Il prof Roberto Burioni torna a scrivere su Medical Facts per ricordarci che, nell’attesa di un vaccino, ci stiamo dimenticando che infezioni virali terribili, che hanno seminato la morte non meno di quanto stia facendo questo coronavirus, sono state sempre meglio controllate attraverso farmaci antivirali e non grazie alla vaccinazione (che pure è lo strumento principe per fare scomparire un virus).

Chi di voi è più giovane di me, che ho 57 anni, oltre alla fortuna della giovinezza ne ha un’altra: non ha assistito alla comparsa e all’ascesa della terribile epidemia di AIDS che ha sconvolto la Terra a partire dagli anni ’80.

In quegli anni la diagnosi di infezione da HIV era molto vicina a una condanna a morte: non erano disponibili cure efficaci e l’infezione conduceva infallibilmente a una forma gravissima di distruzione del sistema immunitario, l’AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, sindrome da immunodeficienza acquisita), inesorabilmente mortale. L’HIV aveva lasciato dietro di sé una scia terribile di lutti: qualunque sia la vostra passione, se siete miei coetanei a causa dell’AIDS avete perso una persona che apprezzavate e conoscevate.

Anthony Perkins, l’indimenticato protagonista di Psycho, il cantante dei Queen Freddie Mercury, lo scrittore di fantascienza Isaac Asimov, il filosofo francese Michel Foucault, il ballerino russo Rudolf Nureyev, lo straordinario narratore di viaggi Bruce Chatwin, i fotografi Herb Ritts e Robert Mapplethorpe, il pittore Keith Haring, il tennista Arthur Ashe. Tutti morti di AIDS. In Italia, tra i tanti, ci sono stati strappati via da questa malattia Pier Vittorio Tondelli e Dario Bellezza. Molti di questi sfortunati l’hanno contratta tramite una trasfusione o attraverso l’utilizzo di emoderivati, perché fino a quando l’HIV non è stato isolato non c’era modo di sapere se una persona fosse infettiva, dato che non esisteva un metodo per diagnosticare la malattia e quindi non si potevano escludere dalle donazioni le persone contagiose. Fare una trasfusione, usare un emoderivato o sottoporsi a un trapianto era sostanzialmente un giro di roulette russa, e non sempre andava bene.

Anni di angoscia e discriminazione

Chi non li ha vissuti non può neppure immaginare il terrore che serpeggiava in quegli anni e soprattutto lo stigma che colpiva le persone anche solo sospettate di essere infettate da HIV, seppur fosse da subito provato che il contagio avveniva solo tramite scambio di sangue, da madre e bambino e con rapporti sessuali e non con i normali contatti sociali. Ma la paura, allora come oggi, è difficile da controllare e la gente veniva discriminata, aggiungendo altro dolore al dolore della malattia. Una delle prime celebrità che dichiarò di essere malato fu il famosissimo attore Rock Hudson, che comunicò la notizia mentre era ricoverato in un ospedale a Parigi. Immediatamente i pazienti della clinica iniziarono a scappare per paura del contagio e l’attore, per ritornare negli Stati Uniti, fu costretto a pagare una somma esorbitante per volare da solo su un 747.

Quella che era una sentenza di morte, quell’infezione che significava «Ti andrà bene se tra dieci anni sarai ancora vivo», ora è diventata una malattia controllabile e ci fa meno paura anche se non abbiamo ancora un vaccino, perché la capacità del virus di eludere il nostro sistema immunitario (capacità che il coronavirus pare proprio non avere) ne ha impedito la messa a punto nonostante decenni di ricerca intensissima. Però oggi se è vero che di infezione da HIV non si guarisce, l’aspettativa di vita di una persona infettata e ben curata non è troppo dissimile da quella di una persona che non ha contratto il virus. La scienza è riuscita prima a isolare il virus (a quei tempi ci mise quasi quattro anni!), poi a diagnosticare con precisione l’infezione (elemento decisivo per il controllo del contagio), e infine a produrre dei farmaci estremamente efficaci che hanno reso l’infezione da HIV una malattia non guaribile, ma controllabile per un tempo indefinito; oltre a tutto questo, il paziente ben curato non è più infettivo e non diffonde l’infezione. Insomma, non male: un nemico mortale, che ha ucciso solo in Italia quasi 50 mila persone trasformato nell’agente che causa una malattia con la quale tutto sommato, almeno nei Paesi dove i pazienti possono essere curati in maniera appropriata (purtroppo ci sono zone del mondo dove questo non avviene e la gente ancora muore di malattie curabili, dovremmo non scordarcelo, passata la pandemia), si riesce a convivere.

Però mettere a punto farmaci efficaci contro i virus è difficile, molto più difficile di quanto non lo sia sviluppare farmaci contro i batteri. Perché?

Rispondere a questa domanda non è facile, e per capire la questione bisogna fare una premessa: un farmaco utile in una malattia infettiva deve essere capace di colpire mortalmente l’agente infettivo (virus o batterio che sia) però senza fare del male all’ospite. In altre parole deve essere un “veleno selettivo”. Nei prossimi giorni tenterò di spiegarvi perché è più difficile colpire un virus invece di un batterio; ma per spiegarvelo dovrò spiegarvi qualcosa dei virus e qualcosa dei batteri. A presto

Roberto Burioni