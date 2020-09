L’immersione subacquea è un’attività ricreativa diffusa e divertente, ma per attuarla in sicurezza bisogna essere consci dei rischi legati ad una pratica scorretta. Oggi parliamo della malattia da decompressione, di che cosa comporta e di come prevenirla.

Tra le molte attività sportive che possiamo praticare, l’immersione subacquea è certamente una delle più suggestive: la possibilità di annullare la legge di gravità, di fluttuare in un mondo sommerso e di andare alla scoperta di realtà marine sconosciute rendono ragione della sua diffusione nel mondo. Come per tutte le attività, anche la pratica delle immersioni richiede una certa dose di attenzione e non è scevra da rischi: meglio conoscerli prima di avventurarsi in questa esperienza.

Patologia da decompressione: le basi fisiche

Le cause più frequenti di lesioni o decesso nel corso di immersioni subacquee comprendono l’annegamento, i traumi e la cosiddetta “patologia da decompressione”. Per spiegare in che cosa consiste quest’ultima dobbiamo rapidamente ricordare che cosa succede al nostro corpo quando ci immergiamo sott’acqua. Man mano che scendiamo in profondità, la pressione esterna all’organismo aumenta, e con essa aumenta anche la solubilità dei gas (secondo una legge fisica denominata legge di Henry): in poche parole, più profondamente ci immergiamo, più gas inerti si ritrovano disciolti nel sangue e nei tessuti del nostro corpo. Al momento della riemersione, la pressione esterna diminuisce, e contestualmente la solubilità dei gas: i tessuti cedono al sangue i gas accumulati (principalmente azoto) formando vere e proprie bolle. Se la risalita è graduale, le bolle vengono condotte attraverso i vasi venosi ai polmoni, dove si dissolvono a livello dei capillari polmonari. Se questo processo non avviene correttamente, le bolle possono formarsi in quantità e/o dimensioni maggiori e, in certi casi, non essere filtrate a livello polmonare provocando danni di gravità variabile.

La patologia da decompressione è la conseguenza di questo processo, e non avviene solo nel caso di immersioni subacquee, ma in ogni situazione in cui si verifichi, per l’appunto, un’improvvisa riduzione della pressione esterna: può quindi presentarsi anche in caso di rapida depressurizzazione delle cabine di un veicolo aereo, o nel corso di viaggi aerospaziali. La definizione di patologia da decompressione comprende a sua volta due entità cliniche distinte: la malattia da decompressione propriamente detta e l’embolia arteriosa gassosa.

Malattia da decompressione

La malattia da decompressione si sviluppa, come abbiamo detto, quando bolle di gas si formano all’interno del sangue e di vari tessuti in seguito all’aumento repentino della pressione esterna, provocando ostruzione meccanica del circolo sanguigno oppure compressione e lesioni a carico di vari organi. La gravità della malattia dipende principalmente dalle sedi interessate. Nei casi lievi, la malattia coinvolge muscoli, articolazioni e cute, provocando fastidio o dolore sordo e profondo. Quando invece le bolle interessano il sistema nervoso (cervello e midollo spinale) e cardiorespiratorio (cuore e polmoni), il quadro clinico è più grave: i sintomi neurologici includono mal di testa, debolezza, confusione, paresi, formicolii, deficit della vista o dell’udito, perdita di controllo degli sfinteri, crisi epilettiche, fino al coma; se viene interessato l’apparato cardiorespiratorio possono manifestarsi tosse, respiro affannoso, dolore toracico fino al collasso circolatorio. I sintomi possono manifestarsi immediatamente dopo la riemersione o alcuni minuti/ore più tardi.

Embolia arteriosa gassosa

L’embolia arteriosa gassosa si sviluppa quando bolle di gas invadono il circolo ematico arterioso. Questa evenienza può verificarsi in seguito ad alcune circostanze. In alcuni casi, quando la risalita dall’emersione è troppo rapida, i gas contenuti all’interno dei polmoni del subacqueo si riespandono velocemente provocando la rottura degli alveoli polmonari (condizione nota come “barotrauma”); di conseguenza, nei capillari polmonari penetrano bolle che, attraverso la circolazione, finiscono al cuore e alla circolazione sistemica. In altri casi, le bolle gassose rilasciate dai tessuti eludono la capacità polmonare di “dissolverle”, finendo anch’esse nel circolo sistemico e provocando una forma grave di malattia da decompressione. Infine, in persone predisposte, può verificarsi una situazione particolare: a causa di un’anomalia anatomica nota come “forame ovale pervio”, il sangue venoso contenuto nella parte destra del cuore fluisce nel cuore sinistro senza prima passare dai polmoni: in questo modo bolle aeree derivanti dai tessuti e contenute nei vasi venosi possono finire nelle arterie poiché non “filtrate” dai polmoni. Il forame ovale pervio è causato dalla mancata chiusura di un foro che collega i due atri del cuore (il quale normalmente si oblitera con la crescita) ed è una malformazione cardiaca tutt’altro che rara: si stima che ne sia affetto circa il 25-30% della popolazione adulta, ma nella stragrande maggioranza dei casi non dà segno di sé.

