Nella gestione del diabete mellito è fondamentale controllare l’iperglicemia e prevenire l’ipoglicemia, ma sta emergendo un nuovo parametro rilevante: la variabilità glicemica. Ne parliamo oggi su Medical Facts.

La glicemia (cioè la concentrazione di zuccheri nel sangue) è controllata da una fine regolazione che avviene fisiologicamente nel nostro organismo, ma per chi soffre di diabete costituisce spesso un bel grattacapo. Nel diabete mellito, infatti, si ha una carenza assoluta o relativa di insulina, l’ormone che controlla l’ingresso del glucosio nelle cellule e ne garantisce il nutrimento. Quando tale ormone manca, gli zuccheri non riescono ad entrare nelle cellule e rimangono in circolo, provocando la cosiddetta iperglicemia (eccesso di glucosio nel sangue).

L’iperglicemia e la sua controparte ipoglicemia (la carenza di zuccheri nel sangue) sono da tempo considerate le due problematiche acute più importanti nella gestione del diabete. Studi recenti hanno però evidenziato l’importanza di un altro parametro, finora poco considerato: la variabilità glicemica. Un articolo recentemente pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet fa il punto su questo argomento.

Che cosa si intende per variabilità glicemica

Con l’espressione “variabilità glicemica” si indica la misurazione di fluttuazioni glicemiche. Quale sia però il metodo migliore per individuarle resta da chiarire. Da una parte abbiamo la variabilità a breve termine, intesa come fluttuazioni all’interno della stessa giornata o tra giorni consecutivi; dall’altra la variabilità a lungo termine, che si riferisce a periodi di tempo più lunghi (settimane o mesi).

Per misurare la variabilità glicemica a breve termine, il parametro più utile sembra essere l’auto-monitoraggio glicemico tramite glucometro: una goccia di sangue assorbita da un’apposita striscia ed inserita in un macchinario che rileva la glicemia capillare. Negli ultimi anni, questo metodo è stato progressivamente sostituito dal monitoraggio glicemico continuo, effettuato attraverso dispositivi applicati sotto la pelle che analizzano in maniera continuativa i livelli di zuccheri nel liquido interstiziale. Oltre alla minore invasività (non c’è bisogno di pungersi un dito per ogni singola misurazione), il monitoraggio glicemico continuo ha un altro vantaggio non trascurabile: rileva la glicemia anche nelle ore notturne, mentre l’individuo dorme.

La misurazione della variabilità glicemica a lungo termine, al contrario, si basa principalmente sui valori dell’emoglobina glicata (una forma di emoglobina prodotta dall’esposizione prolungata ad elevate glicemie). Bisogna però considerare che, essendo questo parametro l’espressione degli alti valori di glicemia nei mesi passati, quando alterato esprime sia una certa quota di varabilità glicemica sia una tendenza all’iperglicemia (entrambe in maniera complessiva e non ulteriormente specificabili).

Associazione con le complicanze diabetiche

La variabilità glicemica, insieme all’iperglicemia e ipoglicemia, contribuisce allo sviluppo delle complicanze a distanza di questa malattia: danni a carico dei vasi sanguigni, dei nervi, dei reni e degli occhi, solo per citarne alcune. La compartecipazione di questi tre elementi nell’insorgenza della complicanze a lungo termine è così ben stabilita che si parla addirittura di “triumvirato glicemico”. Recenti evidenze hanno inoltre verificato l’associazione tra un’elevata variabilità glicemica e una maggior mortalità per malattie cardiovascolari e per tutte le cause, nelle persone affette da diabete mellito sia di tipo 1 sia di tipo 2. Dagli studi realizzati finora è emerso come valori glicemici fluttuanti siano più dannosi per molte cellule rispetto ad un’iperglicemia costante, probabilmente a causa dello sviluppo di stress ossidativo (una serie di reazioni chimiche che compromettono l’integrità cellulare). Inoltre, un’alta variabilità glicemica aumenta il rischio di sviluppare episodi di ipoglicemia, con conseguente aumentata mortalità e maggior probabilità di provocare compromissione cognitiva nel tempo.

Non solo: la variabilità glicemica sembra avere un ruolo anche nelle persone non affette da diabete. Recenti studi hanno correlato un’incrementata variabilità dei valori glicemici ad una maggior durata di ricovero, peggior prognosi e maggior mortalità in seguito a patologie acute, anche negli individui non diabetici.

Le strategie terapeutiche disponibili

L’obiettivo principale quando si cura una persona con diabete è, ovviamente, raggiungere e mantenere valori di glicemia entro un range di normalità. Poiché la tendenza naturale del diabete è quella di provocare iperglicemia, si utilizzano di norma farmaci che abbassano i livelli di zuccheri nel sangue. I possibili risultati del trattamento sono tre: nel migliore dei casi, l’ottenimento di buoni valori glicemici; oppure, un’azione insufficiente, con persistenza di alte glicemie; infine, un effetto eccessivo, con un abbassamento dei valori di zuccheri al di sotto della soglia raccomandata, configurando l’ipoglicemia. Come ottimizzare quindi la terapia riducendo la variabilità glicemica? Le strategie sono diverse, e includono approcci sia non-farmacologici sia farmacologici.

Dal punto di vista comportamentale, le strategie più efficaci sembrano essere due: da un lato, addestrare gli individui a riconoscere tempestivamente i sintomi dell’ipoglicemia; dall’altro, la pratica regolare di esercizio fisico ad intensità moderata (che riduce la variabilità glicemica e lo stress ossidativo a livello cellulare). Per ottimizzare entrambe queste attività, il monitoraggio glicemico continuo sembra lo strumento più adatto.

Tra le opzioni farmacologiche, diverse classi di molecole per assunzione orale hanno mostrato buone qualità anche in termini di riduzione della variabilità glicemica: tra queste, gli inibitori della dipeptidil-peptidasi 4 (DPP-4 inibitori, ogliptine) e gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2 inibitori, o gliflozine). Quando tali farmaci non sono più sufficienti a controllare la glicemia, è necessario aggiungere in terapia o sostituire i trattamenti precedenti con principi attivi iniettabili, come gli agonisti del glucagon-like peptide 1 (GLP-1 agonisti) e/o l’insulina. In quest’ultima categoria, le cosiddette “insuline ultra-lente” garantiscono un miglior controllo della variabilità glicemica.

Contemporanemente alla maggior precisione degli strumenti a nostra disposizione, sta emergendo il ruolo sempre più importante della variabilità glicemica: l’ottimizzazione di tale parametro deve diventare un ulteriore obiettivo terapeutico per chi è affetto da diabete, in modo da prevenire danni cellulari e complicanze a lungo termine. Grazie ai progressi della scienza medica, ci avviamo verso una medicina di precisione in grado di raggiungere tale traguardo.

Giorgia Protti

Fonti:

