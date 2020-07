Il GILS (Gruppo italiano lotta alla sclerodermia) nasce a Milano nel 1993, con lo scopo di fornire una continua informazione per la cura e la diagnosi precoce, per formare e sensibilizzare le istituzioni e la popolazione, per sostenere la ricerca scientifica e per essere un punto di riferimento per i pazienti e i loro familiari.

Il GILS è attivo in ambito nazionale e, grazie al fatto che alcuni membri del direttivo sono inseriti nella comunità europea, anche in ambito internazionale. In Italia il GILS ha da anni individuato 10 centri di expertise (Scleroderma Unit), dove la cura e la ricerca sulla Sclerosi Sistemica sono un’eccellenza. nel 2017 è partito anche il progetto ScleroNet, che coinvolge quattro ospedali dell’area metropolitana milanese ma anche, per la prima volta, diversi specialisti (immunologi e reumatologi, ma anche pneumologi, cardiologi, oculisti, chirurghi vascolari, ginecologi, maxillofacciali, gastroenterologi, nutrizionisti etc) per poter avere un approccio condiviso in cui il paziente è veramente al centro.

Si è partiti dagli aspetti clinici più importanti, naturalmente, per arrivare, nel corso del tempo, a poter lavorare per migliorare anche la qualità di vita del paziente! Ogni anno organizziamo presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano il Convegno Nazionale, cui partecipano centinaia di pazienti e caregiver per poter sentire le novità in ambito scientifico. Infatti il GILS finanzia progetti scientifici per giovani ricercatori, che vengono valutati dal Comitato Scientifico.

Recentemente Regione Lombardia ha approvato il PDTA della patologia che risulta il più trasversale, preciso e attento ad ogni sfaccettatura di quanti fino ad oggi deliberati, prendendo in considerazione le proposte di GILS in rete con altre associazioni. In esso sono stati inseriti tutti i motivi per i quali il GILS opera: “I prestatori di servizi di assistenza in tutti i settori devono essere dotati di conoscenze, buone pratiche e strategie di coordinamento dell’assistenza che consentano loro di affrontare le specificità della malattia rara. È fondamentale eliminare gli ostacoli nell’accesso all’assistenza, ai trattamenti, anche riabilitativi, all’istruzione, all’occupazione, al supporto psicologico e a tutti gli aspetti di inclusione sociale, per consentire ai pazienti di godere appieno dei diritti umani fondamentali, in condizione di parità con gli altri cittadini. Le cure e il sostegno del paziente affetto da malattia rara devono essere organizzati secondo un approccio globale, multidisciplinare, continuo e partecipativo, centrato sul malato”.

Il supporto psicologico

Un’attività fondamentale per i nostri pazienti è il supporto psicologico, mantenuto anche durante la pandemia di COVID-19 dal momento che una situazione di isolamento, durante la quale l’accesso agli ambulatori e alle terapie ospedaliere era stato ridotto o chiuso, rendeva fondamentale un aiuto quale quello psicologico. La sclerosi sistemica, infatti, è una malattia complessa, che ha un fortissimo impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre e per un’associazione che si rivolge ai pazienti, questo è un servizio fondamentale.

Il GILS è fondatore della Federazione Europea di associazioni di Sclerodermia, FESCA. La Federazione è coinvolta in numerosi progetti in collaborazione con il Canada, gli Stati Uniti e la Cina. Siamo anche nelle Reti di riferimento Europee, con una rappresentante dei pazienti affetti da SSc e di tutte le malattie rare del tessuto connettivo in ERN ReCONNET (European Reference Network on Rare and Complex Connective Tissue and Muscoloskeletal Diseases). Molti sono i progetti fatti, con il reale supporto dei rappresentanti dei pazienti; tra questi lo stato dell’arte delle linee guida sulla SSc, nel quale erano presenti i bisogni non soddisfatti dei pazienti. L’inclusione dei pazienti in questo tipo di progetti non è scontata, ma è necessaria per una armonizzazione a livello europeo, che avrà come risultato ultimo l’inclusione, all’interno dei sistemi sanitari nazionali, di quanto uscirà dagli ERN. Forte è la collaborazione con EURORDIS, per aiutare tutti i pazienti “rari”, senza distinzione, in tutta Europa.

Di rilievo è la partecipazione all’interno della DITA (Drug, Information, Transparency and Access) che segue da vicino il lavoro svolto da pazienti e consumatori presso l’Agenzia europea del farmaco (EMA) e nella rete europea delle agenzie HTA (EUnetHTA) nei settori dell’informazione sui prodotti, della trasparenza del processo normativo e dell’accesso ai farmaci.

Il GILS è presente anche in advisory board per lo sviluppo di nuovi farmaci, per portare le necessità di chi vive con la patologia e collaborare anche all’individuazione dei PROMs. Quando l’EMA ha coinvolto due pazienti per un Scientific Advisory Group, ha chiamato proprio un rappresentante di GILS. Uno sforzo, quindi, a più livelli quello del GILS che non perde, però, mai vista il ruolo centrale che in ogni processo il paziente deve avere.

Ilaria Galetti

Vice-Presidente GILS e FESCA