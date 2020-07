Oggi Roberto Burioni fa il punto sulla cosiddetta “immunità cellulare” anti-SARS-CoV-2. Aspetti cruciali per guardare con ancora più fiducia alla messa a punto di un vaccino efficace.

Mentre sui media è ormai in corso una gara serratissima a chi la spara più grossa su COVID-19 (naturalmente senza alcun supporto scientifico, altrimenti non vale), la scienza procede e iniziano ad accumularsi dati che sono molto interessanti e che meritano la nostra considerazione.

Il nostro sistema immunitario non si oppone ai nemici solo con gli anticorpi, facilmente misurabili con gli esami sierologici, ma anche attraverso la proliferazione di cellule che sono in grado di difenderci dagli agenti patogeni. Queste cellule sono chiamate “cellule T” e questa immunità è chiamata “cellulare”, in contrapposizione a quella “umorale” costituita dagli anticorpi.

Gli ultimi studi

Studi molto rigorosi che vengono da uno dei più prestigiosi laboratori di un luogo a me molto grato (La Jolla, California) diretto da uno dei migliori scienziati del mondo (Alessandro Sette, italianissimo) hanno dimostrato come nel sangue di una percentuale rilevante (fino al 50%) di persone che non hanno mai visto il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) ci sono cellule T in grado di reagire contro questo nuovo virus. I dati sono stati sostanzialmente confermati anche dalle osservazioni di altri laboratori indipendenti, quindi dobbiamo crederci. Da dove vengono queste cellule? Non lo sappiamo con certezza, ma l’ipotesi più probabile è che questa immunità sia stata suscitata da altri quattro coronavirus (chiamati HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-NL63 e HCoV-229E) che sono responsabili di comuni – e banali – raffreddori che tutti quanti abbiamo prima o poi incontrato nella vita.

Detto questo, quali sono le implicazioni di questa osservazione? Qui arriva la parte meno conosciuta, e anche più appassionante. Avete certamente notato come COVID-19 possa avere un decorso molto diverso da persona a persona. Uno dei motivi potrebbe essere questa immunità preesistente, che potrebbe avere un effetto protettivo. Se così fosse (e sottolineo se, perché questa ipotesi non è ancora provata) il vaccino potrebbe essere già a disposizione.

Infatti una delle modalità attraverso le quali è possibile vaccinare un paziente è utilizzando virus attenuati, in altre parole meno “cattivi” di quelli che si incontrano per strada, che i ricercatori chiamiamo “virus selvaggi”. Per molte malattie questi virus attenuati sono stati messi a punto nei laboratori prendendo un virus selvaggio e facendolo replicare a lungo in vitro, lontano dagli attacchi del sistema immunitario e delle difese del paziente. In questo modo, ci si accorse empiricamente che il virus si “indeboliva”. Ora sappiamo il perché (si accumulano delle mutazioni nel genoma del virus che ne diminuiscono la capacità di replicarsi) ma per sviluppare i vaccini “del secolo scorso” si faceva replicare il virus, poi si valutava la capacità dei virus di provocare la malattia su animali da esperimento e infine si provava, incrociando le dita, sull’uomo. Nel caso del vaiolo invece questo virus attenuato ce l’ha messo a disposizione la natura (il virus del vaiolo che colpisce le mucche è praticamente un virus che suscita immunità contro il vaiolo umano senza causare la grave malattia)

Ipotesi da confermare

Se questa ipotesi – secondo la quale le precedenti infezioni da coronavirus comuni conferiscono una protezione contro COVID-19 – fosse confermata (ma bisogna confermarla, ribadisco), un vaccino potrebbe già essere disponibile e sarebbe uno (o più) dei virus che ci causano un banale raffreddore.

Attenzione, però, perché questa è solo un’ipotesi. L’immunità cellulare crociata contro il nuovo coronavirus potrebbe non servire a niente, o addirittura essere dannosa. Per ora sappiamo con ragionevole certezza che esiste (e non è poco), ora dobbiamo correlarla, attraverso studi rigorosi e non con comunicati stampa, con le caratteristiche cliniche dell’infezione. E’ un lavoro difficile (l’immunità cellulare è molto complicata da valutare), ma potrebbe portarci a risultati di eccezionale importanza che potrebbero avere dei risvolti pratici decisivi.

Roberto Burioni

Fonti:

Sette, A., Crotty, S. Pre-existing immunity to SARS-CoV-2: the knowns and unknowns. Nat Rev Immunol (2020).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420306103?via%3Dihub

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.