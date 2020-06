Medical Facts per il Sociale: inizia oggi un nuovo appuntamento in cui vogliamo dare voce alle varie associazioni di pazienti sparse per l’Italia. Ogni appuntamento sarà organizzato in due parti distinte: una descrizione delle patologie da parte di specialisti nel settore, seguita dalle voci di chi con fiducia combatte contro di esse. Perché conoscere i problemi è il modo più efficace e sicuro per risolverli.

I tumori neuroendocrini (NET) sono un gruppo eterogeneo di neoplasie con manifestazioni cliniche molto variabili. Viene usato Il termine “neuroendocrino” perché il tumore si sviluppa in cellule endocrine e fibre nervose situate in varie parti del nostro organismo, in particolare anche in quegli organi che non sono strutturati solo in senso endocrino. Le cellule che li compongono hanno la capacità di produrre sostanze peptidiche ormoni e/o amine, che fisiologicamente, immessi nel circolo sanguigno hanno la funzione regolatoria nei confronti di altre strutture. Un esempio sono le cellule che nel pancreas producono insulina per controllare i livelli di zucchero nel sangue.

Gli organi colpiti

I NET prendono origine da cellule neuroendocrine che sono particolarmente concentrate nel pancreas, nel tratto gastrointestinale e nei polmoni. Sono da sempre considerate neoplasie rare, con un’incidenza di 5,1 casi/100.000 persone all’anno, anche se i più recenti dati della letteratura indicano un loro netto aumento negli ultimi anni. L’esatta ragione di questo fenomeno non è nota ma può essere correlata ad un miglioramento della sensibilità delle nuove tecniche diagnostiche e ad una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei Clinici e dei Patologi. Queste neoplasie spesso hanno un decorso lento e vengono diagnosticate in stadio avanzato, quando sono già presenti metastasi.

Le manifestazioni clinche e la natura di questi tumori

Clinicamente un NET può essere funzionante o non funzionante. Le forme funzionanti, che rappresentano un terzo di tutti i NET, presentano sintomi correlati all’iperproduzione di ormoni o amine. Le forme non funzionanti, che sono la maggior parte, presentano solo sintomi imputabili alla crescita della massa neoplastica.

Dal punto di vista istopatologico vi sono due grosse categorie di NET: una con morfologia istologica ben differenziata a bassa proliferazione, rappresentata dai “tumori neuroendocrini” ed un’altra con una morfologia scarsamente differenziata altamente proliferante a piccole e grandi cellule, costituita dai “carcinomi neuroendocrini”. Questa ”dicotomia” è probabilmente legata ad una origine da differenti cellule progenitrici. E’ compito del Patologo porre la diagnosi che deve basarsi su precisi criteri forniti dalla OMS nel 2010 e rivisti nel 2017.

La diagnosi

L’esame istologico è di fondamentale importanza per la diagnosi di neoplasia neuroendocrina e di estrema utilità per un corretto inquadramento e quindi per la migliore scelta terapeutica. Sul piano diagnostico esistono alcuni marcatori bioumorali che però non sempre risultano particolarmente sensibili nell’identificazione dei NET.

Sul piano strumentale vengono utilizzate tutte le usuali tecniche per immagine come Ecografia, TAC, Risonanza Magnetica e Tomografia a emissione di positroni (la cosiddetta PET), che permettono di ottenere informazioni su localizzazione ed estensione della malattia.

Le possibili terapie

Tra le opzioni terapeutiche più importanti vi è la chirurgia, che spesso rappresenta la terapia principale e più utilizzata a scopo potenzialmente curativo. Altri possibili trattamenti sono la chemioterapia impiegata soprattutto nelle forme più aggressive, la terapia locoregionale, i farmaci a bersaglio molecolare, gli analoghi della somatostatina da soli, o legati ad un radiofarmaco (Terapia Radiorecettoriale) utilizzabili però solo in caso siano presenti nella neoplasia i recettori per la somatostatina. Ribadiamo che una corretta diagnosi è un fattore importante per stabilire la migliore condotta terapeutica: questo è possibile attraverso la collaborazione di clinici con varie competenze in sede di meeting multidisciplinari.

Le strategie terapeutiche attualmente disponibili per i NET possono assicurare al paziente una buona sopravvivenza e qualità di vita, soprattutto se il tumore neuroendocrino è diagnosticato per tempo e se viene instaurata una terapia appropriata.

Prof.ssa Paola Tomassetti

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

