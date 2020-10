Approfondiamo quei disturbi causati da un mal funzionamento delle sinapsi e presentiamo un’innovativa strategia d’ingegneria mirata a ripristinare una corretta comunicazione neuronale.

In un articolo precedente abbiamo illustrato cos’è e come funziona la sinapsi, il sofisticato mezzo di comunicazione a disposizione dei nostri neuroni. Così come accade ai dispositivi tecnologici d’ultima generazione, anche le sinapsi possono però andare incontro a guasti e causare o predisporre a una serie di malattie. Oggi ci addentreremo in questi disturbi e presenteremo un’innovativa strategia d’ingegneria mirata a ripristinare una corretta comunicazione neuronale.

Deficit sinaptici nelle malattie psichiatriche

Con il termine malattie psichiatriche si intende un vasto spettro di patologie quali disabilità intellettiva, autismo, schizofrenia, sindrome bipolare ed epilessia caratterizzate da alterazioni nei circuiti neurali responsabili dei processi cognitivi ed emotivi. Soltanto da pochi anni si stanno cominciando a scoprire le cause molecolari di queste malattie.

È però chiaro già da un po’ di tempo che, in modi diversi, tutte queste malattie sono accomunate da alterazioni nel numero, nella forma e nelle dimensione delle spine dendritiche, le protrusioni del neurone post-sinaptico che ricevono il neurotrasmettitore dal neurone pre-sinaptico propagando poi l’informazione al corpo della cellula.

Sebbene ciascuna malattia sia caratterizzata da alterazioni sinaptiche in molteplici e distinti distretti del sistema nervoso, oggi ci concentreremo sulla neocorteccia, la porzione del cervello più evoluta, responsabile delle cosiddette funzioni superiori (quali apprendimento, ragionamento e linguaggio) alterate in queste malattie. In particolare faremo riferimento alle spine dendritiche dei neuroni piramidali presenti nella neocorteccia.

Come anticipato nell’appuntamento precedente, nella vita pre-natale e nei primi due anni dalla nascita le sinapsi instaurate dai neuroni piramidali, e con queste le spine dendritiche, crescono esponenzialmente. Successivamente si va incontro alla potatura delle connessioni sinaptiche inefficienti il cui numero si stabilizza intorno ai vent’anni, con leggere fluttuazioni che persistono per tutta la vita.

Paragonando la curva di crescita e potatura delle spine dendritiche tra individui sani e pazienti affetti da malattie psichiatriche (Figura 1) notiamo alcune differenze significative.

Analizziamo innanzitutto le malattie psichiatriche a esordio precoce, entro i primi dieci anni di vita, ovvero la disabilità intellettiva, l’autismo e l’epilessia. Nel caso dell’autismo, nei primi due anni di vita si crea un numero spropositato di spine dendritiche, associato ad un ingrandimento nel volume della materia grigia della corteccia. Pur andando successivamente incontro a potatura, il numero di spine dendritiche rimarrà comunque più alto rispetto agli individui sani.

L’opposto accade nei pazienti affetti da disabilità intellettiva: nel periodo pre- e post-natale le spine dendritiche si generano meno del dovuto, presentando anche una forma più allungata e sottile, caratteristica di uno stato immaturo. Infine, nei pazienti epilettici le spine si formano a livelli paragonabili a quelli fisiologici, ma vanno successivamente incontro ad un crollo eccessivo: al normale processo di potatura nei pazienti epilettici si va ad aggiungere un fenomeno patologico che prende il nome di eccitotossicità. Uno dei principali correlati molecolari della sovraeccitazione caratteristica dell’epilessia è infatti l’eccessivo rilascio del neurotrasmettitore glutammato da parte del neurone pre-sinaptico che sovrastimola il neurone post-sinaptico danneggiandolo e riducendo quindi il numero di spine dendritiche.

