Dalle difficoltà emergono opportunità. Il prezzo da pagare alla pandemia è stato drammatico, ma alcuni spunti di riflessione su opportunità da cogliere nell’immediato futuro sono necessari.

La pandemia COVID-19 e le successive misure in materia di contenimento dell’infezione (lockdown, chiusura delle scuole, restringimento sociale) hanno rivoluzionato la vita dei bambini ed è prevedibile che ancora per qualche tempo questa “distorsione” delle nostre abitudini continuerà a essere necessaria in gran parte del mondo. L’assenza di attività scolastiche, ricreative, ludiche e sportive ha costretto alla permanenza forzata in casa di migliaia di bambini, con ripercussioni ancora difficilmente quantificabili. Lo stato di emergenza ha inoltre portato alla riduzione di attività ambulatoriali e di consulenza dedicate ai minori con malattie croniche o con malattie acute non-COVID-19.

Allo stesso tempo, tra le persone si è assistito all’instaurarsi di una vera e propria “germofobia”, con il conseguente “svuotamento” di gran parte dei Pronto Soccorso pediatrici. Si tratta di una vera e propria “rivoluzione immobile”, con tantissimi svantaggi, ma con qualche importante opportunità, da cogliere immediatamente visto lo scenario pressoché irripetibile in cui ci stiamo trovando.

Gli svantaggi

Sebbene allo stato attuale COVID-19 non sembra un’infezione particolarmente grave nei soggetti più giovani, gran parte delle attività assistenziali ospedaliere si sono concentrate sulle problematiche correlate alla pandemia e l’assistenza territoriale (pediatria di famiglia) è stata fortemente ridotta. L’attenzione di politici, media, medici (e degli stessi pazienti) verso talune malattie croniche (e paradossalmente verso alcune malattie acute non-COVID-19) si è in parte affievolita e tale disattenzione potrebbe avere effetti drammatici: alcune malattie “orfane” potrebbero diventarlo ancor di più, proprio perché rare e poco “attraenti”.

Un’ importante conseguenza, soprattutto in età pediatrica, è causata dalle misure di confinamento domestico. Nelle prime settimane non è stato difficile gestire i bambini a casa, tanto grande era l’effetto “novità” (e per certi adolescenti tanto grande la gioia di non dover frequentare le lezioni). Tuttavia, dopo poche settimane è iniziata a svilupparsi una noia diffusa, così come alcune piccole fobie legate alla paura di ammalarsi. Nonostante i notevoli sforzi della classe docente di tutto il Paese, le lezioni on-line sono risultate spesso difficili da seguire (è scientificamente dimostrato che è più difficile concentrarsi dietro a un dispositivo elettronico). Interi gruppi di bambini (di età pre-scolare e scolare) hanno inoltre avuto bisogno di un genitore a fianco durante le attività didattiche: questo è in un certo senso rivoluzionario, perché uno dei principali meriti della scuola è sempre stato quello di impartire regole e nozioni lontano dalle attenzioni (talvolta eccessive) dei genitori.

In mancanza di attività didattiche “frontali” potrebbero sfuggire agli insegnanti alcuni piccoli difetti specifici dell’apprendimento (per esempio dislessia o discalculia). Sono patologie diagnosticate quasi sempre in ambiente scolastico e che beneficiano di un intervento terapeutico precoce: le mancate diagnosi potranno avere effetti non trascurabili sui nostri piccoli pazienti.

L’assenza di attività all’aperto per la maggior parte dei bambini che vivono in città ha portato all’incremento dell’abuso di cellulari, tablet e computer. È stato già precedentemente sottolineato che l’abuso dei dispositivi elettronici può causare lo sviluppo di vere e proprie patologie neuropsichiatriche, come il Deficit di Attenzione/Iperattività e svariati disturbi specifici dell’apprendimento. E non solo: l’eccessiva sedentarietà potrà causare anche l’incremento del tasso di obesità in età infantile, problema più volte ignorato, specie nel mondo occidentale. L’utilizzo di social-network senza “filtri” può inoltre contribuire ad accrescere il senso di impotenza e frustrazione dei ragazzi più grandi, a causa del continuo e ininterrotto flusso di “falsità” varie di grande richiamo e facile lettura.

Gli effetti “economici” sono tutt’ora imprevedibili: sappiamo che la crisi economica causata dal COVID-19 graverà su tutte le persone, e purtroppo non è remota l’ipotesi di una redistribuzione delle spese sanitarie verso i reparti di infettivologia e urgenze; chi si occupa di malattie rare potrebbe trovare sempre più difficile muoversi tra le crescenti difficoltà di una sanità un po’ più povera.

