Tra i tumori femminili, quello dell’endometrio è uno dei più frequenti. Molti studi hanno individuato un’associazione con l’obesità, che attualmente costituisce una vera e propria epidemia globale. Su Medical Facts parliamo delle caratteristiche di questa malattia, delle opzioni terapeutiche e delle strategie per prevenirla.

Il tumore dell’endometrio è una forma di neoplasia che colpisce selettivamente un particolare tessuto dell’utero. Per endometrio, infatti, si indica la mucosa che ricopre la cavità uterina, e che nel corso della vita della donna va incontro a plurime modificazioni: reagisce infatti alle alterazioni ormonali nel corso del ciclo mestruale, e costituisce il luogo in cui l’embrione si annida per poi svilupparsi nel corso di una gravidanza.

A differenza di altri tumori, ginecologici e non, il tumore dell’endometrio è in aumento a livello globale, ed è in crescita anche la mortalità a esso correlata. I dati più recenti stimano che, attualmente, costituisca il sesto tumore più frequente nel sesso femminile, e la quattordicesima causa di mortalità neoplastica femminile nel mondo.

Chi colpisce e quali sono i fattori di rischio

Sono stati riconosciuti diversi fattori di rischio che favoriscono lo sviluppo di questo tumore. Tra questi, uno dei principali è costituito dall’obesità, che attualmente rappresenta una vera e propria epidemia soprattutto nei Paesi sviluppati. Si pensa che l’aumento di incidenza del tumore endometriale sia in gran parte da correlare proprio al dilagare di sovrappeso e obesità. Altre condizioni che ne facilitano l’insorgenza sono disturbi del metabolismo (tra cui il diabete mellito e la sindrome dell’ovaio policistico) e alcuni tipi di terapia ormonale (per esempio il tamoxifene). Dall’altra parte, esistono anche elementi che proteggono da questa malattia, come le gravidanze e l’utilizzo di contraccettivi orali.

L’età media alla quale il tumore endometriale si sviluppa è di 63 anni. Un’importante eccezione è costituita da una particolare sindrome genetica, chiamata sindrome di Lynch: si tratta di una condizione ereditaria in cui specifiche alterazioni genetiche compromettono la capacità del DNA di riparare i propri errori. Di conseguenza, chi ne è affetto ha un rischio molto più elevato di sviluppare tumori, soprattutto a carico del colon-retto, ma anche di stomaco, testicoli, ovaie ed utero. In questi casi, l’età media di insorgenza del tumore endometriale è più bassa, circa 48 anni.

Come si manifesta e come diagnosticarlo

Nella maggior parte dei casi, il tumore endometriale si presenta con un sanguinamento uterino anomalo, talvolta successivo all’instaurarsi della menopausa. In tal caso è necessaria una valutazione medica e l’esecuzione di una biopsia endometriale, per individuare eventuali anomalie e caratterizzarle dal punto di vista molecolare.

Il tumore dell’endometrio può essere grossolanamente diviso in due sottotipi: il tumore cosiddetto endometrioide e quello non endometrioide. Il primo è il più frequente (circa 80% dei casi) ed è favorito da tutte quelle condizioni che provocano un eccesso relativo di ormoni estrogeni nell’organismo (come per l’appunto obesità e alcune terapie ormonali). Il tumore non endometrioide, più raro, si sviluppa invece in maniera indipendente dalle influenze ormonali. Se l’esame bioptico individua cellule tumorali, può essere necessario eseguire ulteriori esami per “stadiare” il tumore, ovvero per determinarne l’estensione locale e/o a distanza.

Misure terapeutiche e preventive

La terapia di questo tumore è prevalentemente chirurgica, con l’asportazione della lesione neoplastica e/o dell’intero utero, eventualmente estesa anche alle tube di Falloppio, alle ovaie e ai linfonodi limitrofi. Caso per caso, può essere effettuata una chemioterapia in associazione alla chirurgia. In alcuni casi selezionati in cui il tumore è molto limitato e ha particolari caratteristiche molecolari, può essere tentata una strategia “conservativa” attraverso farmaci contenenti ormoni progestinici.

Come si può immaginare, le conseguenze del trattamento possono essere importanti: soprattutto per le donne in età riproduttiva, l’asportazione dell’utero comporta irreversibili problemi di fertilità. Pertanto, è fondamentale cercare di prevenire l’insorgenza di questa malattia.

Come abbiamo detto, il più rilevante fattore di rischio per il carcinoma endometriale è l’obesità: ad oggi si stima che circa il 35% dei tumori endometriali sia direttamente correlabile all’obesità. Studi recenti indicano che un Body Mass Index (o BMI) superiore a 25 (corrispondente ad un valore sovrappeso) raddoppia il rischio di sviluppare tale neoplasia nel corso della vita, e un BMI superiore a 30 (corrispondente ad obesità) lo triplica. Altri fattori concorrono in maniera sinergica ad aumentare il rischio, tra cui il diabete, la sindrome dell’ovaio policistico, specifiche terapie ormonali. Di conseguenza, tra le strategie proposte per ridurre l’incidenza della malattia troviamo innanzi tutto norme a prima vista banali: mantenere il peso sotto controllo, praticare regolare attività fisica, controllare la resistenza insulinica (anticamera del diabete) sono tutte metodiche che hanno dimostrato di ridurre il rischio d’incidenza neoplastica. L’utilizzo di terapie ormonali, ad esempio per la cura di tumori mammari o per controllare i disturbi contestuali alla menopausa, dev’essere individualizzato, soppesandone rischi e benefici caso per caso. Per le donne affette da sindrome di Lynch, è raccomandata una sorveglianza speciale e periodica che permetta di individuare precocemente l’insorgenza di eventuali tumori. Se il rischio neoplastico è elevato, e se non c’è desiderio da parte della donna di preservare la fertilità, può essere proposta l’asportazione preventiva dell’utero.

Il tumore dell’endometrio è una neoplasia diffusa nella popolazione femminile, e la sua incidenza è in crescita parallelamente all’epidemia di obesità. Numerosi studi sono in corso per comprendere sempre meglio le caratteristiche di questa malattia, le opzioni per curarla e le strategie per prevenirla.

Giorgia Protti

