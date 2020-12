Naso che cola, mal di testa, congestione: può trattarsi di sinusite. Oggi su Medical Facts parliamo delle diverse entità cliniche riunite sotto questo termine, di come riconoscerle e delle strategie terapeutiche.

La sinusite è una condizione che affligge milioni di persone nel mondo, sia in età adulta sia in età pediatrica. Si stima che negli Stati Uniti d’America colpisca ogni anno una persona ogni sei, costituendo un’importante causa di consulti medici e di spese sanitarie.

Ma che cosa si intende per sinusite? Questo termine include in realtà un gruppo eterogeneo di condizioni, che sono accomunate dall’area anatomica interessata: la regione del capo che comprende i seni paranasali e la cavità del naso.

Un po’ di anatomia

Per comprendere bene i meccanismi sottostanti la sinusite, è utile ricordare brevemente l’anatomia della parte coinvolta. I seni paranasali sono cavità piene d’aria che circondano ed entrano in comunicazione con la cavità nasale. Si tratta di un insieme di cavità simmetriche, che prendono il nome dalle ossa del cranio da cui derivano: avremo quindi due paia di seni frontali, due paia di seni mascellari, diverse cellette etmoidali ed un seno sfenoidale diviso a metà da un setto centrale. La maggior parte dei seni è connessa alla cavità nasale e ad altre strutture attraverso un complesso sistema di aperture (o osti), detto sistema ostiomeatale: quando una di queste aperture si occlude, il drenaggio delle secrezioni prodotte dalla mucosa non è più possibile, ed esse si accumulano all’interno del seno, dove possono sovrainfettarsi.

Durante l’infanzia, queste strutture terminano la loro formazione, risultando in cavità vuote (“pneumatizzate”) e ricoperte di mucosa. Si pensa che la loro funzione sia quella di “alleggerire” il cranio e di contribuire alla fonazione dando risonanza alla voce.

Diversi sottotipi ma presentazioni cliniche comuni

La sinusite si verifica quando la mucosa che ricopre i seni paranasali si infiamma. Poiché questa mucosa è in diretta contiguità con la mucosa del naso, spesso entrambe vengono coinvolte nel processo infiammatorio: per questo motivo si parla spesso di rinosinusite. L’infiammazione della mucosa provoca una serie di conseguenze che peggiorano e sostengono la condizione: la mucosa si gonfia, gli osti di comunicazione si occludono e non sono più in grado di drenare le secrezioni.

Alcune condizioni predispongono alll’infiammazione dei seni paranasali: ad esempio la fibrosi cistica, la presenza di polipi nasali, l’asma, la compromissione del sistema immunitario. I piloti aerei e i subacquei possono andare incontro a questo fenomeno a causa di veri e propri “traumi da pressione” ripetuti.

I sintomi tipici della sinusite includono la congestione o ostruzione nasale, la rinorrea (ovvero il “naso che cola”), dolore a livello del volto, del capo e/o dei denti, alitosi, alterazione dell’olfatto, febbre.

La cause sottostanti questo processo possono essere diverse. La stragrande maggioranza delle sinusiti è di origine virale o allergica, mentre in casi più rari si tratta di un’infezione batterica o, in casi ancora più rari, fungina. Purtroppo, i sintomi sono per lo più sovrapponibili nonostante le cause differenti, e questo rende arduo differenziarle. Uno degli elementi più utili per discernere le entità è la durata delle manifestazioni cliniche: se persistono per più di 10 giorni senza miglioramenti, è più probabile che l’origine sia batterica. A seconda della durata dei sintomi, la sinusite viene differenziata in acuta (meno di 4 settimane), subacuta (4-12 settimane), cronica (più di 12 settimane); se si ripresenta più di 4 volte all’anno con sintomi non continuativi, si parla si sinusite ricorrente.

In casi molto rari, la sinusite può rappresentare una condizione pericolosa a causa delle sue complicanze: tra queste possono verificarsi ascessi all’interno del cranio, cellulite orbitaria, meningite, osteomielite o trombosi settica dei seni cavernosi (una situazione gravissima in cui, a causa dell’infezione, si formano trombi ematici in un grosso vaso venoso del cranio).

I metodi per riconoscerla e trattarla

Come abbiamo detto, i sintomi della sinusite sono suggestivi, ma non aiutano a discriminare se l’origine del processo infiammatorio sia allergica, virale o batterica. Gli esami di laboratorio, microbiologici e radiologici aggiungono poco alla diagnosi. In particolare, gli esami radiologici (come TC o risonanza magnetica) sono raccomandati solo nei casi in cui la terapia risulti inefficace o si sospettino complicanze. L’esame più attendibile per diagnosticare una sinusite batterica acuta è costituito dall’aspirazione del contenuto del meato sinusale e dall’esame colturale del materiale prelevato; tuttavia, questa procedura viene effettuata di rado, sia per la difficoltà tecnica sia perché la sua esecuzione non è determinante ai fini del trattamento.

La sinusite è, infatti, una condizione che nella maggior parte dei casi guarisce da sola. La stragrande maggioranza delle infiammazioni è di origine virale o allergica, e in quanto tale richiede un trattamento principalmente sintomatico, cioè volto a controllare le manifestazioni più che a debellare la causa. Nei casi di sinusite batterica, si stima che una percentuale significativa (85% circa) degli individui affetti migliori spontaneamente nel giro di alcuni giorni o settimane, indipendentemente da eventuali trattamenti medici.

Gli antibiotici sono perciò consigliati solo nei casi di sinusite batterica con sintomi gravi (come febbre elevata o secrezioni nasali purulente per più di 3 giorni), che non migliorino o che tendano a peggiorare dopo 10 giorni dall’esordio; dovrebbero inoltre essere presi in considerazione nelle persone con fattori di rischio (ad esempio immunocompromessi o affetti da fibrosi cistica). A meno di controindicazioni o allergie, l’antibiotico raccomandato in prima linea è l’amoxicillina (da sola o in associazione con l’acido clavulanico), per una durata di trattamento di 5-10 giorni. L’utilizzo di cortisonici topici (spray nasali), analgesici e irrigazioni nasali con soluzione salina si è rivelato efficace nel ridurre l’infiammazione e lenire i sintomi: è perciò consigliato come terapia iniziale nelle forme di sinusite non complicata. La chirurgia trova indicazione nei casi di complicanze acute e in alcune tipologie di forme croniche, come quelle dovute a infezioni fungine, polipi nasali o derivanti da infiammazioni dentarie.

La rinosinusite è una malattia diffusa e fastidiosa. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi non comporta conseguenze gravi e si risolve spontaneamente: i più recenti studi scientifici hanno rilevato come spesso la terapia antibiotica sia superflua e possa essere evitata nelle forme non complicate. Questa evidenza ci permetterà non solo di evitare gli effetti collaterali di una terapia non necessaria, ma anche di contrastare una delle principali minacce del prossimo futuro: la resistenza agli antibiotici.

Giorgia Protti

Fonti:

