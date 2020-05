Il cinema è un’arte, un mezzo di cultura e uno specchio della società. In più di un secolo, molti film hanno trattato la tematica delle epidemie e delle loro conseguenze sugli esseri umani, con alcuni argomenti ricorrenti.

«Che cosa facciamo stasera?». «Andiamo a vedere un film!». Quante volte abbiamo deciso di trascorrere il nostro tempo libero immergendoci nella realtà parallela di uno schermo, lasciandoci travolgere da storie ed emozioni raccontate da fotogrammi in rapida successione, magari sgranocchiando popcorn o sorseggiando una bibita per rendere il momento ancora più piacevole. E quante volte ci è mancato il grande schermo del cinema, durante questo periodo di quarantena.

Fin dalla sua nascita, avvenuta alla fine del XIX secolo, il cinema rappresenta una gradevole opportunità di intrattenimento, sempre più eterogenea man mano che è stata perfezionata e diffusa. Ma non solo. Negli anni, il cinema si è inevitabilmente confrontato con gli avvenimenti e i cambiamenti del mondo, fornendo una rappresentazione della sua realtà o delle sue potenzialità, imprimendo su pellicola le caratteristiche emozionali, sociali e politiche di un dato periodo storico.

Epidemie e pandemie sono eventi che influenzano profondamente i vissuti di chi le sperimenta. Oltre alle conseguenze pratiche che ne derivano, il carico emozionale che si portano dietro è enorme, e spesso comune per la popolazione coinvolta. I film, in quanto contenitori di esperienza culturale condivisa, hanno dipinto negli anni diverse catastrofi infettive, insieme alle paure e speranze legate al contagio.

Il cinema e le epidemie

A differenza di quanto alcuni potrebbero pensare, gli scienziati non sono umanoidi spersonalizzati e privi di emozioni. Anche loro, come ogni essere umano, decidono di impiegare il (poco) tempo libero a seconda delle proprie inclinazioni e preferenze. È proprio grazie ad alcuni di essi e alle loro passioni che è nato un articolo interessante e diverso dal solito, pubblicato di recente sulla rivista JAMA. In questo articolo, gli autori fanno il punto sui film che nell’ultimo secolo si sono focalizzati su epidemie e pandemie. Attraverso una ricerca sul famoso database online IMDb (Internet Movie Database), uno dei maggiori siti di informazioni su film e programmi televisivi), sono stati identificati 373 film incentrati su temi che oggi rivestono grande rilevanza mediatica: epidemie (intese come l’aumento inatteso dei casi di una certa malattia infettiva in una popolazione) e pandemie (quando l’epidemia si diffonde in più Paesi o continenti), secondo le definizioni ufficiali del CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Tra i film selezionati, 80 sono stati ritenuti culturalmente rilevanti, a seconda dell’accoglienza al botteghino, dei premi ricevuti e dell’influenza su successivi prodotti cinematografici o televisivi. Ecco una rapida rassegna di tali film e delle loro caratteristiche salienti. Mettetevi comodi, e buona visione.

I primi anni: l’eroismo del personale sanitario

Nei film più vecchi (usciti tra il 1914 e il 1957), l’accento veniva posto sull’eroismo disinteressato dei professionisti sanitari. In La luce verde (1937), un medico arresta un’epidemia di febbre maculata sviluppando un vaccino che, al termine del film, testa in primo luogo su se stesso. In Il velo dipinto (1934), la dedizione di un medico nel contrastare un’infezione dilagante gli costa quasi il matrimonio, mentre in Un popolo muore (traduzione discutibile del titolo Arrowsmith del 1931) e La grande pioggia (1939) i medici combattono temibili epidemie mentre i loro cari muoiono per la malattia. La tematica prosegue fino agli anni ’50, quando la pellicola Bandiera gialla (titolo originale Panic in the streets, 1950) inscena il rapido isolamento di individui infettati dalla peste a New Orleans, prima che il morbo si propaghi per la città.

L’avvento dei virus extraterrestri

Dopo l’avvio della corsa allo spazio con il lancio del satellite Sputnik nel 1957, i film cominciarono a dipingere i pericoli di microbi alieni: come in Space Master X-7 (1958), dove un letale fungo alieno approda sul nostro pianeta a bordo di un satellite; o in Marte distruggerà la Terra! (1959), in cui degli astronauti di ritorno dopo una missione sul pianeta rosso portano con sé una pericolosa infezione. La chiave di lettura di questi film rivela anche un’altra paura: quella dell’inefficacia degli antibiotici contro germi sconosciuti. Considerando che i primi antibiotici, a quell’epoca, erano disponibili solo da pochi anni, è comprensibile che la paura di una malattia infettiva incurabile fosse ancora ben viva nella memoria delle persone. Peraltro, fino al 1970, tutti gli astronauti delle missioni Apollo furono tenuti in quarantena per tre settimane dopo il loro ritorno sulla Terra, proprio a causa di tale timore. Nota interessante: Space Master X-7 dipinge la prima rappresentazione dettagliata di come la globalizzazione può contribuire al diffondersi di un’epidemia (una donna esposta all’infezione sale prima su un treno per Los Angeles, e poi su un aereo diretto a Honolulu).

I film più recenti: le tematiche ambientali e l’HIV

I film prodotti negli anni ’60 e ’70 ripresero il movimento ecologista nascente, introducendo una nuova era del cinema che rappresentava un futuro post-apocalittico caratterizzato dalla distruzione ambientale: Al di là dalla barriera del tempo (1960), L’ultimo uomo della Terra (1964) e 1975: occhi bianchi sul pianeta Terra (titolo italiano per The omega man, 1971) sono solo alcuni esempi.

A partire dagli anni ’80 e ’90, la malattia infettiva maggiormente narrata dal cinema fu l’HIV, esploso e identificato negli Stati Uniti nel 1981. Tra i film più rappresentativi ricordiamo Che mi dici di Willy? (titolo originale Longtime companion, 1990), il documentario Common threads: stories from the quilt (1989) e il celebre Philadelphia (1993), in cui un eccellente Tom Hanks interpreta lo sconvolgimento e la stigmatizzazione sociale di un uomo comune che si scopre affetto da AIDS.

Il viaggio continua nella prossima puntata con i film del Terzo Millennio.

Giorgia Protti

(Nella foto una scena del film Philadelphia)

Fonti:

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2765300?resultClick=1

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.