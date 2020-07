Un nuovo studio ha calcolato che per controllare i focolai bisogna identificare un terzo dei contagiosi senza sintomi. Ce lo spiega Roberto Burioni.

Negli articoli che leggevate a gennaio su Medical Facts, quando abbiamo iniziato a parlare del coronavirus, uno particolarmente allarmato fu quello che riportò le prime evidenze che il contagio poteva partire da persone asintomatiche, o che comunque non stavano troppo male. Purtroppo, tale caratteristica non solo è stata confermata, ma l’entità di questo tipo di trasmissione è andata oltre le più pessimistiche aspettative, portandoci adesso a calcolare che più o meno la metà dei contagi parte da persone che non hanno sintomi, o stanno per ammalarsi.

Comprendete che, partendo da questo dato di fatto, il controllare l’epidemia semplicemente isolando i malati è una strategia perdente in partenza. Per questo è fondamentale, una volta identificato un positivo a COVID-19, impegnarsi nel tracciamento dei suoi contatti dei giorni precedenti, in modo da potere identificare (e isolare) eventuali contagiati che sono positivi (e a loro volta contagiosi) senza saperlo.

Un recente lavoro apparso su una prestigiosa rivista ha calcolato che per controllare i focolai è indispensabile riuscire a identificare e bloccare almeno un terzo di queste “infezioni silenti”, che diffondono il virus in maniera nascosta e particolarmente pericolosa. Detto questo, capite che le attività di tracciamento e di isolamento, che devono svolgere le istituzioni che si occupano di sanità pubblica sul territorio, risultano fondamentali per combattere in maniera efficace questo virus.

Tuttavia, possiamo vedere anche i dati da un punto di vista opposto: se è vero che metà dei contagi arriva da “infezioni silenti”, l’altra metà dei contagi parte da persone che stanno male e hanno sintomi. Diventa dunque molto importante che chi sta male non commetta imprudenze e stia a casa. Il recente caso dell’imprenditore veneto che, nonostante la febbre, non si è isolato partecipando a eventi sociali è stato esemplificativo in questo senso.

Io capisco benissimo che è difficile chiedere di rinunciare al lavoro a chi non può mandare un certificato medico e avere la giornata pagata, però in questo momento è molto importante agire tenendo in mente l’interesse superiore che conviene a tutti: che l’infezione non riparta e che piano piano si possa tornare a una vita il più possibile normale, giusto con qualche precauzione in più.

