Roberto Burioni spiega come un test in grado di distinguere fra queste due condizioni potrebbe dare un duro colpo alla diffusione del COVID-19.

Un test per il coronavirus può servire a due cose. La prima è scontata, capire se un paziente è infetto. Un paziente ha tosse e febbre, dobbiamo capire se ha un semplice raffreddore che passerà da solo, una polmonite che richiede una cura antibiotica per non diventare pericolosissima, o se si tratta di COVID-19, una situazione molto diversa dalle precedenti sotto tutti gli aspetti. In questo caso è necessario essere in grado di dimostrare anche piccole quantità di virus, e va benissimo che questo test venga fatto in maniera non istantanea (ore) e all’interno di un laboratorio.

Per questa finalità il tampone al quale segue una RT-PCR è estremamente sensibile ed estremamente specifico. Chi è positivo ha altissime probabilità di essere stato infettato, con tutto ciò che ne consegue. Compreso il tracciamento dei contatti che ha avuto in precedenza.

Un test per capire chi è infettivo

Però c’è un’altra cosa che un test potrebbe dirci: non chi è INFETTATO, ma chi è INFETTIVO. Un test di questo tipo non deve dimostrare una quantità piccolissima di virus (probabile che quella persona sia infettata, ma non infettiva), l’ideale sarebbe non dovere fare un tampone difficile da eseguire (come quello rinofaringeo), ma poterlo fare sulla saliva, il test dovrebbe essere molto economico ed eseguibile a casa, a scuola, al lavoro, negli aeroporti, nei teatri, dove ci venga in mente. Nel momento in cui avessimo un simile test la situazione cambierebbe drammaticamente, anche perché è ormai chiaro che gli infettivi sono pochissimi, ma infettano molte persone.

In altre parole, non tutti infettano, ma quei pochi che infettano emettono grandi quantità di virus. Molte aziende stanno sviluppando test con queste caratteristiche che potrebbero funzionare. Nel momento in cui sapremo distinguere facilmente, rapidamente ed economicamente chi è infettivo da chi non lo è avremo dato un colpo mortale alla diffusione del virus.

Per adesso teniamo duro e continuiamo a portare le mascherine, lavarci le mani ed evitare luoghi affollati.

Roberto Burioni

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.