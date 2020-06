In questo film del 1997 ci s’interroga sulle ripercussioni che potrebbe avere l’eugenetica sulla sfera privata e sui rapporti sociali di un individuo.

«Fui concepito sulla riviera, non quella Francese, ma quella prodotta dalla Chrysler. Si diceva che un figlio concepito nell’Amore avesse maggiori probabilità di essere felice, oggi non lo dicono più». Con queste parole il protagonista del film Gattaca (Usa, 1997) ci introduce alla società in cui vive. Una società futuristica in cui la pratica dell’eugenetica segna sin dalla nascita i destini degli individui.

Vediamo quindi in questo nuovo appuntamento della nostra rubrica sulla fantascienza quali ripercussioni secondo Andrew Niccol, regista di Gattaca, potrebbe avere l’eugenetica sulla sfera privata e sui rapporti sociali di un individuo in un futuro non poi così tanto lontano dal poter essere tecnicamente realizzabile.

La trama in breve

Nascere naturalmente ai tempi dell’eugenetica. Vincent Freeman è un «non valido»: è il frutto di un concepimento libero, dell’incontro casuale tra uno spermatozoo e una cellula uovo di due persone che si amano. Una scelta insolita per la società in cui è ambientato il film. In questo futuro immaginario è possibile ricorrere alla fecondazione in vitro e scegliere in laboratorio quale tra i vari embrioni portare avanti: secondo pratiche di eugenetica è possibile scartare gli embrioni che presentano mutazioni geneticheassociate a malattie, deficit fisici, cognitivi o emotivi e selezionare l’embrione geneticamente migliore, che darà quindi vita a un «valido». Per la nascita di Vincent i genitori scelgono però di non ricorrere all’eugenetica, ma di affidarsi al concepimento naturale.

A pochi secondi dal parto, di Vincent si sa già tutto: l’analisi del DNA, estratto da una goccia di sangue, sembra condannarlo a un rischio di mania depressiva del 42%, di affezioni neurologiche del 60%, di sindrome ipercinetica dell’89%, di cardiopatia del 99% e a un’aspettativa di vita di 30,2 anni. Pentiti di questa scelta, la coppia ricorre all’eugenetica per la nascita del secondogenito Anton, selezionandolo con un corredo genetico di gran lunga più promettente rispetto a quello del primogenito.

Per tutta l’infanzia Vincent vive con insofferenza l’inferiorità genetica rispetto al fratello. I due si sfidano frequentemente in spiaggia a chi nuota più lontano: Vincent perde sistematicamente. A eccezione di un’ultima sfida in cui, sorprendentemente, il non validoVincent ha la meglio. Questo episodio segna uno spartiacque nella sua vita: gli dimostra che la predisposizione genetica non è tutto. Che c’è spazio per migliorarsi e che quello spazio va colmato con l’abnegazione.

La pirateria genetica: evadere dal genoismo

Stanco della fiducia che i genitori riversano unicamente sul fratello, Vincent abbandona la propria casa, ma la vita che lo attende è un lungo pellegrinaggio attraverso i lavori più umili che il mondo del lavoro può offrire. In quanto non valido è infatti vittima di “genoismo”, una discriminazione sociale basata sul corredo genetico: nella società immaginata in Gattaca le abilità fisiche e intellettuali non bastano; durante i colloqui di lavoro con la scusa di un test anti-droga, o più subdolamente prelevando le tracce organiche lasciate in una stretta di mano o sulla maniglia della porta, viene analizzato il DNA dei candidati e soltanto chi presenta un corredo genetico di qualità elevata viene accolto a svolgere le professioni più ambite. «Per quanto mi allenassi, per quanto studiassi, l’esame più brillante sarebbe stato zero senza un esame del sangue altrettanto brillante», racconta sconfortato Vincent.

E così, pur avendo da sempre sognato e studiato per viaggiare nello spazio (ed evadere da un mondo che sperimenta come profondamente ingiusto), Vincent Freeman si ritrova a lavorare a Gattaca, una prestigiosa agenzia aereospaziale, non come astronauta, ma come inserviente.

Di fronte alla spietatezza di una società basata sull’eugenetica, Vincent decide di diventare un pirata genetico, ovvero di acquisire di contrabbando il corredo genetico di un valido e di eludere in questo modo i test del DNA che sinora gli hanno sbarrato qualsiasi strada ambiziosa nella vita.

