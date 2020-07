Riparte oggi la collaborazione di Medical Facts con la FIMMG – Federazione Italiana Medici di Famiglia. Questo ci permetterà di avere anche il punto di vista di chi svolge, in prima battuta, un ruolo fondamentale a strettissimo contatto con i pazienti. Su tutti gli argomenti più caldi.

Guardarsi negli occhi. Senza il filtro di uno schermo. Nei duri mesi di lockdown abbiamo capito quanto sia importante avere una comunicazione reale, non mediata dal vetro di un PC o di uno smartphone, che inevitabilmente limitano molto quelle impercettibili sensazioni trasmesse dall’avere il proprio interlocutore davanti. Il contatto visivo, il gesticolare, la postura, la prossemica, il comportamento spaziale… insomma, la comunicazione non verbale.

L’importanza del non detto

Fondamentale nelle relazioni quotidiane, fondamentale nella relazione medico-paziente. Quante volte parlando con un paziente ho captato da suoi piccoli gesti che aveva difficoltà ad affrontare un argomento spinoso? Ricordo ancora un paziente che solo alla terza visita osò parlarmi di un problema urologico, tenendo rigorosamente lo sguardo fisso per terra. Dal suo atteggiamento ho capito il suo disagio, e quindi oltre all’aspetto clinico ho tentato di rassicurarlo sul versante umano. Oppure piccoli fastidi, che magari il paziente non riferisce o semplicemente non coglie, ma che il medico capta e lo aiutano a farsi un’idea più completa del quadro clinico.

Le conoscenze scientifiche sono la base, la condizione indispensabile per essere medico, ma una buona dose di umanità e ottime capacità deduttive sono quelle qualità in più che fanno di te un buon medico, e non solo una app che sforna risposte in base ad algoritmi. E la tanto decantata telemedicina allora? Come si colloca in un contesto dove il rapporto umano la fa da padrone? Si colloca benissimo. Perché è un mezzo, non il fine.

La mia esperienza COVID

Durante le pagine più brutte dell’emergenza COVID è emersa con tutta la sua prorompenza, la necessità di avere degli strumenti tecnologici a nostra disposizione. Lo sapevamo già, ma è diventato chiaro quanto questo passo in avanti non sia più rimandabile. Nella prima settimana di emergenza mi è capitato di dover monitorare giornalmente, tramite telefono perché non avevo DPI, molti pazienti. Sentivo con particolare attenzione un paziente COVID giovane ed in buona salute poichè mi sono accorta, giorno dopo giorno, che uno dei sintomi più infausti di questa patologia, la dispnea (cioè la mancanza di fiato) peggiorava.

In maniera impercettibile per chi non lo conosceva, ma non per me, mi sono accorta che poco alla volta la frequenza con cui parlava rallentava, mentre aumentava il tempo di pausa fra una parola e l’altra. Il paziente non lamentava grande mancanza di fiato (abbiamo poi imparato che questi sintomi si manifestano in maniera particolarmente subdola, specie nei giovani), ma io mi sono allarmata. Fortunatamente avevo due saturimetri, e ho pensato di andare a casa sua a portargliene uno. Poiché sprovvista di tutti i necessari DPI, gli ho spiegato che glielo avrei lasciato sullo zerbino.

Appena arrivata, ha però avuto l’istinto di aprire la porta “eh ma dottoressa mi sembrava sgarbato non aprirle la porta e salutarla di persona” (ecco l’importanza della comunicazione non verbale, ci teneva proprio ad aprire la porta e a salutarmi di persona!! Io però ho avuto lo scatto più fulmineo della mia vita verso l’ascensore..).

Una volta salita in macchina l’ho chiamato spiegandogli come utilizzare lo strumento, e così ci siamo sentiti più volte al giorno fino a che i suoi valori di saturazione non sono ritornati su valori accettabili.

Vista l’esperienza positiva nella gestione di questa situazione, e la buriana che si stava abbattendo su di noi, ho pensato di comprare qualche altro saturimetro. Data la penuria sul mercato di questi dispositivi, quei pochi che sono riuscita a reperire li ho riservati ad altri pazienti in condizioni non brillanti, ma che non necessitavano di ospedalizzazione.

E quando l’emergenza ha iniziato a calare che ne ho fatto di questi strumenti?

Ormai avevo avuto la conferma di quanto mi potessero aiutare nella pratica clinica, quindi li ho utilizzati per quei pazienti affetti da patologie croniche, in primis quelle cardio respiratorie, che necessitavano di un monitoraggio più stringente. Alla visita periodica ho aggiunto la valutazione dell’andamento dei parametri di interesse (per ora riportati su dei mitici pizzini casalinghi, ma mi piacerebbe se i dati potessero essere inviati in automatico su piattaforme ad hoc: questa è telemedicina, questo è il monitoraggio di cui abbiamo bisogno!!) confrontandoli con l’andamento dei sintomi riportati.

Infatti superata la breve fase di istruzione del paziente (o più frequentemente di figli o badanti, dato che spesso sono pazienti anziani) al corretto utilizzo dell’apparecchio, che in questo caso è dotato di un unico pulsante, ho visto quanto di positivo può portare avere uno strumento tecnologico a disposizione.

Il paziente o chi lo assiste si sente più rassicurato, avendo uno strumento a cui fare riferimento e un medico di fiducia con cui confrontarsi. Per guardarsi negli occhi. Ma occhi del terzo millennio.

Alessandra Taraschi

Medico di Medicina Generale FIMMG