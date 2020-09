Continua il viaggio di Medical Facts nel filone cinematografico della fantascienza. Analizziamo in questo appuntamento Venom, film recentemente diretto da Ruben Fleischer e ispirato all’omonimo personaggio dell’universo Marvel Comics. Uno spunto per addentrarci nel mondo dei simbionti, immaginari e non solo.

Carlton Drake è il visionario e megalomane leader della Life Foundation, un’azienda di bioingegneria con sede a San Francisco che dietro a viaggi aereospaziali apparentemente puramente esplorativi nasconde un piano ben più complesso. Drake è infatti convinto che l’unica soluzione a sovrappopolamento e riscaldamento globale, sempre più crescenti in un’epoca probabilmente a noi contemporanea, sia il trasferimento del genere umano su pianeti in grado di consentire lo sviluppo della vita.

A questo criterio sembra corrispondere una cometa identificata dalla Life Foundation che, pur caratterizzata da condizioni atmosferiche alle quale gli esseri umani non potrebbero naturalmente sopravvivere, è però abitata da una specie aliena. Da qui il piano di Drake: portare segretamente sulla Terra gli alieni e provare a instaurare in laboratorio una simbiosi, un’interazione tra questa forma di vita e l’Uomo, nella speranza che questa conferisca alla specie umana la capacità di sopravvivere sul pianeta d’origine degli alieni.

Un’interazione difficile da instaurare

I ricercatori della Life Foundation iniziano quindi a studiare in laboratorio gli alieni provenienti dalla cometa. Questi sono caratterizzati da una forma gelatinosa, apparentemente privi di coscienza, sensibili a frequenze sonore tra i 4.000 e i 6.000 hertz e incapaci di sopravvivere per più di pochi secondi in presenza dell’ossigeno terrestre.

Vengono quindi preservati in gabbie che simulano le condizioni atmosferiche della cometa e, una volta liberati nell’ambiente del laboratorio, cercano affannosamente un contatto con forme di vita terrestri per poter sopravvivere all’interno di esse.

Per questo loro peculiare comportamento vengono definiti dai ricercatori simbionti. Dopo i primi tentativi negativi, i simbionti riescono ad adattarsi al corpo dei conigli, il modello animale utilizzato dai ricercatori di Drake: una volta introdottisi in questi mammiferi, i simbionti riescono non soltanto a sopravvivere, ma anche a potenziare le funzioni metaboliche dei propri ospiti.

Carlton Drake decide così segretamente, senza richiedere l’approvazione di comitato etico alcuno, di passare all’Uomo: recluta persone indigenti, di fatto inconsapevoli di ciò che li aspetta, sottoponendole alla sperimentazione.

L’interazione con l’essere umano si mostra però estremamente difficile da instaurare:il simbionte scatena infatti una violenta reazione incontrollata causando la morte non soltanto dell’uomo, ma anche dell’alieno che, una volta evaso dal corpo del soggetto, muore quasi sul colpo, incapace di sopravvivere all’esterno. Soltanto in un caso la simbiosi risulta tollerata. È il caso di Eddie Brock.

La nascita di Venom

Eddie Brock, la cui promettente carriera di giornalista è stata stroncata per aver osato realizzare un’inchiesta su Drake, riceve una soffiata sul progetto riguardante i simbionti in corso alla Life Foundation e decide di intrufolarsi di nascosto nei suoi laboratori.

In questa circostanza entra accidentalmente in contatto con un simbionte il quale, a differenza dei fallimentari tentativi precedenti, trova nel giornalista un ospite adatto alla simbiosi. Il corpo di Brock non soltanto non viene distrutto dalla nuova forma di vita che vi alberga, ma anzi subisce un potenziamento muscolare e mostra capacità rigenerative dei tessuti danneggiati insolite per la specie umana. Unico effetto collaterale: la difficoltà nel tenere a bada gli istinti primordiali di fame e aggressività, che talvolta confluiscono nell’ingurgitare chi si frappone tra Brock e i suoi obiettivi.

Dopo una prima fase di studio reciproco l’uomo ed il suo simbionte cominciano ad instaurare una sempre più intensa relazione non soltanto fisica, ma anche emotiva: l’alieno si presenta al giornalista con il nome di Venom e gli racconta le proprie origini extraterrestri.

Svela inoltre a Brock come un altro simbionte, Riot, leader del loro pianeta, si sia insediato nel corpo di Carlton Drake e stia preparando una spedizione sulla cometa con l’obiettivo di portare sulla Terra tutti gli alieni rimasti e conquistarla.

Brock, inizialmente perplesso dal rapporto con Venom, capisce che soltanto in simbiosi, grazie allo strapotere fisico che il simbionte gli conferisce, i due possano sperare di fermare Riot.

Lotta tra simbionti

La coppia Brock-Venom, che in simbiosi assumono le celebri sembianze di un umanoide nero, supermuscoloso, con i denti aguzzi e una lingua dalle dimensioni esagerate, si scaglia quindi alla disperata rincorsa di Riot. Questo è ormai in procinto di decollare verso la cometa quando lo scontro ha inizio.

Surclassato dalla schiacciante superiorità fisica di Riot, Venom comprende come l’unico modo per fermare il suo avversario sia ricorrere al punto debole di entrambi: il fuoco. Poco dopo il decollo, si scaglia quindi con una lama contro il motore del razzo contenente Riot, generandone l’esplosione.

In un ultimo gesto di grande “umanità”, Venom decide quindi di sacrificarsi separandosi dal corpo di Brock per proteggerlo a mo’ di scudo dall’esplosione.

Il giornalista, che aveva ormai maturato una profonda empatia verso il proprio simbionte, reagisce con disperazione alla sua distruzione tra le fiamme.

Il senso di sconforto del protagonista sarà però soltanto transitorio: Venom è infatti riuscito in qualche modo a sopravvivere e ristabilisce la fortunata simbiosi con il proprio ospite. La coppia, unita in un solo corpo, sceglie di dedicare la propria vita alla lotta, con mezzi (e poteri) non del tutto convenzionali, alla criminalità.

Per quanto chiaramente appartenente al mondo della fantasia, questa celebre storia rimanda ad alcuni elementi di verità scientifica. Nel prossimo appuntamento scopriremo quali.

Alessandro Migliara