Non bisogna infine dimenticare che COVID-19 è stata per molte fasce di età una patologia mortale: essa ha privato tantissimi bambini di affetti consolidati. In alcune aree della Lombardia – con tassi di mortalità aumentati di ben cinque volte rispetto a un anno prima – non è stato infrequente perdere un familiare, uno dei nonni, un conoscente o un amico. Gli effetti psicologici di un così grande evento, considerando i tanti bambini che hanno dovuto affrontare una perdita, dovranno essere necessariamente valutati e fronteggiati.

Le opportunità

Sappiamo sin dai primi report “orientali” che la pandemia da SARS-CoV-2 sembra risparmiare i bambini, quantomeno nelle forme più gravi. Il tasso di mortalità sotto i 18 anni di vita è eccezionalmente basso, a differenza di altre malattie infettive “storiche” (morbillo, poliomielite, vaiolo, influenza). Sono tuttora in corso diversi studi – anche a cura della Società Italiana di Pediatria – per definire un’eventuale correlazione con l’aumento dei casi di malattia di Kawasaki (grave vasculite sistemica, generalmente “reattiva” e già presente ben prima di COVID-19), ma il quadro in età infantile è stato relativamente benigno in confronto ai soggetti adulti.

Grazie allo studio delle caratteristiche immunologiche e cellulari dell’organismo dei bambini si è evidenziato che l’assenza (e la scarsa espressione) dei recettori ACE2, attraverso i quali il coronavirus entra e si replica nelle cellule respiratorie, è una delle cause della presentazione relativamente lieve in età infantile. Altri studi hanno permesso di correlare la migliore risposta dei bambini alla stimolazione del sistema immunitario da parte dei vaccini, poiché che nei primi anni di vita si effettua la gran parte delle vaccinazioni. Altri autori suggeriscono una sorta di “competizione” tra virus (i bambini sono maggiormente soggetti ai virus del raffreddore e ad altre affezioni delle alte vie respiratorie e questi darebbero poco “spazio” al coronavirus), mentre altri hanno posto l’attenzione sulla naturale assenza nell’organismo dei bambini delle molecole che causano la grave infiammazione del tessuto polmonare. In questo senso, studiare la reattività al virus e le differenze tra adulti e bambini delle stesse famiglie o di gruppi etnici simili potrà aiutare a comprendere come difendere “gli adulti” dal virus.

Esistono poi alcune opportunità legate alle politiche di lockdown, prima fra tutte la riconsiderazione di molte febbri inspiegabili. Sappiamo che la gran parte delle malattie infettive (per fortuna quasi tutte non gravi) dei bambini sono contratte a scuola, specie nei mesi invernali. L’assenza della causa “scolastica” ha permesso di riconsiderare alcune febbri croniche o recidivanti e di porre diagnosi più precise (dalle malattie reumatologiche alle malattie oncologiche). In altre situazioni abbiamo potuto escludere le cause infettive di molte tossi croniche, reindirizzando il sospetto diagnostico verso patologie allergiche o causate dalla malattia da reflusso gastro-esofageo.

La migliore organizzazione dei reparti ha permesso di indirizzare le risorse umane dei medici verso patologie acute, grazie anche alla diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso di patologie da codice verde o bianco; di conseguenza è stato più comune ricoverare soltanto bambini con malattie gravi e seguirli con più attenzione e migliori energie.

Il crescente impiego della telemedicina (o medicina a distanza) ha aperto nuovi canali di dialogo tra medici e pazienti. Ovviamente l’impossibilità di effettuare un esame diretto del paziente (il cosiddetto esame obiettivo) è un’enorme limitazione, ma in qualche caso rende possibile evitare code negli ambulatori e nei reparti, diminuendo il rischio infettivo di pazienti cronici. Diverse società pediatriche hanno approntato o stanno elaborando protocolli di gestione “a distanza” dei pazienti.

Infine, alcune fondamentali opportunità arriveranno dalla riconsiderazione della medicina e del lavoro dei sanitari. Si spera che il dilagare di una malattia infettiva gravissima e per la quale si è agito per lungo tempo disarmati, possa portare alla riconsiderazione della medicina basata sulle evidenze e all’accantonamento di teorie palesemente false e di gran parte del complottismo. È nella natura umana – purtroppo – credere sempre a secondi fini e congiure, ma mai come in questo caso potremo avere l’occasione di spiegare a tutti come le pratiche vaccinali siano fondamentali per la prevenzione di malattie potenzialmente devastanti. Chiediamoci soltanto se anziché il COVID-19, oggi avessimo dovuto fronteggiare una pandemia notoriamente aggressiva nei confronti dei più piccoli, come il morbillo, in assenza di un vaccino. Quanti avrebbero trovato accettabile la perdita di un figlio?

Andrea Praticò

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di Catania

Fonti:

https://www.nature.com/articles/s41390-020-0955-x

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30095-X/fulltext

