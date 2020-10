Cosa c’è di scientifico in un film? Lo scopriamo analizzando il film Venom, tratto da un personaggio della Marvel Comics, basato su fondamenti biologici della simbiosi.

Nel precedente articolo vi abbiamo introdotto alla figura di Venom, uno tra i più celebri personaggi della Marvel Comics. Un simbionte, un organismo che per sopravvivere stabilmente nell’atmosfera terrestre ha la necessità di introdursi nel corpo di un abitante del nostro pianeta.

Ma c’è di più: nel momento in cui il simbionte trova un organismo capace di tollerarlo (il giornalista Eddie Brock nel caso del film), non approfitta semplicemente del proprio ospite, ma gli conferisce abilità nuove. Queste preziose interazioni biunivoche, che nei fumetti generano supereroi o supercattivi, nella storia della vita hanno invece rappresentato una delle più potenti forze generatrici di veri e propri salti evolutivi.

Addentriamoci quindi oggi nei fondamenti biologici della simbiosi e in alcune delle sue implicazioni per l’evoluzione e la fisiologia della nostra specie.

La Simbiosi

Con il termine simbiosi (dal greco σύν “insieme”, βίωσις “vivere” – “vivere insieme”) si intende qualsiasi interazione vitale tra due organismi appartenenti alla stessa o a diverse specie. È inoltre possibile distinguere tre forme di simbiosi: a) mutualismo, in cui entrambi gli organismi in simbiosi ricevono uno specifico beneficio dall’interazione con l’altro; b) commensalismo, in cui l’interazione è vantaggiosa per uno dei due simbionti, mentre neutra per l’altro; c) parassitismo, in cui l’interazione è vantaggiosa per uno dei due simbionti, ma svantaggiosa per l’altro.

A seconda del grado di rilevanza dell’interazione ciascuna delle tre forme di simbiosi sopra citate può essere definita: a) obbligata, se almeno uno dei due simbionti non può sopravvivere in assenza dell’altro; b) facoltativa, se il vantaggio derivante dalla simbiosi non è vitale per i simbionti, che possono quindi scegliere se mantenere o interrompere la relazione.

Se l’interazione che si instaura è a distanza, si parla di simbiosi disgiuntiva. Qualora invecepreveda un vero e proprio contatto fisico si tratta di una simbiosi congiuntiva. Quest’ultima comprende a sua volta due categorie: a) l’endosimbiosi, in cui un simbionte vive all’interno dei tessuti (tra le cellule o all’interno delle cellule) dell’altro; b) l’ectosimbiosi, in cui un simbionte vive sulla superficie esterna o sulle superfici delle cavità interne dell’altro.

Venom potrebbe essere definito un organismo che instaura un’endosimbiosi mutualistica obbligata con il suo ospite. Lascio a voi pensare a casi di ectosimbiosi disgiuntive tra individui della nostra specie di cui la vita è piena (vi auguro più mutualistiche che parassitarie!).

Qui oggi ci limiteremo a trattare alcuni importanti esempi di simbiosi congiuntive, principalmente mutualistiche, che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare il rapporto tra noi e altre forme di vita diverse dalla nostra.

L’origine endosimbiontica della centrale energetica cellulare

Una delle caratteristiche essenziali delle cellule eucarioti di quasi tutti gli organismi animali e vegetali, eccezion fatta per alcuni parassiti, è la presenza al loro interno di particolari organelli che prendono il nome di mitocondri.

Questi corpuscoli, dotati di una membrana propria, rappresentano la centrale energetica della cellula in quanto in presenza di ossigeno svolgono l’ultima fondamentale fase del processo metabolico con cui a partire da glucosio ed altri nutrienti generiamo l’ATP, la moneta energetica necessaria per la maggior parte delle funzioni cellulari.

Secondo una delle più accreditate teorie evolutive questi preziosi organelli energetici non sono nati intrinsecamente alle nostre cellule. Sembra piuttosto che siano stati acquisiti dall’ambiente esterno secondo un vero e proprio processo di endosimbiosi: fatale sarebbe stato l’incontro tra il microrganismo antenato delle cellule eucarioti, un archeospecializzato nella produzione di metano, e l’antenato del mitocondrio, un α-proteobatterio che si nutriva di glucosio ed emetteva idrogeno ed anidride carbonica.