Per quanto riguarda infine gli individui affetti da schizofrenia e sindrome bipolare, due malattie psichiatriche che esordiscono durante l’adolescenza, la crescita pre- e post-natale delle spine dendritiche è in linea con i livelli fisiologici. Tuttavia la successiva potatura si rivela eccessiva, il che si associa almeno in alcuni pazienti ad una altrettanto rapida ed eccessiva riduzione nel volume di materia grigia.

Ma cosa fa sì che in questi pazienti le spine dendritiche crescano o vengano eliminate in quantità diversa rispetto ai sani? La risposta ce la sta fornendo negli ultimi decenni il sequenziamento del DNA: gli individui affetti da malattie psichiatriche presentano molto spesso mutazioni (diverse a seconda della specifica malattia) in geni che codificato per proteine responsabili della formazione e del corretto funzionamento delle spine dendritiche.

Deficit sinaptici nelle malattie neurodegenerative

Abbiamo sopra visto come diverse malattie psichiatriche soffrano di deficit nella formazione ed eliminazione delle sinapsi. Ma c’è di più. Questo delicato mezzo di comunicazione sembra manomesso anche in alcune malattie neurodegenerative, un esempio su tutti l’Alzheimer.

Secondo recenti studi, deficit nella funzionalità sinaptica sembrano precedere la perdita di neuroni della corteccia e dell’ippocampo che caratterizza questa tristemente nota patologia. Il motivo non è del tutto chiaro.

Un’ipotesi è che un’eccessiva produzione di oligomeri della proteina beta-amiloide o di proteina tau fosforilata, entrambi segni distintivi di questa patologia, possano alterare le interazioni che queste due proteine normalmente instaurano con le proteine responsabili dell’integrità sinaptica.

Un’altra spiegazione, complementare e non mutualmente esclusiva con la precedente, è che lo stato infiammatorio associato al morbo di Alzheimer (in particolare un eccessivo rilascio di citochine infiammatorie da parte delle cellule della microglia) possa esercitare un effetto eccitotossico sulle sinapsi, causandone la perdita.

Una proteina artificiale per riparare la sinapsi

Essendo così frequenti in molteplici malattie psichiatriche e neurodegenerative, le disfunzioni sinaptiche rappresentano da diversi anni un intrigante bersaglio della ricerca farmacologica. Una delle proposte più innovative arriva dai laboratori della Keio University, in Giappone.

Come recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista Science, si tratta di una proteina artificiale creata fondendo la porzione della proteina Cbln1 che lega Nrx (a sua volta localizzata sulla terminazione assonica pre-sinaptica) con la porzione della proteina NP1 in grado di legare gli AMPARs (i recettori per il neurotrasmettitore glutammato localizzati sulla membrana post-sinaptica delle spine dendritiche).

Fondendo insieme le due porzione sopracitate di Cbln1 e di NP1 i ricercatori hanno così generato una nuova proteina, da loro chiamata CPTX, che fa da ponte tra la terminazione pre-sinaptica e la membrana post-sinaptica allineando quindi il sistema di rilascio del neurotrasmettitore presente sulla terminazione presinaptica con i recettori AMPARs per il neurotrasmettitore glutammato presenti sulla membrana post-sinaptica delle sinapsi eccitatorie. La speranza era che questo nuovo arnese potesse ripristinare le sinapsi andate perdute in contesti patologici.

Per testare questa ipotesi i ricercatori hanno somministrato CPTX a topi precedentemente ingegnerizzati in modo da mimare il morbo di Alzheimer. In particolare la proteina è stata iniettata nell’ippocampo, una delle regioni del cervello più colpite in questa malattia, con forte perdita di neuroni, sinapsi e conseguenti deficit cognitivi.

I risultati sono stati molto incoraggianti: CPTX, pur somministrata a topi non più giovani, ripristinava una fisiologica densità di spine dendritiche nei neuroni piramidali della regione analizzata.

