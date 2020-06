Il professor Massimo Clementi e la giornalista Eliana Liotta presentano La rivolta della natura (ed. La nave di Teso), spiegandoci che c’è un nesso profondo tra le patologie infettive degli ultimi decenni e i comportamenti dell’uomo.

Oggi è uscito un libro scritto dal mio Maestro, Massimo Clementi, una persona alla quale sono personalmente molto grato per tutto quello che mi ha dato nei tanti anni in cui ho avuto l’onore di essere un suo collaboratore dal punto di vista scientifico, ma soprattutto dal punto di vista culturale e umano. Questo libro affronta un tema cruciale nei giorni che stiamo vivendo. Per me è stata una grande fortuna essere suo allievo, sono certo che per voi sarà un grande piacere essere suoi lettori.

Roberto Burioni

Caro Roberto,

a volte si avverte la necessità di fermarsi e riflettere su quello che si sta facendo, sul senso del proprio lavoro. È quello che ho voluto fare contribuendo a scrivere questo libro. Ho fatto una sorta di “volo con l’elicottero” sopra la mia attività di virologo medico. Tutto ciò è stato possibile e semplice perché ho incontrato una giornalista e scrittrice di grandissimo talento e sensibilità, Eliana Liotta, che ha condiviso con me questa avventura.

Da qualche decennio mi occupo di virologia medica e, come tutti quelli che hanno scelto questo lavoro, ho dovuto constatare che gli ultimi patogeni importanti per l’uomo hanno sempre avuto sempre un’origine animale. Ma la riflessione inziale condivisa con Eliana e innescata dall’attuale pandemia da SARS-CoV2, è stata, soprattutto, che le patologie infettive degli ultimi decenni, da Ebola all’AIDS, da hendra alla dengue, a tante altre meno note, non sono tragedie dettate dal caso. C’è un nesso profondo tra la loro diffusione e l’occupazione da parte dell’uomo di spazi che non sono mai stati nostri. Cambiamenti climatici, deforestazione, inquinamento e anche la diseguaglianza sociale, hanno poi avuto un ruolo importantissimo.

Si può dire che siamo andati a cercarli questi virus che “vivevano” una loro routine nel mondo delle foreste e delle specie animali selvagge. Li abbiamo disturbati e ci hanno inviato dei segnali. A mio avviso ci converrà ascoltarli questi segnali e comprenderli.

Prof. Massimo Clementi, MD

Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia Università Vita-Salute San Raffaele Facoltà di Medicina e Chirurgia

Prorettore alla Didattica Università Vita-Salute San Raffaele

Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia Ospedale San Raffaele, Milano

Fonti:

https://www.amazon.it/rivolta-della-natura-Eliana-Liotta/dp/8834603656/r

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.