Vincent stipula quindi un accordo con Jerome Morrow, un valido nato con un genoma esemplare e che proprio per questo, non accettando la sconfitta subita in una gara di nuoto si era precedentemente gettato tra le macchine, rimanendo paralizzato: Jerome cede giornalmente a Vincent i propri campioni di sangue, urine e peli con i quali Vincent può mascherare la propria identità di non valido e presentarsi al mondo come il valido Jerome. In cambio Vincent garantisce a Jerome il sostentamento economico.

Vincent, sotto le mentite spoglie genetiche di un valido, vince così il concorso da ricercatore a Gattaca ed elude i test del DNA effettuati giornalmente tra i dipendenti dell’agenzia aerospaziale.

Una faida tra fratelli che ha origine nella disparità genetica

A pochi giorni dal lancio di una nuova missione per Titano, per la quale Vincent è stato selezionato a partecipare in quanto uno dei ricercatori più brillanti, scoppia però un caso: uno degli amministratori di Gattaca viene assassinato. Nei pressi della scena del crimine viene rinvenuto un ciglio che dalle analisi del DNA risulta appartenere a Vincent Freeman, il quale però non lavora più a Gattaca da anni. Gli investigatori iniziano così a sospettare che Vincent Freeman si aggiri ancora tra i dipendenti di Gattaca come pirata genetico, camuffandosi come un valido.

Il caso si chiude quando si scopre che il vero assassino dell’amministratore di Gattaca è stato il responsabile delle missioni aerospaziali, preoccupato che il viaggio su Titano potesse essere cancellato per problemi di budget. Uno dei detective che ha seguito il caso è pero Anton Freeman. Nel corso delle investigazioni Anton ha capito che suo fratello Vincent si nasconde dietro la falsa identità del ricercatore Jerome Morrow. Smascheratolo, Anton minaccia Vincent di farlo licenziare da Gattaca, un posto che non merita geneticamente.

Vincent, disperato, risponde al fratello valido che ciò per cui non si è predisposti geneticamente lo si può comunque raggiungere e meritare con lo studio e la dedizione. Per provarglielo, Vincent sfida un’ultima volta Anton a chi nuota più lontano, nel bel mezzo della notte. Anche questa volta, come l’ultima da bambini, Vincent seppur non valido e predisposto a cardiopatie, batte il fratello valido.

Quando Anton, stremato e incredulo, chiede al fratello come è riuscito a vincere, Vincent, significativamente, risponde che ce l’ha fatta «non risparmiando mai le forze per tornare indietro». Anton comprende così finalmente il valore del sacrificio fisico e mentale che il fratello ha condotto sin da piccolo per andare oltre le proprie predisposizioni genetiche e desiste dal denunciarlo, lasciandogli realizzare il suo sogno.

All’ombra del Tribunale della Genetica sopravvive ancora la Speranza

Vincent sta finalmente per salire sulla navicella che lo condurrà a Titano quando viene bloccato da un test anti-droga organizzato a sorpresa. Colto impreparato, il non valido non ha portato questa volta con sé un campione di urine di Jerome da sostituire alle proprie. Viene quindi smascherato dal dottor Lamar, colui che per anni periodicamente ha realizzato i test delle urine a Gattaca. Vincent e Titano non sono mai stati così lontani.

Eppure, sorprendentemente, Lamar non denuncia il caso ai responsabili della sicurezza: il dottore spera che come Vincent, anche il proprio figlio, selezionato eugeneticamente eppur «disgraziatamente non come avevano promesso» possa con lo studio e il sacrificio riscattarsi da un corredo genetico poco promettente e raggiungere le grandi mete che sogna. Proiettando in Vincent ciò che si augura per il figlio, il dottor Lamar falsifica il risultato del test e apre a Vincent l’accesso alla navicella. Il viaggio nello spazio ha inizio

Nei meandri della società descritta in Gattaca, dove tutto è pre-disegnato asetticamente secondo gli schemi dell’eugenetica, esistono ancora alcuni sparuti barlumi di umanità. C’è ancora chi nutre una speranza, seppur debole e nascosta: che, come afferma con convinzione Vincent, «non esiste un gene per il destino».

Alessandro Migliara

Gattaca. Regia: Andrew Niccol. Produzione: Jersey Films. USA, 1997

