I salicilati sono diffusissimi componenti di molti farmaci, ma la loro assunzione in eccesso (spesso inconsapevole) può essere molto pericolosa. Oggi approfondiamo l’argomento su Medical Facts.

Più di tre millenni fa gli uomini scoprirono (verosimilmente per caso) che la corteccia di alcuni alberi, in particolare il salice, aveva proprietà curative che lenivano il dolore e calmavano la febbre. Nel 1838, il chimico italiano Raffaele Piria riuscì a produrre, a partire dalla salicina (l’ingrediente attivo contenuto nella corteccia), l’acido acetilsalicilico. Nel secolo successivo ulteriori studi portarono ad una miglior definizione della sua struttura chimica e idearono metodi efficaci per sintetizzarla, fino a che, nel 1899, Friedrich Bayer e la sua omonima compagnia registrarono il farmaco con il nome che oggi tutti conosciamo: aspirina.

Oggi, i salicilati (farmaci derivanti dall’acido acetilsalicilico) sono tra i medicamenti più diffusi e prescritti a livello mondiale a scopo antinfiammatorio, antidolorifico e antipiretico. Non solo in forma di compresse o bustine per uso orale: molti unguenti e soluzioni per suffumigi contengono metil salicilato, la forma più concentrata di tali sostanze. L’enorme disponibilità, la diffusione e la presenza di questi composti in plurime forme farmaceutiche rende estremamente probabile l’eventualità di un’intossicazione, con conseguenze anche gravi e talvolta fatali. Nei soli Stati Uniti d’America, nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018, sono stati descritti 25.000 casi di esposizione tossica ai salicilati. Tuttavia, a causa della grande varietà di sintomi spesso poco specifici, tale intossicazione è ancora oggi sottovalutata e misconosciuta.

Intossicazione acuta o cronica: le manifestazioni cliniche

Per inquadrare questa condizione, bisogna innanzi tutto distinguere tra due forme temporalmente e clinicamente distinte: l’intossicazione acuta e quella cronica. L’intossicazione acuta da salicilati si verifica quando una persona ingerisce grandi quantità di farmaci in un breve lasso di tempo. La diagnosi in questo caso è piuttosto agevole, perché è lo stesso individuo a riferire l’assunzione di tali sostanze. I livelli plasmatici di salicilati, misurati dopo 1-2 ore dall’ingestione, indirizzano verso la gravità dell’intossicazione: concentrazioni di 15-30 mg/dl sono considerate terapeutiche; livelli superiori a 40-50 mg/dl sono patologici, e spesso si associano a manifestazioni cliniche come acufeni, vertigini, nausea, vomito, respiro più rapido e profondo; concentrazioni comprese tra 50 e 70 mg/dl indicano un’intossicazione severa e si accompagnano a febbre, sudorazione, disattenzione e incoordinazione nei movimenti; se i livelli eccedono i 75 mg/dl, gli individui intossicati sono a rischio di allucinazioni, crisi epilettiche, coma, edema cerebrale e polmonare e collasso cardiocircolatorio. Bisogna però tenere presente che la correlazione tra i salicilati ingeriti, i livelli plasmatici e l’effetto tossico non è sempre lineare: ad esempio, la progressione nel tubo digerente e l’assorbimento possono essere rallentati da altre sostanze assunte contestualmente (ad esempio alcolici) o da particolari formulazioni farmaceutiche.

L’intossicazione cronica, al contrario, si sviluppa in un lasso di tempo più prolungato e può essere più difficile da riconoscere, sia perché spesso non viene riferita, sia perché i sintomi sono più sfumati. Sovente si tratta di persone di età avanzata che assumono contemporaneamente salicilati in varie forme farmaceutiche e per patologie diverse: un tipico esempio è l’assunzione simultanea di compresse antinfiammatorie, creme per uso topico contenenti metil salicilato (soprattutto se applicate insieme ad un cerotto termico, che dilata i pori aumentandone l’assorbimento) e rimedi casalinghi a base di erbe o spezie arricchite con salicilati. Ebbene sì: queste sostanze sono contenute anche in molti alimenti, tra cui il tè, lo zenzero e la menta. Gli individui con una preesistente disfunzione renale sono maggiormente a rischio, in quanto eliminano più lentamente tali molecole. Nel caso dell’intossicazione cronica, i livelli di salicilati plasmatici necessari per provocare sintomi possono essere anche più bassi rispetto alla forma acuta: infatti, l’assunzione prolungata ha già spinto i meccanismi di eliminazione dell’organismo al massimo della loro possibilità. I sintomi sono più lievi o addirittura assenti, e possono essere misconosciuti o confusi con quelli di patologie preesistenti. La diagnosi ritardata o mancata è spesso la causa della più elevata mortalità che si osserva nell’intossicazione cronica rispetto alla forma acuta.

