Un complesso “orologio interno” scandisce il tempo delle nostre attività diurne e notturne. In che modo le alterazioni del ritmo sonno-veglia correlano con la malattia di Parkinson?

La malattia di Parkinson è una delle più frequenti malattie neurodegenerative che affliggono il genere umano. La sua causa risiede nella morte precoce di alcune cellule specializzate all’interno del cervello, in particolare neuroni localizzati in un’area detta “sostanza nera”. I neuroni situati in questa parte del cervello compongono un circuito complesso, regolato da molecole di trasmissione tra cui la dopamina. Quando le cellule che producono tale sostanza scompaiono, l’intero circuito perde la sua fine regolazione, producendo i tipici sintomi.

La malattia può avere molte presentazioni diverse. Le manifestazioni più conosciute sono quelle che alterano il movimento: tremori, rigidità, lentezza nei movimenti, difficoltà a mantenere la postura eretta e l’equilibrio. Ci sono però anche sintomi non motori: tra questi le alterazioni dell’umore, del comportamento e del cosiddetto “ritmo circadiano”.

Il ritmo circadiano: un orologio interno finemente regolato

Che cos’è il ritmo circadiano? Il termine deriva dal latino circa diem, e significa letteralmente “intorno al giorno”. Con questa espressione si intende, infatti, l’alternanza ciclica delle attività dell’organismo nell’arco delle 24 ore. Un esempio è il ritmo sonno-veglia: l’essere umano è spontaneamente portato ad essere sveglio e svolgere attività durante le ore diurne e a riposare nelle ore notturne. Questo “istinto” può sembrare naturale e scontato, ma è in realtà influenzato da molteplici fattori biologici: circuiti neuronali e ormonali costituiscono un complesso “orologio interno” che reagisce a stimoli esterni, come ad esempio la luce solare, sincronizzandosi con il ciclo giorno-notte.

I ritmi circadiani tendono a indebolirsi con l’avanzare dell’età, facendosi più frammentari e deboli. Questo indebolimento sembra più spiccato nelle persone affette da malattia di Parkinson, anche in fase precoce. Alcune recenti evidenze scientifiche indicano che i disturbi del ritmo sonno-veglia (inclusi l’addormentamento durante le ore diurne, l’insonnia e i disturbi del sonno REM durante la notte) potrebbero essere sintomi precoci, o addirittura fattori di rischio per lo sviluppo del Parkinson. Se così fosse, riconoscerli tempestivamente potrebbe contribuire ad una più precoce ed efficace gestione della malattia.

Uno studio statunitense

Per verificare questa associazione, è stato condotto uno studio clinico recentemente pubblicato sulla rivista scientifica JAMA Neurology. Lo studio ha arruolato 2930 uomini di età avanzata (età media 76 anni) non affetti da malattia di Parkinson, afferiti presso sei centri ospedalieri negli Stati Uniti d’America nel periodo compreso tra dicembre 2003 e marzo 2005. I partecipanti sono stati sottoposti all’analisi del ritmo sonno-veglia attraverso un actigrafo: un dispositivo indossato sul polso che misura il movimento tramite un accelerometro, registrandone anche la frequenza e l’intensità. Il ritmo sonno-veglia è stato valutato attraverso parametri ben precisi: l’ampiezza, ovvero la differenza tra il punto di massima e di minima attività; il livello medio di attività durante le ore diurne; la robustezza, cioè la stabilità e non-frammentarietà del ritmo; e infine la cosiddetta acrofase, una misura del momento della giornata in cui si verifica la massima attività. Nel corso dello studio sono anche stati analizzati eventuali disturbi del sonno. I partecipanti sono stati seguiti nel tempo per 11 anni, valutando l’eventuale insorgenza di malattia.

Nel corso del periodo di studio, 78 dei 2930 partecipanti hanno ricevuto una diagnosi di malattia di Parkinson. Analizzando i dati raccolti, gli individui a maggior rischio di sviluppare la malattia erano anche quelli con un ritmo sonno-veglia caratterizzato da minori livelli di ampiezza, robustezza e con un minor livello medio di attività. L’acrofase è risultata mediamente più ritardata nelle persone con malattia di Parkinson, ma non in maniera statisticamente significativa. Le associazioni rilevate sono risultate verificate anche dopo aver escluso l’interferenza di disturbi del sonno e di altri fattori come sintomi depressivi, malattie concomitanti, assunzione di alcolici e caffeina.

I risultati di questo studio confermano come i disturbi del ritmo sonno-veglia (tra cui addormentamento durante le ore del giorno, disturbi del sonno REM, insonnia e frammentazione del sonno durante la notte) possano essere un sintomo precoce della malattia di Parkinson, spesso precedente all’insorgenza dei più noti disturbi motori. Non è invece chiaro, ma non si può escludere in base alle conoscenze attuali, che le alterazioni del ritmo circadiano siano esse stesse responsabili dello sviluppo della malattia: potenzialmente, la disregolazione dell’orologio biologico potrebbe danneggiare il sistema immunitario o provocare stress ossidativo, contribuendo alla genesi del disturbo. Per analizzare ulteriormente questi meccanismi e verificare la presenza di un nesso causale sono necessari ulteriori studi: se questa correlazione verrà confermata, l’ottimizzazione del ritmo sonno-veglia potrebbe diventare un ulteriore obiettivo terapeutico nella prevenzione e gestione della malattia di Parkinson.

