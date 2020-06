Oggi parliamo di uno degli alimenti “nuovi” degli ultimi anni e lo confrontiamo con il suo “cugino” tradizionale. Ecco a voi le pricipali caratteristiche nutrizionali dello yogurt greco.

Si tratta di uno degli alimenti più in voga degli ultimi anni. Viene scelto da chi pratica sport, da chi vuole dimagrire e anche da chi semplicemente vuole provare nuovi sapori. Parliamo dello yogurt greco, un ottimo alimento, cugino del nostro yogurt tradizionale, da cui però si differenzia per alcune caratteristiche.

Come viene preparato

Il latte è l’alimento alla base di entrambi i prodotti; a esso, nella produzione dello yogurt, vengono aggiunti alcuni batteri lattici, lo Streptococcus thermophilus e il Bacillus bulgaricus. Si assiste dunque alla fermentazione lattica nella quale i batteri inizialmente scindono il lattosio e liberano galattosio e glucosio, successivamente, nutrendosi di glucosio, producono acido lattico, elemento che conferisce quella nota di acidità a tutti gli yogurt. Fino a qui sia il greco che il tradizionale hanno percorso la stessa lavorazione, ma da questo punto si differenziano. Vengono sottoposti entrambi a filtrazione, processo necessario soprattutto per scartare la parte acquosa. Nella produzione dello yogurt greco questo processo è più lungo ed intenso: la differenza sostanziale è questa, ed è abbastanza semplice ma il risultato è nettamente diverso.

Caratteristiche nutrizionali

Osservandolo nella sua composizione nutrizionale lo yogurt greco risulta più complessivamente concentrato di nutrienti, questo perché ha una minor componente acquosa. In 100 grammi di yogurt da latte intero tradizionale abbiamo circa 4,3 grammi di zuccheri, 3,9 di grassi e 3,8 di proteine (circa un 87% di acqua), mentre nello yogurt da latte intero greco abbiamo circa 2 g di zuccheri, ma 9 di grassi e 6,5 di proteine (circa un 78% di acqua). Dal primo otteniamo approssimativamente 66 Kcal ogni 100 g, dal secondo 115 Kcal, quasi il doppio.

YOGURT TRADIZIONALE 100 g YOGURT GRECO 100 g ZUCCHERI 4,3 2 PROTEINE 3,8 6,5 GRASSI 3,9 9,1 ACQUA % 87 78,5 KCAL 66 115

Lo yogurt greco è quindi più proteico, più grasso e più calorico del tradizionale. Spesso, soprattutto nel mondo del fitness, è preferito nella sua versione magra, per sfruttare la sua elevata concentrazione proteica, ma allo stesso tempo evitare di assumere troppi grassi e troppe calorie.

Quando va mangiato lo yogurt

Le linee guida e la piramide alimentare consigliano lo yogurt naturale con una frequenza giornaliera di una porzione (circa 125-150 g). Più del latte, vista la sua miglior digeribilità dovuta alla minor quantità di lattosio, può rappresentare un’importante fonte di calcio, utile per le nostre ossa (ma non solo) e di fermenti lattici.

Lo yogurt greco forse è più versatile del tradizionale, può essere consumato semplicemente così o arricchito con frutta fresca, secca o cereali, ma può anche essere utilizzato in molte preparazioni salate e sostituire condimenti, spesso più calorici e grassi, in molti piatti caldi e freddi.

Giacomo Astrua

Dietista

Fonti:

https://www.alimentinutrizione.it/

LINEE GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE CASEARIA SU PICCOLA SCALA Giovanni Cabassi, Salvatore Francolino, Stefania Barzaghi, Tiziana M.P. Cattaneo Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura CRA-FLC, LODI CRA-IAA, MILANO

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.