prevalentemente a livello delle estremità. Le zone più colpite sono infatti quelle più facilmente esposte al freddo: le dita delle mani e dei piedi, ma anche parti del volto come il naso e le orecchie. Spesso si associano a fastidiose sensazioni di gonfiore, tensione, bruciore o prurito locale. Possono andare incontro alla formazione di vescicole o ulcere, potenzialmente pericolose in quanto porta d’ingresso per infezioni secondarie. Insorgono poche ore dopo l’esposizione al freddo e possono impiegare diversi giorni o settimane per risolversi. Si tratta solitamente di una condizione acuta che regredisce nel tempo, ma in alcuni casi può diventare cronica.

2) Colpiscono prevalentemente le giovani donne e i fumatori

Affliggono il sesso femminile in misura maggiore di quello maschile e sono più frequenti negli individui con un basso Indice di Massa Corporea (o BMI – Body Mass Index) e nei fumatori. La fascia d’età più colpita è quella dei giovani adulti (età di solito inferiore ai 40 anni), ma possono presentarsi anche nei bambini.

Si presentano maggiormente nelle aree geografiche in cui prevalgono condizioni metereologiche di freddo e umidità in assenza di congelamento: storicamente sono stati descritti nei Paesi dell’Europa del nord, ma sono riportati con sempre maggior frequenza anche nelle zone settentrionali degli Stati Uniti e del Canada. Spesso si osserva un andamento stagionale, con una maggiore incidenza nei mesi invernali e primaverili (tipicamente da novembre ad aprile).

3) Originano da un’eccessiva costrizione dei vasi sanguigni

Il meccanismo sottostante non è ancora del tutto chiarito, ma si pensa che l’origine di questa condizione sia un’eccessiva costrizione dei vasi sanguigni (il cosiddetto vasospasmo) in risposta al freddo e all’umidità. Tale persistente costrizione provocherebbe una mancanza di ossigeno e nutrienti, con conseguente reazione infiammatoria dei tessuti. Come mai questa vasocostrizione sia più intensa e prolungata in certi individui, al punto tale da provocare danni, è tuttora ignoto: si ipotizza che alterazioni del sistema neuro-vascolare o della termoregolazione potrebbero innescare tale processo.

Nella maggior parte dei casi i geloni sono un fenomeno primitivo, cioè non correlato ad altre malattie; molto raramente si presentano come condizione secondaria a patologie ematologiche o immunologiche (tra cui il Lupus Eritematoso Sistemico). Possono inoltre verificarsi in associazione ad altri fenomeni caratterizzati da alterazioni del flusso sanguigno, come il fenomeno di Raynaud.

4) La diagnosi si fonda sulla clinica

Il riconoscimento dei geloni si basa principalmente sulla raccolta della storia clinica e sull’esame obiettivo. Se le lesioni sono tipiche, insorgono dopo l’esposizione al freddo e i sintomi si alleviano con il riscaldamento della parte coinvolta, il quadro clinico è suggestivo. I prelievi bioptici sono spesso poco specifici e pertanto non sono raccomandati di routine, ma riservati unicamente ai casi dubbi.

Se c’è il sospetto che i geloni siano una manifestazione secondaria, è utile procedere ad ulteriori analisi di laboratorio per individuare eventuali patologie ematologiche o reumatologiche misconosciute. È importante differenziarli da lesioni indicative di vasculiti (infiammazione dei vasi sanguigni) o emboli (corpi estranei – spesso coaguli – che ostruiscono i vasi), talvolta similari ma di tutt’altro significato clinico.

È interessante notare come, durante la pandemia da SARS-CoV-2, tra le innumerevoli manifestazione cutanee legate all’infezione virale siano state osservate anche lesioni delle estremità simili a quelle dei geloni: il significato di tali lesioni, tuttavia, è ancora oggetto di studio.

5) Prevenirli è meglio che curarli

Il trattamento e la prevenzione dei geloni si basano su norme di buon senso che riducano l’esposizione al freddo: evitare, se possibile, le basse temperature e l’umidità, proteggere le zone a rischio indossando indumenti pesanti, calze e guanti caldi.

Nell’ipotesi che il primum movens di questa condizione sia il vasospasmo, alle persone che ne soffrono in maniera ricorrente viene raccomandato di smettere di fumare, in quanto quest’abitudine accentua il meccanismo di costrizione dei vasi sanguigni. Per lo stesso motivo, possono essere impiegati farmaci cosiddetti “vasodilatatori”, come i calcio-antagonisti, tra i quali il principio attivo più utilizzato è la nifedipina. L’efficacia dei farmaci steroidei per uso topico è controversa. Se le lesioni vanno incontro a ulcerazione e infezione, può essere necessario un trattamento antibiotico.

Giorgia Protti