I meccanismi tossici

Ma da che cosa dipende l’effetto tossico delle sostanze derivanti dalla corteccia del salice? L’acido acetilsalicilico (la molecola che ritroviamo in molto farmaci), una volta assunta, viene rapidamente trasformata in un’altra sostanza detta acido salicilico grazie a processi metabolici che avvengono nelle cellule di intestino, fegato e sangue. Entrambe le molecole vengono quindi rielaborate da parte del fegato ed eliminate dai reni attraverso le urine. Quando i salicilati vengono assunti in eccesso, i processi metabolici sono già saturi e non riescono a degradare le molecole, che si accumulano nel sangue e agiscono a livello di vari tessuti dell’organismo. Gli effetti dell’intossicazione sono molteplici: a livello del sistema nervoso centrale i salicilati influenzano il centro del respiro, rendendolo più veloce e profondo e causando un aumento del pH del sangue (a causa dell’eccessiva eliminazione di anidride carbonica); agiscono inoltre a livello cellulare stimolando il metabolismo, e aumentando di conseguenza il calore prodotto dal corpo; i corpi chetonici risultanti da questo processo rendono il sangue più acido. Questi meccanismi spiegano le caratteristiche alterazioni del sangue negli individui intossicati, che spesso presentano due disturbi concomitanti: da un lato l’aumentata respirazione che rende il sangue più alcalino, dall’altro i processi metabolici che tendono ad acidificarlo.

Come riconoscerla e trattarla

La chiave per riconoscere un’intossicazione da salicilati è insieme banale e ardua: ricordarsi che esiste. Mentre la diagnosi è più agevole nel caso dell’intossicazione acuta, individuare la forma cronica può essere decisamente più complicato. Il sospetto deve sorgere nei casi in cui compaiano alterazioni neurologiche (come confusione, agitazione, allucinazioni, crisi epilettiche o coma) non spiegate da un’altra patologia, spesso associate a respirazione rapida, febbre, disidratazione e a esami di laboratorio suggestivi.

Una volta riconosciuta, come trattarla? Come per molte altre forme di intossicazione, non esiste un antidoto specifico, ma sono state messe a punto varie terapie “di supporto” per aiutare il corpo a ristabilire il proprio equilibrio e ad eliminare l’eccesso di salicilati. Innanzi tutto, è fondamentale stabilizzare le condizioni generali, ed eventualmente fornire liquidi per via endovenosa per reidratare l’individuo. In secondo luogo, bisogna mettere in atto misure volte a “decontaminare” l’organismo dalle sostanze tossiche, cioè a ridurre il loro assorbimento e ad eliminarle dal corpo. Il carbone attivo, assunto per via orale, aiuta a ridurre l’assorbimento intestinale dei salicilati ingeriti; in casi selezionati, si può ricorrere anche all’irrigazione intestinale utilizzando glicole polietilenico. Sull’altro frangente, si può agire favorendo l’eliminazione delle sostanze tossiche attraverso il sistema renale: rendere le urine più alcaline (somministrando sostanze come il bicarbonato di sodio) facilita tale meccanismo. Infine, la strategia di rimozione più efficace è la dialisi, un sistema di filtrazione del sangue utilizzato nei casi di intossicazione più grave o non responsiva alle altre misure terapeutiche.

L’intossicazione da salicilati è un’insidia temibile: più diffusa di quanto si pensi (grazie all’enorme disponibilità di farmaci che li contengono), potenzialmente molto pericolosa, ma difficile da riconoscere a causa dei sintomi poco specifici e sfumati. La più efficace arma con cui contrastarla è la conoscenza: sapere che un nemico esiste è il primo passo per debellarlo.

Giorgia Protti