Non soltanto venivano ricreate queste strutture cellulari tipiche di un contatto sinaptico, ma i neuroni trattati uscivano dallo stato di bassa responsività agli stimoli tipica della malattia e risultavano persino più eccitabili dei sani. Ciò suggerisce che il trattamento con CPTX aveva ripristinato, se non addirittura potenziato, le connessioni sinaptiche eccitatorie.

Per analizzare se questi miglioramenti si traducessero in un recupero del deficit di memoria, uno dei sintomi tipici del morbo di Alzheimer, i topi sono stati poi disposti in un labirinto contenente del cibo in punto specifico.

Sono stati quindi analizzati due parametri: il tempo che i topi impiegavano a scovare il cibo per la prima volta e quello che impiegavano una volta rimessi nello stesso labirinto, indice della capacità di memoria spaziale.

Il tempo impiegato a trovare il cibo per la prima volta risultava simile tra i tre gruppi rappresentati dai topi sani, i malati e i malati trattati con CPTX. Al contrario, come atteso, i malati non trattati presentavano più difficoltà dei sani a ricordare dove fosse il cibo la volta successiva. Fortunatamente il trattamento con CPTX è risultato alleviare questo deficit di memoria spaziale, pur non riuscendo a riportare i malati al livello dei sani.

Risultati forse ancora più sorprendenti sono stati ottenuti in un modello murino di danno al midollo spinale: una singola iniezione della proteina artificiale a livello della lesione risultava in grado non soltanto di ripristinare i circuiti sinaptici eccitatoriinterrottisi, ma anche di migliorare sensibilmente i deficit locomotori per almeno sei settimane dall’iniezione, pur non correggendoli del tutto.

Il fatto che ad una settimana dalla somministrazione CPTX non fosse più rilevabile nei topi suggerisce che le connessioni sinaptiche ripristinate inizialmente da questa proteina artificiale venissero poi auto-mantenute dai neuroni almeno per diverse settimane dopo la scomparsa di CPTX. Se confermata nell’uomo, questa rappresenterebbe un’ottima notizia: si pensi a quanto possano essere invalidanti ed economicamente dispendiose le terapie che necessitano di frequenti somministrazioni di un farmaco.

Prospettive future

Per quanto estremamente incoraggianti, questi primi risultati non bastano certamente per poter cantar vittoria. Innanzitutto è importante sottolineare come i modelli animali di malattia nei quali CPTX è stata sperimentata rimangono appunto dei modelli, delle approssimazioni che per quanto cerchino di mimare nel miglior modo possibile le patologie umane nel topo, non le rispecchiano sino in fondo. Non è quindi scontato che un risultato positivo raggiunto durante la pur utile e necessaria fase di sperimentazione animale pre-clinica si traduca poi in un effettivo beneficio clinico.

Inoltre, il fatto che i neuroni piramidali dell’ippocampo trattati con CPTX non soltanto recuperavano la disfunzione tipica dei malati, ma risultavano addirittura più eccitabili dei sani potrebbe rappresentare un campanello d’allarme: un’eccessiva stabilizzazione delle sinapsi eccitatorie potrebbe causare danni collaterali quali fenomeni di eccitotossicità neuronale e crisi epilettiche. Seppur non riscontrati nei topi, questi rischi vanno tenuti in considerazione in vista di un utilizzo clinico di CPTX, che necessiterebbe quindi di una dose al tempo stesso abbastanza alta per essere efficace, ma non troppo da risultare tossica.

Infine va sottolineato che CPTX è stata costruita per legare specificamente soltanto alcune tra le tante proteine pre- e post-sinaptiche presenti nel sistema nervoso umano. In futuro si potrebbe quindi pensare di generare tante altre proteine artificiali che, similmente a CPTX, riescano a ripristinare ciascuna uno specifico tipo di sinapsi. Se così fosse, avremmo a disposizione un innovativo kit di arnesi da cui poter estrarre quello più opportuno a seconda della patologia, e del difetto sinaptico ad essa associato, da trattare.

Alessandro Migliara

Fonti:

