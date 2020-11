Da eroi a ostacoli. Storia di un Paese che cancellò il sacrificio dei suoi medici e lì trasformò in nemici.

Amati, eroi, applausi dal balcone, regali nei reparti. Odiati, vigliacchi, insulti e minacce, attacchi, auto distrutte all’uscita dall’ospedale. La contraddizione.

Potrei andare avanti nell’elenco: viviamo in un momento in cui l’opinione si polarizza sempre più e purtroppo c’è chi, negando a tutti i costi la realtà, considera i medici e gli infermieri terroristi, gufi, bugiardi. Responsabili di farci percepire una tragedia che invece non sarebbe.

Perché dicono le cose come stanno o perché cercano di far capire ai propri pazienti e ai loro familiari la gravità di questa situazione. Perché non somministrano terapie che, grazie alle evidenze scientifiche, si è capito che porterebbero a più danni che benefici o perché dicono, a malincuore, che la persona che devono ricoverare non potrà stare vicino ai propri cari durante la degenza in ospedale. Perché chiedono, nonostante ci sia un lieve miglioramento del quadro epidemiologico, di continuare a fare attenzione, a portare la mascherina e a rispettare il distanziamento sociale per non finire tra tre settimane nella stessa, identica situazione per la quale c’è qualche piccolo spiraglio di uscita.

Storie da ospedale

Ho letto un editoriale pubblicato sul New England Journal of Medicine scritto da uno specializzando in medicina generale di cui riporto qui un tratto: «Il panorama ospedaliero è cambiato e sto imparando a regolare le lenti dei miei occhiali per poter notare gli effetti di quel cambiamento. Alla neo mamma nella stanza 6 dopo il parto: vedo la tua indignazione quando ti dico che il tuo partner adesso deve lasciare l’ospedale. Con un po’ di trepidazione ti spiego che mentre il tuo bambino resterà ricoverato per fare la fototerapia, tu puoi essere dimessa. E una volta dimessa diventerai un visitatore, il che rende il tuo partner il visitatore numero 2. Ma in questo momento è ammesso un solo visitatore per paziente, a causa della pandemia. Vedo che ti rendi conto che questa regola significa perdere il sostegno della persona che è stata al tuo fianco tenendoti la mano durante le venti ore di travaglio ed essere quindi lasciata, esausta, sola con il tuo neonato. Vedo che sei indignata e ti ringrazio per aver espresso la tua indignazione e per avermi mostrato che ho bisogno di lottare per te, per una soluzione diversa. Il trasferimento al reparto di pediatria permetterà di accettare due visitatori alla volta. Tu mi insegni che questo è anche il mio lavoro adesso: lottare per te oggi e ripensare la nostra politica domani.

Al giovane in corridoio, di fronte alla necessità di dover scegliere su come il padre vivrà i suoi ultimi giorni dopo una lunga battaglia contro il cancro metastatico: vedo che non hai scelta. Vedo il tuo desiderio di riportarlo a casa con te. Percepisco quanto ti senti intrappolato perché non puoi chiedere una pausa dal lavoro per prenderti cura di lui e non hai le risorse per assumere qualcuno che ti aiuti. Capisci che l’hospice è la tua unica scelta, ma nello stesso tempo capisci che gli hospice nella nostra regione, in questo momento, hanno politiche a zero visitatori. Mi chiedi: “Quindi sono costretto a lasciarlo morire da solo?”. Vedo il tuo dolore e vedo l’ingiustizia di questa realtà. E così facciamo un piano: lo terremo in ospedale fino a quando non avrà la possibilità di salutare i suoi cari. Potrebbe volerci un po’ di tempo perché anche per i malati terminali sono permessi solo due visitatori al giorno, ma saremo il suo hospice per tutto il tempo di cui avrà bisogno. Grazie per averci spinto a rifiutare la pressione costante della dimissione, in modo da permettere che la sua vita finisca con la dignità che merita, e grazie per avermi aiutato a capire che anche questo è il mio lavoro adesso: trovare soluzioni all’interno dei sistemi che posso controllare, quando ci sono così tante altre cose che non posso tenere sotto controllo».

Un altro sforzo dopo la primavera

Questa è la realtà che troppe volte qualcuno si sforza di non vedere. Siamo stanchi, stufi, provati, preoccupati, impauriti. Medici, infermieri, cittadini, persone, esseri umani: tutti. Lo sforzo di marzo, aprile e maggio è stato grande e altrettanto grande è lo sforzo che ci viene richiesto ancora, in un momento in cui non ce la facciamo più.

Io sono un medico e adesso non mi occupo di clinica, ma di sanità pubblica. Non sono in prima linea nei reparti e sul territorio, ma ho amici e colleghi che ogni giorno mi regalano aneddoti ed emozioni molto simili a quelle descritte dal medico specializzando sul New England Journal of Medicine. Sono racconti che toccano il profondo del cuore e mi fanno capire che quelli che pensano «tanto sono solo i vecchi a morire» sbagliano di grosso. Non solo perché non è la realtà, ma perché non hanno capito che la tragedia che stiamo vivendo va ben oltre. Tocca tutti: malati di COVID-19, malati di altro, donne che in ospedale ci vanno per partorire e non lo possono fare vicino al proprio compagno o compagna. Questa è la situazione, che la si voglia negare o meno.

Ho perso un fratello cinque anni fa, e ciò per cui con grandissima certezza mi sento di ringraziare più di ogni altra cosa è di avergli potuto stringere la mano fino al suo ultimo respiro. La sofferenza degli altri non ci può scivolare addosso come se nulla fosse.

Nel mondo che vorrei la sofferenza degli altri sarebbe la scintilla che accende un motore più forte: quello della solidarietà, dell’empatia. Non la macchina che rende distaccati, che fa smarrire la percezione del dolore dato dalla perdita di centinaia di persone ogni giorno, che congela la mente e il cuore di fronte a una realtà già di per sé agghiacciante, che supereremo solo con il tempo e con la progressiva rimozione collettiva del trauma.

Normalità da ritrovare

Ognuno dei morti che ci lasciano ogni giorno, delle persone che piangono a casa sapendo il proprio caro solo in ospedale, di coloro che rischiano di perdere il lavoro o che inevitabilmente dovranno fare più fatica, delle persone che sono state vittima di violenze esasperate dal lockdown, dei bambini che hanno dovuto rinunciare agli abbracci, dei genitori che hanno visto i propri figli soffrire, del dolore degli anziani chiusi nelle case di riposo senza vedere i propri figli e nipoti… ognuna di queste storie voglio che sia anche un po’ mia.

Voglio accorgermi di quello che ho intorno, voglio sentire quello che sta succedendo alle altre persone e voglio sapere che potrebbe succedere a me. Voglio superare questo momento così, e solo così poco per volta spingermi oltre e accompagnarmi verso quello che ci riprenderemo (speriamo) presto: gli abbracci, la vicinanza, la socialità, la fisicità. La nostra normalità o, più semplicemente, la nostra vita.

Renata Gili