L’embolia arteriosa gassosa è particolarmente pericolosa perché le bolle d’aria possono interessare molti organi nobili, interrompendo il flusso di sangue che li perfonde e ossigena: non solo il cervello e midollo spinale, ma anche cuore, reni, milza, apparato gastrointestinale e cute. I sintomi si manifestano solitamente subito dopo la riemersione: alterazioni neurologiche fino alla perdita di coscienza e al coma se è interessato il sistema nervoso; dolore toracico, aritmie o arresto cardiaco se sono state colpite le coronarie; insufficienza renale ed emissione di sangue con l’urina, se il bersaglio sono i reni.

Diagnosi, trattamento e prevenzione della patologia da decompressione

Il riconoscimento di questa patologia si basa sulla clinica: sintomi suggestivi che si verificano subito dopo la riemersione o a distanza di alcuni minuti/ore devono far pensare a problemi dovuti al cambiamento di pressione. Alcuni esami radiologici possono aiutare a confermare la diagnosi, ma non devono ritardare il trattamento.

La terapia della patologia da decompressione, infatti, dev’essere intrapresa il più rapidamente possibile e si basa sulla somministrazione di ossigeno ad alto flusso e sulla “ricompressione”. Chi ne è colpito deve essere trasportato celermente in una camera iperbarica, ovvero una stanza al cui interno viene creata una pressione superiore a quella atmosferica: in queste condizioni, l’azoto viene nuovamente indotto a “sciogliersi” all’interno del torrente sanguigno, riducendo le dimensioni della bolla e migliorando l’afflusso di sangue all’organo colpito. La durata della terapia ricompressiva e le eventuali sedute successive vengono valutate caso per caso. A seconda delle condizioni cliniche del malcapitato dovranno inoltre essere adottate le misure specifiche per supportarne le funzioni vitali.

Quali precauzioni adottare per evitare di incorrere in queste pericolose situazioni? Innanzi tutto, praticando le immersioni in sicurezza e rispettando le regole della riemersione. Le bolle tendono a formarsi man mano che aumentano la profondità e la durata dell’immersione: a seconda di tali parametri, esistono apposite “tabelle di decompressione” o computer subacquei che stabiliscono le soste da effettuare durante la risalita.

Oltre al rapido cambiamento di pressione, esistono alcune condizioni che aumentano la probabilità di sviluppare incidenti da decompressione, anche se i meccanismi sottostanti tale predisposizione non sono del tutto chiari: l’obesità, l’età avanzata, lo stress psicofisico e le immersioni ripetute a breve distanza tra loro sembrano costituire fattori di rischio. Nel caso in cui si verifichi una patologia da decompressione e sia necessario il trasporto alla camera iperbarica più vicina, se il trasporto avviene per via aerea il velivolo deve essere mantenuto il più possibile a bassa quota per evitare un’ulteriore drastica riduzione della pressione esterna.

Chi è affetto da forame ovale pervio spesso lo scopre proprio a seguito di una malattia da decompressione: in questi casi è utile effettuare una valutazione specialistica per soppesare il rischio individuale ed eventualmente ricorrere a trattamenti specifici, come la chiusura del difetto interatriale con tecnica percutanea.

L’immersione subacquea è una pratica sportivo-ricreativa salutare ed affascinante. Come per ogni attività, contempla innumerevoli vantaggi e qualche rischio: per attuarla con serenità è sufficiente accertare preventivamente la propria idoneità fisica, conoscere i potenziali pericoli connessi a questa disciplina e mettere in pratica le norme ideate per evitarli. In questo caso, come in molti altri, rispettare le regole non preclude il piacere, ma permette di divertirsi in sicurezza.

Giorgia Protti

