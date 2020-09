Le malattie sessualmente trasmissibili non sono scomparse, anzi, in alcune casi sono anche in aumento. Ecco allora come prevenirle ed evitarle.

Capita spesso di pensare che le malattie che si trasmettono per via sessuale siano affare di tantissimi anni fa, retaggio degli anni 80-90 in cui imperversava la temutissima epidemia di AIDS. O che siano solo oggetto di film, peraltro bellissimi, come l’AIDS narrata in Philadelphia o Meryl Streep che interpreta Karen Blixen in La mia Africa e contrae la sifilide quando ancora gli antibiotici per curarla non esistevano. È vero: grazie ai grandiosi progressi della scienza e della medicina le terapie hanno fatto passi da gigante. Ma le malattie sessualmente trasmesse esistono ancora e molte, negli ultimi anni, sono tornate ad aumentare, cosa che deve mantenere viva l’attenzione su un concetto importante: la prevenzione, in ambito sessuale, è un argomento che deve riguardare ognuno di noi.

Cosa sono le infezioni trasmesse per via sessuale

Le infezioni sessualmente trasmesse, come dice il nome, sono un vasto gruppo di malattie infettive che si trasmettono attraverso i rapporti sessuali. Per quanto sia quella che ci fa più paura, non esiste solo l’AIDS. Altri esempi sono le infezioni da papillomavirus umano (HPV), da clamidia, da trichomonas, oppure la gonorrea, la sifilide, l’epatite B, l’herpes genitale e molte altre.

Secondo quanto riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità i numeri delle infezioni sessuali sono piuttosto preoccupanti e si stima che ogni giorno, in tutto il mondo, ci siano più di un milione di nuovi contagi. Potrebbe sorgere spontaneo osservare che questo numero così grande si riferisce al mondo intero, che presenta aree notoriamente a più alta incidenza di infezioni, come succede per esempio nei paesi in via di sviluppo. Ma se andiamo a guardare i dati italiani, purtroppo, non possiamo tranquillizzarci. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità ci mostrano come negli ultimi anni il numero di persone con un’infezione trasmessa per via sessuale sia notevolmente aumentato. Per esempio, le infezioni da clamidia sono aumentate di quasi tre volte fra il 2008 e il 2017 e la gonorrea – che era in diminuzione – è di nuovo in aumento; per quanto riguarda la sifilide nel 2017 si è osservato un incremento di circa il 60% dei casi rispetto al 2015 e l’incidenza dell’herpes genitale è quasi raddoppiata nel 2017 rispetto al 2004. Nel 2018, inoltre, sono state più di 2.800 le nuove diagnosi di HIV, nell’80% causate da rapporti sessuali non protetti.

Come si trasmettono queste infezioni?

Come dice il nome, si trasmettono per via sessuale: ciò significa, attraverso qualunque tipo di rapporto non protetto (vaginale, anale, orale). Ma non solo: in alcuni casi, come può avvenire per l’HIV o l’epatite, ci si può contagiare anche attraverso il sangue e ci può essere un passaggio madre – feto durante la gravidanza o il parto.

È di fondamentale importanza puntualizzare che chiunque abbia rapporti sessuali non protetti è a rischio di contrarre una di queste malattie (con l’eccezione, ovviamente, delle relazioni con un singolo partner con il quale si sia già affrontato l’argomento – magari avendo anche fatto insieme i test per escludere l’eventuale presenza di infezioni – e si possa così essere sicuri di avere rapporti sessuali non protetti). I virus e i batteri che le causano non fanno alcuna distinzione di sesso, etnia, età o orientamento sessuale. Basti pensare, a conferma di ciò, che la maggior parte delle nuove infezioni da HIV è attribuibile a rapporti eterosessuali, come riportato dal Ministero della Salute. Quindi è un grave errore pensare che queste malattie siano un problema solo di alcune fasce della popolazione.

Ma cosa vuol dire prevenzione?

Oltre ai vaccini disponibili (come per l’epatite B e l’HPV), uno dei capi saldi della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse è, ovviamente, l’uso del preservativo (indossato dall’inizio del rapporto e non solo al momento dell’eiaculazione). Pillole, spirale, diaframma e altri metodi contraccettivi sono utili per prevenire eventuali gravidanze ma non proteggono dalle infezioni trasmesse per via sessuale.

Inoltre, prevenzione vuol dire non avere paura di sottoporsi ai test diagnostici. Se si dovesse avere anche solo un minimo dubbio di aver contratto una infezione sessualmente trasmessa è bene parlarne subito con il proprio medico per poterli effettuare. La maggior parte di queste infezioni, infatti, è curabile, spesso con una banale terapia antibiotica e purtroppo, in molti casi, soprattutto nelle fasi iniziali non danno sintomi. Oltretutto, alcune infezioni sessualmente trasmesse generano un rischio aumentato di contrarre l’HIV. Curarsi, inoltre, impedisce il contagio di altre persone e, se lo si fa precocemente, previene l’instaurarsi delle possibili e temibili complicanze (come la sterilità o lo sviluppo di tumori). In alternativa al medico curante, esistono altre strategie assolutamente utili. Per esempio ci sono i centri di riferimento delle malattie sessualmente trasmesse (che ci si può far indicare dal proprio medico nel caso non li si conoscesse) dove ci si può sottoporre, in maniera assolutamente anonima e senza necessità di prenotazione, ai test diagnostici e dove vengono fornite tutte le informazioni necessarie, sia per la terapia che per la prevenzione.

Infine, prevenzione vuol dire parlare. Questi sono argomenti su cui l’informazione è fondamentale e sensibilizzare il più alto numero possibile di persone può ridurre il contagio. La stigmatizzazione delle persone che hanno un’infezione sessualmente trasmessa è una cosa inutile, insensata e dannosa, dal momento che ci si può curare perfettamente – e spesso anche molto facilmente – se aiutati da un medico. Anche per le infezioni che fanno più paura i progressi sono enormi: per l’HIV, per esempio, l’inizio precoce della terapia non solo tiene l’infezione sotto controllo impedendo l’evoluzione verso la malattia mortale AIDS ma impedisce anche la trasmissione del virus ad altre persone. Il messaggio quindi è: informarsi, mettere da parte le paure e rivolgersi al proprio medico per sottoporsi periodicamente – nel caso si abbiano rapporti sessuali con partner di cui non si è certi dell’eventuale stato infettivo – ai test diagnostici per le malattie sessualmente trasmissibili. Della prevenzione in ambito sessuale, infatti, bisogna parlare senza alcuna vergogna. E poi, metterla in pratica.

Renata Gili

