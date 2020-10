Una particolare forma di connessione che il neurone instaura con un’altra cellula dell’organismo al fine di garantire un rapido scambio di informazioni.

Nel trattato La Politica Aristotele definisce l’Uomo un animale politico, in quanto a differenza degli altri animali è incline per natura a instaurare rapporti sociali con i propri simili per formare una pòlis, una comunità. Parafrasando Aristotele potremmo definire i neuroni le più politiche tra le nostre cellule. Esse instaurano un’intricata serie di connessioni: non soltanto tra di loro nel sistema nervoso, ma anche con cellule d’altra natura localizzate in organi a grande distanza. Oggi parleremo della sinapsi, il social network più sofisticato a disposizione di questi instancabili comunicatori.

Struttura e funzione della sinapsi

Con il termine sinapsi (dal greco σύν«con» e ἅπτω «unire») si intende una particolare forma di connessione che il neurone instaura con un’altra cellula dell’organismo, non necessariamente neuronale, al fine di garantire un rapido scambio di informazioni.

Mentre negli invertebrati troviamo le sinapsi elettriche, in cui l’informazione viaggia tramite un semplice flusso di corrente, i mammiferi posseggono delle più sofisticate sinapsi chimiche, basate sull’azione di un nutrito numero di molecole che prendono il nome di neuotrasmettitori.

La sinapsi chimica è costituita da 3 elementi: a) la terminazione assonica del neurone pre-sinaptico; b) la membrana post-sinaptica della cellula destinataria del messaggio; c) lo spazio tra le due strutture precedenti, che prende il nome di fessura sinaptica.

Nel momento in cui un neurone pre-sinaptico riceve un impulso eccitatorio, esso sperimenta una vera e propria corrente elettrica (in gergo tecnico potenziale d’azione) che si propaga dal centro della cellula lungo il suo assone, un prolungamento cellulare di lunghezza variabile, da pochi micrometri ad addirittura un metro.

Al culmine dell’assone vie è la terminazione pre-sinaptica: una volta arrivato a questo livello, il potenziale d’azione stimola il rilascio di vescicole cariche di neurotrasmettitore.

Il neurotrasmettitore viene quindi liberato nella fessura sinaptica e raggiunge la membrana post-sinaptica, sulla cui superficie entra in contatto con specifici complessi di proteine che prendono il nome di recettori.

A seconda del particolare neurotrasmettitore rilasciato dal neurone pre-sinaptico e del tipo di recettore presente sulla membrana post-sinaptica, questo contatto chimico può suscitare sulla cellula post-sinaptica un effetto eccitatorio, promuovendo la generazione di un potenziale d’azione che dal punto di contatto si propaga lungo ila cellula post-sinaptica, o al contrario inibitorio.

Un elemento molto interessante è che i macchinari per il rilascio delle vescicole e i recettori dei neurotrasmettitori che caratterizzano rispettivamente la terminazione pre-sinaptica e la membrana post-sinaptica sono sapientemente disposti, quasi allineati gli uni rispetto agli altri. Ciò garantisce che il neurotrasmettitore, una volta rilasciato nella fessura sinaptica, entri rapidamente in contatto con i recettori post-sinaptici, evitando che venga disperso.

Il preciso allineamento tra la terminazione pre-sinaptica e la membrana post-sinaptica sembra assicurato da specifiche proteine di adesione cellulare localizzate sulla terminazione pre-sinaptica (quali le neurexine) e sulla membrana post-sinaptica (quali le neurogenine e le neurolighine).

Le proteine di adesione pre-sinaptiche e quelle post-sinaptiche legano, ciascuna da un capo opposto, le proteine di adesione cellulare trans-sinaptiche (quali le cerebelline) che in questo modo fanno da ponte tra le due strutture allineandole geometricamente.

Un dispositivo che si adatta alle risposte che riceve

Vi è mai capito di fissarvi in un amore impossibile, non ricambiato, di insistere mesi e mesi, se non anni della vostra vita a cercare disperatamente un contatto con una persona che a stento vi risponde con tiepidi sorrisi o brevi frasi su WhatsApp, con l’illusione che sia lei l’amore della vostra vita, ma che le serva ancora del tempo per capirlo?

Se sì, forse dovreste imparare qualcosa dalle vostre sinapsi. Queste, pur evolutesi milioni di anni fa, sono paradossalmente più lucide di voi: secondo un meccanismo che prende il nome di plasticità sinaptica sanno adattarsi alla realtà dei fatti e stabilizzarsi unicamente laddove sono riuscite ad instaurare un contatto realmente intenso e proficuo.

In particolare, durante lo sviluppo pre- e post-natale i neuroni del nostro cervello in espansione instaurano tra loro un gran numero di sinapsi, indipendentemente dalla loro efficacia, quasi a cercare di creare più contatti possibili.

Così come accade nei rapporti sociali, non è però facile trovare la compatibilità giusta: tra due entità può nascere una connessione e uno scambio intensissimo, tiepido, o in alcuni casi del tutto inesistente.

Per questo motivo, una volta formatosi il primo caotico albero sinaptico, nei primi venti anni di vita il cervello va incontro ad una vera e propria potatura al termine del qualesopravvivono circa la metà delle sinapsi iniziali.

Le sinapsi attraverso le quali fluisce un’intensa attività chimica vanno incontro a stabilizzazione tramite una serie di fenomeni che vanno dall’aumento della densità di recettori dei neurotrasmettitori a livello della membrana post-sinaptica, sino ad un vero e proprio ingrandimento dimensionale della membrana post-sinaptica.

Invece, nel caso delle sinapsi in cui la comunicazione fra la cellula pre-sinaptica e quella post-sinaptica è poco frequente se non del tutto inesistente, la membrana post-sinaptica riduce i recettori presenti sulla propria superficie sino a rimpicciolirsi ed infine scomparire.

Un destino simile tocca all’assone pre-sinaptico, che può degenerare o ritrarsi alla ricerca di un contatto sinaptico più fortunato con un’altra cellula.

In questo modo i nostri neuroni evitano di sprecare energie nel mantenere sinapsi inattive rafforzando invece i legami più intensi.

Questo meccanismo di plasticità sinaptica, che permette il potenziamento delle sinapsi più attive, rafforzando le connessioni interne ai circuiti neurali che impariamo ad utilizzare sembra alla base del consolidamento delle abilità cognitive e motorie che sperimentiamo con la pratica e l’esercizio.

E’ infatti importante sottolineare come, seppur in misura significativamente minore, il fenomeno di plasticità sinaptica, nella sua doppia veste di potatura dei legami deboli e rafforzamento di quelli forti, continua anche dopo i vent’anni.

Come è facile immaginare, alterazioni in questo sofisticato ed intelligente meccanismo di selezione possono dar luogo ad un largo spettro di malattie psichiatriche e neurodegenerative.

Nel prossimo appuntamento descriveremo alcune delle malattie in cui questo potente mezzo di comunicazione che è la sinapsi risulta guasto e vedremo un innovativo approccio di ingegneria genetica con il quale alcuni ricercatori stanno provando a ripararlo.

Alessandro Migliara