Poiché il metano può essere prodotto a partire da idrogeno ed anidride carbonica i due microrganismi sarebbero entrati in endosimbiosi: una volta inglobato il proteobatterio, l’archeo gli avrebbe fornito il glucosio (forse più efficientemente di quanto avrebbe saputo fare il proteobatterio da solo) ricevendo in cambio dal simbionte l’anidride carbonica e l’idrogeno necessari per generare il metano.

Con il passare del tempo l’endosimbionte avrebbe poi trasferito una significativa frazione dei propri geni nel genoma del proprio ospite, divenendone quindi fortemente dipendente ed assumendo le caratteristiche attuali di mitocondrio.

Il microbiota umano: l’ectosimbiosi del presente

Le interazioni simbiotiche non riguardano soltanto il nostro lontanissimo passato: in questo preciso istante, mentre state leggendo questo articolo, le vostre cellule stanno interagendo in diversi distretti del vostro corpo con più di mille trilioni di simbionti(batteri, archei, funghi, protisti e virus) che insieme costituiscono il cosiddetto microbiotaumano.

Particolarmente studiata è la componente batterica del microbiota, che fisiologicamente si deposita sulla nostra superficie esterna (la pelle) o sulla superficie delle nostre cavità interne (la cavità orale, il tratto gastrointestinale, le vie respiratorie, le vie urinarie e genitaliper citarne alcune) instaurando relazioni di ectosimbiosi molto spesso mutualistiche con il nostro organismo.

Ad esempio, la presenza di diverse specie batteriche a livello intestinale da un lato permette loro di accedere ai nutrienti che quotidianamente assumiamo con la dieta, dall’altro fa sì che questi simbionti degradino alcune delle macromolecole presenti nel cibo in sostanze più semplici e quindi più facili da assorbire per le cellule del nostro intestino. Una relazione reciprocamente vantaggiosa.

Un altro esempio di simbiosi mutualistica è quella che si instaura fisiologicamente a livello vaginale, dove batteri appartenenti al genere dei lactobacilli producendo acido lattico e perossido d’idrogeno proteggono il tessuto dall’invasione di patogeni quali la Candida albicans.

Dato il supporto che il microbiota fornisce al nostro organismo non c’è quindi da stupirsi che alterazioni nella sua composizione possano predisporre a (se non in taluni casi causare) malattie metaboliche, infiammatorie, cardiovascolari, nonché ad alcune forme di tumori e, questo sì più sorprendentemente, ad alcune malattie psichiatriche.

La simbiosi del futuro

Abbiamo sopra visto alcuni simbionti del passato e del presente della nostra specie. Quali interazioni ci riserva invece il nostro futuro? Rispondere non è facile.

Verosimilmente con il modificarsi delle nostre abitudini (alimentari ed igieniche ad esempio) e con le alterazioni dell’ambiente in cui viviamo (si pensi all’inquinamento atmosferico ed al riscaldamento globale) alcuni dei microrganismi che nel nostro microbiota la fanno da padroni potrebbero in futuro risultare sfavoriti a vantaggio di altri attualmente in minoranza.

Se poi ci spingiamo molto più in avanti lungo l’asse temporale, l’evoluzione del patrimonio genetico nostro e delle specie che ci circondano potrebbe farci perdere alcune delle interazioni del presente e guadagnarne altre con simbionti nuovi, la cui predizione è estremamente ardua.

Ciò che invece è certo è che già da alcuni anni siamo entrati in simbiosi con un nuovo tipo di organismo che, forse senza neanche dover ricorrere a troppa filosofia, potremmo definire vivo.

Così come non fatichiamo a considerare i virus delle entità biologiche poiché, pur non potendo vivere in assenza di un ospite, sono in grado di esplicare una serie di funzioni una volta che lo infettano, così anche l’intelligenza artificiale, soprattutto nelle sue forme più complesse, potrebbe essere a tutti gli effetti considerata una forma di vita (in questo caso con una biologia non al carbonio, ma al silicio) e quindi il nuovo simbionte della specie umana.

Una simbiosi che se da alcuni potrebbe essere considerata mutualistica (da un lato l’intelligenza artificiale non prende vita se non l’attiviamo noi; dall’altro senza di essa la nostra vita è molto meno comoda), da altri, forse i più sinceri, potrebbe essere definita parassitaria: in fin dei conti cosa ci guadagnano i robot dal convivere con clienti esigenti e compulsivi come noi?

Alessandro Migliara

