Fight the Stroke è nata nel 2014 come Associazione di Promozione Sociale e in risposta ai bisogni di conoscenza dei genitori di Mario, che hanno raccontato in un Ted per la prima volta la loro storia.

Nel 2019 l’associazione Fight the Stroke si è trasformata in Fondazione, mantenendo i propri obiettivi di missione: rispondere alla necessità di conoscenza delle famiglie impattate dalla gestione di un sopravvissuto da Ictus e con Paralisi Cerebrale Infantile; educare alla consapevolezza che i bambini, anche quelli non ancora nati, possono essere colpiti da un danno al cervello; ispirare le nuove generazioni e favorire la ricerca e l’adozione di terapie ‘disruptive’ per le persone con un problema del neurosviluppo .

Guidata dalla convinzione che tutti i bambini debbano essere uguali alla nascita, Fightthestroke vuole garantire un futuro migliore ai giovani sopravvissuti all’ictus e alle famiglie dei bambini con Paralisi Cerebrale Infantile. Perché un incidente alla nascita non dovrebbe dettare il futuro di questi bambini.

Il lavoro negli anni

Negli anni la Fightthestroke Foundation ha partecipato a oltre 250 eventi in Italia e nel mondo per promuovere la consapevolezza dei danni cerebrali in età precoce, ha contribuito alla stesura di 4 pubblicazioni scientifiche, ha stabilito alleanze con 12 network internazionali. La storia dei fondatori è stata raccontata nel libro Lotta e sorridi, edito da Sperling&Kupfer nel 2015 e tradotto in tedesco per Bastei Lubbe nel 2018, e riportata come caso-studio in oltre 30 tesi di laurea.

La diagnosi precoce e nuove tecniche riabilitative basate sul concetto dei neuroni specchio e sull’applicazione della tecnologia alla medicina, rappresentano solo alcune delle battaglie portate avanti da Fightthestroke, che partecipa attivamente alle conversazioni internazionali su innovazione scientifica e imprenditoria sociale, disabilità e accessibilità.

La Fondazione organizza ogni anno dal 2014 l’evento nazionale di divulgazione scientifica TEDMEDLive/Call4brain con l’obiettivo di aumentare il livello di ‘health literacy’ della popolazione e contribuire ad una presa di decisioni più consapevoli sulla salute; è stata inoltre promotrice del primo Hackathon in Medicina in Italia e nel 2017 ha sostenuto l’apertura del primo Centro Stroke per il neonato e il bambino, in collaborazione con l’Ospedale Gaslini di Genova.

Obiettivi e valori

La Fightthestroke Foundation basa il suo operato su 3 direttrici: scienza, design e tecnologia, a cui devono rispondere tutti i progetti sviluppati.

Gli obiettivi di missione vengono misurati sulla capacità di divulgare la rilevanza della Paralisi Cerebrale Infantile, di prevenirne l’insorgenza lavorando sulla ricerca dei molteplici fattori di rischio, di incentivare la diagnosi e il trattamento precoce, di distribuire soluzioni innovative per il trattamento in fase acuta e sul lungo periodo.

Questi i valori fondanti: crediamo nella possibilità di offrire una vita dignitosa a chi ha sperimentato un trauma importante come quello di una lesione cerebrale alla nascita o in giovane età, affinché guardi alle opportunità e ai punti di forza più che alle singole aree di miglioramento; crediamo nel ruolo dell’alleanza terapeutica e della condivisione delle esperienze per dare supporto alle famiglie impattate da traumi legati alla salute e alla disabilità in genere; crediamo nella cura dell’individuo come unità e non come un insieme di organi da mantenere e riparare; crediamo nel ruolo della famiglia come fattore critico di successo nel processo riabilitativo e di cura post-trauma; crediamo nella contaminazione culturale, nello sport, nel design e nel valore della tecnologia, come fattori abilitanti nelle relazioni umane e per sviluppare il potenziale inespresso o variato delle persone; crediamo nella diffusione della conoscenza in ambito medico-scientifico affinché tutti i livelli della popolazione siano in grado di misurare e mantenere il proprio stato di salute; crediamo nei principi di sostenibilità delle nostre attività e ci impegniamo a rispettare e a diffondere gli obiettivi di crescita sostenibile, sia in ambito non-profit che di valore condiviso con la società in cui operiamo.

Di cosa si occupano

La Fightthestroke Foundation ha sviluppato negli anni una serie di iniziative che gli hanno valso più di 70 premi, per la loro caratteristica di innovazione e d’intersezione tra i mondi dell’associazionismo pazienti, della start-up tecnologica e dell’impresa sociale.

Tra i progetti più rilevanti: il Centro Stroke per il neonato e il bambino, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova; l’ecosistema della riabilitazione Mirrorable, composto dalla piattaforma di tele-medicina Mirrorable online (sulla base di un brevetto registrato a nome della fondazione) e dalle attività sul campo del Mirrorable Camp; i camp di sport adattato e riabilitazione motoria Fight Camp; l’epilepsy research kit MirrorHR, per la gestione domiciliare dei pazienti con epilessia; l’agente conversazionale BOT-TOM; la parete di arrampicata sensorizzata ACCEPT per la riabilitazione dell’arto superiore; i gruppi chiusi su Facebook ‘Famiglie #fightthestroke’ e ‘Giovani adulti #Fightthestroke’ come esempi riconosciuti di community-led care; il canale di contenuti video #fightthevirus in risposta all’emergenza covid19; il laboratorio di ricerca e sviluppo MirrorLabs

(Nella foto Mario e i suoi genitori nel 2014)

