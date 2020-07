Roberto Burioni commenta un lavoro scientifico pubblicato sulla rivista “Science”: un’ottima notizia nella guerra a COVID-19.

Una delle domande più importanti alle quali la Scienza non sa ancora rispondere è: «Chi è guarito dal coronavirus può reinfettarsi?». Purtroppo la risposta non è facile da dare.

Prima di tutto nel campo delle infezioni virali si vedono situazioni in cui un’infezione conferisce un’immunità a vita (è il caso del morbillo), altre in cui la prima infezione è più grave mentre le successive sono più lievi (il virus respiratorio sinciziale), altre in cui la protezione dei guariti è nulla (virus dell’epatite C) e addirittura casi particolari – come quello del virus dengue – nei quali le reinfezioni possono essere ancora più gravi della prima.

Come si capisce se si è protetti

Ma concretamente come si fa a capire se chi è guarito è protetto? Si devono osservare i guariti, il che non è facile.

Da poco abbiamo a disposizione test sierologici che ci possono indicare chi è stato infettato e ha superato la malattia e per capire se sono protetti ci vuole tempo. Infatti, mentre basta una prova certa di reinfezione per affermare la mancanza di protezione (prova certa significa che dobbiamo essere sicuri che si tratti di una reinfezione e non di una mancata guarigione), per avere la ragionevole sicurezza del contrario ci vogliono indagini lunghe, durante le quali si osservano molti guariti e si osserva che non si reinfettano.

Il dato è importantissimo, perché se venisse dimostrato che l’infezione conferisce immunità questo sarebbe un ottimo segno per lo sviluppo del vaccino, perché storicamente mettere a punto vaccini contro infezioni che conferiscono una solida immunità è sempre risultato molto più semplice; negli altri casi sempre difficile e talvolta impossibile, come nel caso dell’epatite C, per la quale dopo 30 anni non abbiamo ancora un vaccino efficace. Quindi dobbiamo avere pazienza.

È arrivata un’ottima notizia

È apparso su una prestigiosa rivista un lavoro scientifico nel quale i ricercatori hanno preso nove macachi, li hanno infettati con il coronavirus, li hanno visti ammalarsi, hanno atteso la guarigione e poi – 35 giorni dopo – hanno provato a reinfettarli con il coronavirus. E nessuno di questi nove macachi si è ammalato.

Dovete sapere che il macaco rhesus, quello utilizzato in questo studio, è considerato uno degli animali più simili all’uomo, nonostante alcuni esemplari di quest’ultima specie si comportino talvolta in modo talmente sciocco da rendere quest’affermazione insultante per i poveri macachi.

Però, la conclusione del lavoro è chiarissima: nessuna garanzia che quello che abbiamo visto nei macachi si verifichi nell’uomo, ma siamo autorizzati a sperare per il meglio. Credetemi, questa è veramente un’ottima notizia. E – a differenza di altre – è supportata da dati scientifici.

Roberto Burioni

