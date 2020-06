Il prof Roberto Burioni spiega il significato di una frase molto usata nel linguaggio scientifico, sopratutto in questo periodo dove il nuovo coronavirus è al centro dell’informazione.

«Non esiste evidenza che» è una frase che normalmente noi scienziati usiamo nei nostri convegni e nei nostri articoli e che in questi giorni risuona su tutti i giornali e in tutti i programmi televisivi. Però è una frase che, per chi non è abituato al linguaggio scientifico – rigorosissimo, ma talvolta poco facile da comprendere – può rivelarsi fonte di molta confusione.

Infatti noi diciamo che «non esiste evidenza che le vaccinazioni causino l’autismo», perché dopo venti anni di studio non siamo riusciti a trovare nessuna prova che i vaccini siano legati all’insorgenza dell’autismo. Abbiamo studiato milioni e milioni di bambini e abbiamo registrato che l’incidenza dell’autismo è identica tra chi si è vaccinato e chi non si è vaccinato. Questo significa, in sostanza, che le vaccinazioni non causano l’autismo: ma noi nei nostri lavori e nei nostri convegni diciamo “non esiste evidenza che le vaccinazioni causano l’autismo” perché, da scienziati rigorosissimi, non escludiamo l’ipotesi teorica che domani qualcuno riesca a dimostrare – magari in un piccolo sottogruppo di pazienti – il contrario.

La scienza non ha dogmi, e quando si parla tra scienziati le affermazioni assolute non esistono. Però capite che se parliamo alla gente che non vaccina i figli per paura dell’autismo dobbiamo dirgli chiaro e tondo che «non esiste evidenza» non significa che i vaccini causano l’autismo e non siamo ancora riusciti a dimostrarlo, altrimenti questi i figli non li vaccinano. Dobbiamo chiaramente dirgli che «non esiste evidenza che i vaccini causino l’autismo» significa che i vaccini non causano l’autismo, punto e basta.

Al tempo del coronavirus

Diverso è il discorso quando, in questi giorni, trovate scritto – correttamente – che «non esiste evidenza che il lockdown abbia diminuito i morti» o «non esiste evidenza della protezione fornita dalle mascherine» o «non esiste evidenza che il virus sia mutato diventando più buono». In questo caso il «non esiste evidenza», pure essendo formalmente corretto e identico a quello precedente, ha un significato totalmente diverso. In questo caso «non esiste evidenza che…» significa molto spesso che siccome questo virus circola da pochissimo tempo non abbiamo ancora avuto modo e tempo per raccogliere evidenze convincenti.

In alcuni casi questo è impossibile (per dimostrare con certezza che il lockdown è utile dovremmo avuto avere due Italie parallele, una bloccata e una libera; lo stesso vale per le mascherine); in altri le evidenze richiedono tempi lunghi per essere raccolte (l’evidenza che l’AIDS era causato dal virus HIV è arrivato quattro anni dopo la prima descrizione della malattia!). Per questo dobbiamo affidarci ai modelli, alle previsioni e le previsioni – lo vediamo tutti i giorni con quelle meteorologiche – non di rado si dimostrano. Basare le nostre scelte sulle evidenze, come fanno i medici seri, è fondamentale per la medicina moderna.

Ma in momenti come questi, quando la scienza si trova davanti qualcosa di completamente nuovo, dobbiamo ricordare bene che l’espressione «non esiste evidenza» significa non di rado «non lo sappiamo». Per essere concreti il 15 febbraio la frase «non esiste alcuna evidenza che il coronavirus circola in Italia» era assolutamente vera e impeccabile dal punto di vista scientifico. Avete visto tutti come è finita.

Roberto Burioni

