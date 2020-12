La scabbia è un’infestazione cutanea causata da particolari acari, molto contagiosa se non riconosciuta e trattata. Riassumiamo in cinque punti le caratteristiche peculiari di questo disturbo.

1) Si tratta di un’infestazione della pelle a opera di parassiti microscopici

Il responsabile dell’infestazione è un particolare artropode chiamato Sarcoptes scabiei. Questo acaro è di dimensioni ridotte, tanto da non essere visibile ad occhio nudo ma solo al microscopio. Si nutre delle cellule epiteliali (la parte superficiale della pelle) dell’uomo e di altri mammiferi, e in assenza di un ospite muore nel giro di 2-3 giorni. Il parassita si infila sotto lo strato superficiale della cute formando veri e propri cunicoli; le femmine depongono uova che si schiudono dopo 2-3 giorni, propagando l’infestazione. Il parassita si nutre prevalentemente durante la notte, e lascia segni sulla pelle che si rendono evidenti il mattino successivo. Il prurito conseguente è persistente, più intenso nelle ore notturne, e può provocare disturbi del sonno e difficoltà di concentrazione.

2) È una condizione diffusa e contagiosa

L’infestazione può aver luogo virtualmente in qualunque luogo si trovino l’acaro e i suoi ospiti, ma è più frequente in zone dal clima caldo e densamente popolate. Si stima che attualmente, nel mondo, siano affette da scabbia circa 200 milioni di persone, con una maggior prevalenza nelle regioni tropicali. Nei Paesi sviluppati le infestazioni si verificano per lo più in strutture sanitarie o residenziali, scuole, caserme o carceri, mentre nelle regioni più povere avvengono in aree densamente abitate e colpiscono prevalentemente i bambini. La trasmissione del parassita si verifica prevalentemente per contatto diretto con la pelle di un ospite infetto; più improbabile, seppur possibile, è la trasmissione indiretta (attraverso vestiti, lenzuola e altri oggetti).

3) La presentazione clinica è variabile e non sempre specifica

Il parassita non è visibile ad occhio nudo, ma i suoi effetti sì. L’infestazione provoca un’eruzione cutanea intensamente pruriginosa, in cui si evidenziano papule, noduli e vescicole. Questa manifestazione è il risultato non tanto del parassita in sé, quanto della risposta immunitaria dell’ospite. Un segno diretto e specifico del passaggio dell’acaro sono invece i cosiddetti “cunicoli”: veri e propri tunnel serpiginosi, lunghi alcuni millimetri, che il parassita scava al di sotto dell’epidermide per nutrirsi e deporre le uova. Una variante clinica particolare è la cosiddetta “scabbia norvegese” o “crostosa”: soprattutto in individui con un sistema immunitario compromesso, l’infestazione si verifica in maniera più intensa e provoca l’ispessimento della pelle con una maggior incidenza di infezioni secondarie ed un più alto rischio di trasmissione.

4) La diagnosi è prevalentemente clinica ma spesso ardua

La diagnosi è resa difficile dalla grande variabilità della presentazione clinica, e molto spesso non è immediata. Le manifestazioni cliniche, come detto, non sono sempre specifiche e riflettono soprattutto la risposta immunitaria dell’ospite. Il rilievo di cunicoli è patognomonico ma raro, e spesso reso difficoltoso dalle sovrapposte lesioni da grattamento. Le sedi delle lesioni possono aiutare nella diagnosi: interessano soprattutto i polsi, le aree interdigitali, le ascelle, l’inguine e le zone genitali; nei bambini, spesso sono rilevabili a livello del capo, dei palmi delle mani e delle piante dei piedi, tutte parti in cui la pelle è più morbida e dove la densità di peli è minore. Per la conferma diagnostica si può osservare la cute con un dermatoscopio, o raschiare superficialmente un’area di pelle affetta ricercando al microscopio la presenza del parassita o delle sue uova.

5) La terapia è efficace, ma la reinfestazione è possibile

Fortunatamente, la scabbia è curabile. Ad oggi sono disponibili diversi farmaci, tra cui la permetrina (per uso topico) e l’ivermectina (da assumere oralmente), entrambe molto efficaci se assunte in maniera appropriata. Contestualmente alla terapia dell’individuo, è raccomandato trattare anche abiti ed effetti letterecci, anche se il rischio di trasmissione per via indiretta è spesso trascurabile: per uccidere i parassiti è sufficiente lavare gli indumenti a 60°C, congelarli o tenerli chiusi per 48-72 ore in contenitori ermetici. Il grattamento indotto dall’intenso prurito può provocare infezioni cutanee secondarie ad opera di batteri (la cosiddetta impetigine), che possono richiedere terapia antibiotica. La reinfestazione è possibile, soprattutto nelle zone in cui il parassita è endemico: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente aggiunto la scabbia alla lista delle “malattie tropicali neglette”, proponendo strategie e sforzi coordinati per ridurre l’impatto di questa malattia sulla popolazione.

Giorgia Protti

